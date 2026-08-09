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El incendio de Tírig alcanza 400 hectáreas calcinadas: se mantiene el confinamiento de Catí mientras continúan las labores de extinción

Más de 300 efectivos se han desplegado en el interior de Castellón para frenar el avance del fuego, que mantiene un perímetro de 15 kilómetros

Las llamas ya han calcinado cerca de 400 hectáreas mientras 300 efectivos luchan para controlar su avance
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El incendio de Tírig sigue activo en Castellón y concentra el grueso del operativo desplegado este fin de semana en la provincia, con el municipio de Catí aún confinado y una evolución que la Diputación sitúa como favorable tras una noche de trabajo intenso en un terreno marcado por barrancos que dificulta el control de las llamas.

El fuego ha calcinado ya 396 hectáreas y afecta a un perímetro de 15 kilómetros, según ha informado la Diputación de Castellón en un comunicado este domingo tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada celebrada a las nueve de la mañana en el Puesto de Mando Avanzado de Tírig.

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La provincia ha llegado al fin de semana con tres incendios forestales activos en Serra d’en Galcerán, Tírig y Culla, aunque el parte más reciente del operativo reduce ya la emergencia principal al foco de Tírig. El incendio de Serra d’en Galcerán está controlado, el de Culla también está controlado y el de La Salzadella ha quedado extinguido.

En las últimas horas, la principal dificultad para los bomberos ha estado en la orografía de la zona de Tírig, donde los barrancos continuos complican las tareas de extinción. Antonio Rodrigo, subinspector jefe del servicio que trabaja en el incendio, ha explicado a la prensa que el fuego “se encuentra en fase activa”.

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Un bombero durante las labores de extinción contra el incendio forestal de Tirig. (Diputación de Castellón )
Un bombero durante las labores de extinción contra el incendio forestal de Tirig. (Diputación de Castellón )

El confinamiento de Catí podría mantenerse

Rodrigo ha precisado que el dispositivo trabaja en dos sectores: una zona norte, que afecta al municipio de Catí, y una zona sur, correspondiente a Tírig. El municipio de Catí, que ya tuvo que ser confinado el sábado, continuará bajo esa medida al menos hasta la reunión de la tarde, en la que se decidirá su situación.

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha señalado en un vídeo que ha publicado en su cuenta de X que el incendio “ha avanzado poco, pero ha avanzado durante esta noche”.

La responsable provincial también ha indicado que en ese momento trabajaban sobre el terreno 10 medios aéreos y más de 250 personas. En paralelo, el comunicado de la corporación provincial eleva a 19 medios aéreos y alrededor de 250 efectivos los recursos a disposición del incendio de Tírig, donde se concentra la actividad principal del Consorcio Provincial de Bomberos.

Un bomberos durante las labores de extinción contra el incendio forestal de Tirig. (Diputación de Castellón )
Un bomberos durante las labores de extinción contra el incendio forestal de Tirig. (Diputación de Castellón )

Durante la madrugada y primeras horas del día se han incorporado además medios aéreos junto al resto de organismos que intervienen en la emergencia, entre ellos Policía Autonómica, Guardia Civil y SAMU. La publicación institucional sostiene por su parte que el trabajo desarrollado durante la noche ha sido “muy productivo”.

En la extinción han participado tres dotaciones de bomberos del Consorcio, cuatro dotaciones URAF del mismo organismo, cuatro unidades de mando, dos unidades de jefatura, un camión nodriza articulado y el equipo de maquinaria y logística UML. A ese despliegue se han sumado ocho unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, una dotación del Ayuntamiento de Castellón, dos dotaciones del Consorcio de Bomberos de Alicante y una sección completa de la UME.

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