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Lamine Yamal repite una macrofiesta para celebrar su 19º cumpleaños por segunda vez: máxima privacidad en una lujosa masía tras el escándalo de 2025

El futbolista lo celebrará en la finca Mas de Sant Lleí, un mes después de cumplir 19 años durante el Mundial 2026

Lamine Yamal celebrará su cumpleaños en Mas de Sant Lleí (Instagram)
Lamine Yamal celebrará su cumpleaños en Mas de Sant Lleí (Instagram)
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El verano pasado, Lamine Yamal acaparó todos los titulares al cumplir 18 años, pero no solo por alcanzar la mayoría de edad, sino por cómo lo celebró. Según El Español, una fiesta como esa se repetirá este martes 11 de agosto en la finca Mas de Sant Lleí, a 15 minutos de Barcelona, en un encuentro planteado con discreción tras la polémica que rodeó su anterior cumpleaños. La cita arrancará a las 21:00 horas y reunirá a más de un centenar de invitados en una masía histórica.

La celebración tendrá lugar en una finca con capacidad para más de 100 invitados y con 30.000 metros cuadrados de jardines. El recinto, con más de 40 hectáreas a su alrededor para marcar la privacidad, dispone además de helipuerto, un elemento que refuerza el blindaje de acceso para los asistentes y encaja con el objetivo de preservar la intimidad del jugador y de su entorno.

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El delantero del FC Barcelona, que cumplió 19 años el pasado 13 de julio durante el Mundial 2026 del que La Roja se hizo con el triunfo, ha optado por posponer la fiesta hasta agosto y convertirla en una gran convocatoria de familiares, amistades y personas de su círculo más cercano. El evento se dará en uno de los enclaves más exclusivos del entorno barcelonés, siguiendo el lujo y la ostentación que Lamine Yamal suele mostrar en sus redes sociales al haber amasado un patrimonio millonario a su corta edad.

El helipuerto de Mas de Sant Lleí (Web oficial)
El helipuerto de Mas de Sant Lleí (Web oficial)

La masía donde Lamine Yamal celebrará su cumpleaños

Mas de Sant Lleí no es solo un espacio para grandes eventos. La finca hunde sus raíces en la Edad Media: sus primeros registros documentales datan de 1129 y su nombre remite al obispo francés Roland de Sant Lleí. La elección del lugar responde a varios factores: desde la calidad de servicio, hasta la importancia de la privacidad, a lo que se suma el privilegio de contar con un entorno cuyo peso es histórico.

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La propiedad pasó por distintas manos a lo largo de los siglos, entre ellas la familia Marqués. Ya en el siglo XIX, una parte de la masía se transformó en la residencia señorial que se puede alquilar hoy en día. El complejo se vende en su web como un recinto para bodas. Es más, en sus cocinas se preparan menús con productos de proximidad procedentes de granjas y huertos locales, y sus instalaciones incluyen paneles solares, circuitos cerrados de agua y sistemas de riego mediante recogida de lluvia.

Así fue el cumpleaños de Lamine Yamal número 18

Los invitados del cumpleaños de Lamine Yamal

La decisión de blindar la celebración llega después del fuerte revuelo que provocó la celebración del verano pasado en Sitges. Aquella cita quedó marcada por la controversia tras hacerse pública la contratación de chicas de imagen y personas con acondroplasia como parte del espectáculo. El futbolista ha optado esta vez por un perfil mucho más discreto para evitar una nueva oleada de críticas y alejar la fiesta del foco de la polémica. De hecho, la lista de asistentes se mantiene bajo confidencialidad.

Sin embargo, se puede entrever cuáles son algunos de esos rostros que acompañarán a Lamine Yamal en su cumpleaños. La lista de invitados estará previsiblemente encabezada por Inés García, pareja del jugador, junto a sus familiares más próximos y sus amigos de la infancia.

En un ambiente de camaradería, la selección española de fútbol celebró los cumpleaños de los jugadores Lamine Yamal y Víctor Muñoz. Ambos futbolistas recibieron una torta y compartieron emotivos discursos de agradecimiento y motivación con sus compañeros.

También se contempla la asistencia de compañeros del vestuario del Barça y de la Selección Española. Como ocurrió el año pasado, tampoco sería de extrañar ver a otro tipo de famosos como influencers y cantantes entre los invitados, pese a que andarán con cuidado por el riesgo de vincular su imagen a una fiesta como la que se recuerda.

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