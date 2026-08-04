Junts advierte que no dará "ni un voto" si no se deja a Cataluña "fuera" del traslado de menores llegados a Ceuta

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La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha advertido de que no darán "ni un voto" al Gobierno si no se deja a Cataluña fuera del traslado a las autonomías de los menores migrantes no acompañados que llegaron a Ceuta en la crisis migratoria de la semana pasada.

"Junts no da ni un voto si NO se deja en Catalunya FUERA del reparto", ha afirmado este martes en una publicació0n a través de 'X', recogida por Europa Press, en la que ha recordado que su partido consiguió el año pasado "lo que nunca había hecho nadie", que Cataluña fuese excluida de los traslados. "Y lo hicimos solos", ha añadido.

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En alusión a Esquerra Republicana, ha destacado que "el resto de diputados catalanes" aceptaron entonces "como siempre y sin recursos", que "España siguiera abusando de los catalanes y se siguiera tensionando a un país que ya no puede más".

Nogueras ha afirmado que "algunos" les tacharán de "racistas" por decisiones como esta y ha llamado a "seguir defendiendo Catalunya" mientras "muchos" se dedican a "la palabrería" con una "arrogancia" que "nunca había visto en perfiles supuestamente catalanes".

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