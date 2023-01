Recent Articles

Zara Tindall emprende un nuevo sueño olímpico: se entrena para París 2024

La jinete británica, nieta de la fallecida Reina Isabel II y medallista en Londres 2012 comenzó un nuevo ciclo olímpico y va por la clasificación para los Juegos Olímpicos del próximo año.

Zara Tindall embarks on a new Olympic dream: she is training for Paris 2024

The British rider, granddaughter of the late Queen Elizabeth II and medalist in London 2012, began a new Olympic cycle and is looking to qualify for next year's Olympic Games.

Tennis legend Martina Navratilova announced that she has throat and breast cancer: “I will fight with everything I have”

The winner of nine Wimbledon titles gave details of how she will deal with the treatment of the disease

El rugby de 2023, un deporte más ágil y fluido

En el año de la X Copa del Mundo ya entró en vigencia un paquete de modificaciones reglamentarias que procuran, especialmente, reducir el tiempo perdido previo a las formaciones fijas, penales y conversiones.

2023 rugby, a more agile and fluid sport

In the year of the X World Cup, a series of regulatory amendments came into force that seek, in particular, to reduce the time lost prior to fixed formations, penalties and conversions.