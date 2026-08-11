España
Agregar Infobae enGoogle

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Aquí están los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas (Infobae)
Aquí están los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas (Infobae)
Guardar

Triplex de la Once, una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios, anunció los resultados del sorteo 4 de las 17:00 horas de este martes 11 de agosto publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

PUBLICIDAD

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 11 de agosto.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 1, 8, 8.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para participar en los sorteos de Juegos Once son muy sencillos (Pixabay)
Los pasos para participar en los sorteos de Juegos Once son muy sencillos (Pixabay)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cristiano Ronaldo y Georgina se casan en secreto y publican la imagen que lo demuestra: así son las alianzas con las que se han dado el ‘sí quiero’

La pareja ha confirmado su enlace en redes sociales después de 10 años de relación

Cristiano Ronaldo y Georgina se casan en secreto y publican la imagen que lo demuestra: así son las alianzas con las que se han dado el ‘sí quiero’

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del martes 11 de agosto de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del martes 11 de agosto de 2026

Resultados de Euromillones: ganadores y números premiados

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Resultados de Euromillones: ganadores y números premiados

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Qué le ocurrirá a los girasoles durante el eclipse solar total: los ejemplares maduros y jóvenes no reaccionarán de la misma manera

El cambio de luz durante el fenómeno podría alterar temporalmente su comportamiento

Qué le ocurrirá a los girasoles durante el eclipse solar total: los ejemplares maduros y jóvenes no reaccionarán de la misma manera
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ministro de Justicia de Marruecos, sobre Ceuta y Melilla: “Cada vez que nos reunimos con España planteamos la cuestión. Seguimos reivindicando nuestros territorios”

El ministro de Justicia de Marruecos, sobre Ceuta y Melilla: “Cada vez que nos reunimos con España planteamos la cuestión. Seguimos reivindicando nuestros territorios”

La Guardia Civil blinda la frontera de Ceuta y lanza un mensaje a los migrantes que están en Marruecos: “Si la pasas, te devuelven”

Defensa da luz verde a la fábrica de coches eléctricos chinos en Ferrol tras las dudas del Ejército y el CNI por el riesgo de espionaje

La exdiputada de Ciudadanos que se quedó ciega a los 8 años por mirar un eclipse: “Empezamos a decir que a ver quién aguantaba más”

Exteriores comunica que no tiene noticias de 164 españoles en Colombia tras el terremoto, sin datos sobre fallecidos o heridos

ECONOMÍA

Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre si puedes usar la piscina de la comunidad cuando solo tienes una plaza de garaje en el edificio

Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre si puedes usar la piscina de la comunidad cuando solo tienes una plaza de garaje en el edificio

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Algunos chiringuitos de la playa establecen precios prohibidos. Es una práctica ilegal”

La herencia del crimen de Tauste: ¿qué pasaría con los bienes del matrimonio asesinado si su hija detenida es condenada?

El AVE a Almería encara su recta final: el Gobierno prevé concluir en 2026 la estación intermodal y la integración ferroviaria

La Administración del Estado se queda sin refuerzos: frena la creación de empleo y solo suma 902 nuevos trabajadores en 2026

DEPORTES

Bombazo Alcaraz: el jefe médico italiano de tenis cuestiona su lesión y apunta a una “debilidad mental”

Bombazo Alcaraz: el jefe médico italiano de tenis cuestiona su lesión y apunta a una “debilidad mental”

Marta García, plata en los 5.000 metros: de aparcar el MIR a convertirse en una de las mejores fondistas de Europa

El Real Madrid femenino ya conoce su camino en la Champions League: evita los ‘cocos’ y le favorece el factor campo

El problema del coche de Fernando Alonso, según el exjefe de Aston Martin: “Necesitamos remontarnos unos cinco años atrás”

Ivanisevic, exentrenador de Djokovic: “Nadal siempre lo da todo, le confiaría un partido si mi vida dependiera de ello”