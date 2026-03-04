Las albañilas baten récords: el empleo femenino en la construcción alcanza su nivel más alto en 11 años, con 166.833 mujeres

Una mujer albañil trabaja en el interior de una casa. (Adobe Stock))

El empleo femenino en el sector de la construcción en España alcanzó en 2025 su nivel más alto en once años, con 166.833 mujeres afiliadas a la Seguridad Social, lo que representa el 11,5% del total de personas ocupadas en el sector y un crecimiento del 4,1 % respecto al año anterior. Este avance supera el ritmo de crecimiento de la afiliación masculina, que se situó en el 3% el año pasado.

La presencia femenina en el sector de la construcción no solo mostró un avance superior al de los hombres, sino que registró el mayor incremento de afiliación en comparación con el conjunto de sectores productivos. Este comportamiento ha devuelto al sector a cifras que no se alcanzaban desde 2014, cuando el porcentaje de mujeres sobre el total llegó al 11,7%, según recoge el Observatorio Industrial de la Construcción, elaborado por la Fundación Laboral de la Construcción (FLC),

A pesar de este avance, la participación de las mujeres en los puestos más visibles del sector, especialmente en obra, sigue siendo baja. El trabajo femenino a pie de obra apenas representa el 9%, si bien este porcentaje ha subido respecto a años anteriores. La mayoría de las mujeres se concentra en ocupaciones administrativas o de gestión.

La mayoría realizan tareas administrativas

El informe detalla que más de la mitad de las trabajadoras, un 53,3%, se agrupa en cinco ocupaciones principales, la mayoría relacionadas con tareas administrativas dentro de empresas constructoras.

Las ramas de Actividades de Construcción Especializada y Construcción de Edificios concentran el mayor volumen de afiliadas, con un 51,1% y un 44,5% respectivamente, mientras que la Ingeniería Civil representa el 4,4% restante. Entre las áreas específicas donde existe mayor integración femenina destacan la Construcción de Edificios, con el 32,4%, y las Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obra, con el 29,4%.

Solo un 26,5% son autónomas

De acuerdo con la Fundación Laboral de la Construcción, más de siete de cada diez trabajadoras están inscritas en el Régimen General, mientras que el 26,5% trabajan como autónomas. Este último dato duplica la proporción de mujeres autónomas presentes en el conjunto de sectores, donde solo el 13,1% de las mujeres trabaja por cuenta propia.

El análisis elaborado por el organismo sectorial subraya que, dentro de la afiliación femenina asalariada, el 93,3% de las mujeres tienen contratos indefinidos, mientras que los temporales solo alcanzan el 6,7%.

Además, el 76,6% de las trabajadoras del sector desarrolla su actividad a jornada completa, un porcentaje claramente superior al promedio del resto de sectores productivos, con una diferencia cercana a los 8 puntos porcentuales.

Venezolanas, colombianas y peruanas, las extranjeras predominantes en el sector

En cuanto al origen de las trabajadoras, el 10,5% de las mujeres en el sector es extranjera, dato que supone un crecimiento del 10,3% respecto al año previo. Dentro de este grupo, predominan las procedentes de América Latina, especialmente de Venezuela, Colombia y Perú.

Las cifras difundidas por la Fundación Laboral de la Construcción han sido analizadas por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), así como por los sindicatos CCOO del Hábitat y UGT FICA. Tanto la patronal como las organizaciones sindicales destacan que, pese al crecimiento, el número de mujeres empleadas en el sector sigue lejos de equipararse al de los hombres.

Estas organizaciones advierten que la ausencia de relevo generacional, unida al desajuste entre la oferta y la demanda laboral, representa uno de los principales desafíos para el sector. Las organizaciones coinciden en que la atracción de talento femenino y joven resulta clave para garantizar la viabilidad futura de la construcción en España.

La evolución de la afiliación de mujeres en la construcción evidencia un cambio en el perfil laboral del sector y refuerza la importancia de promover la igualdad de oportunidades. Los datos del observatorio posicionan a la construcción como uno de los ámbitos con mayor capacidad de integración femenina en los últimos años, aunque los retos para alcanzar una mayor equidad persisten.