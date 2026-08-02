Andalucía intentará que el Gobierno retire la nueva financiación: "No puede ser saqueo a las arcas y ver quién saca más"

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La Junta de Andalucía intentará que el Gobierno central "retire" el nuevo modelo de financiación autonómica que ha puesto sobre la mesa y que se abordará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará en la primera semana de septiembre.

Así se ha pronunciado, en una entrevista con Europa Press, la vicepresidenta tercera de la Junta de Andalucía y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en una entrevista con Europa Press.

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Ha manifestado que el Gobierno andaluz va a intentar que el Ejecutivo nacional "retire" el nuevo modelo de financiación autonómica que ha puesto sobre la mesa tras acordarlo con el independentismo catalán de ERC y que "no lo quiere nadie", "ni comunidades del PP ni del PSOE".

La vicepresidenta de la Junta ha insistido en que el nuevo modelo de financiación es un atentado a la igualdad de los españoles porque supone "privilegios para unos territorios, para el independentismo, y agravios y castigos para Andalucía".

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"Siempre que los socialistas dan un paso en financiación, castigan y maltratan a Andalucía", según la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, quien ha expuesto que, al igual que el actualmente vigente, el nuevo modelo de financiación que el Gobierno central ha puesto sobre la mesa tras un acuerdo con ERC "vuelve a dejar a Andalucía por debajo de la media".

Esta comunidad recibirá, según ha detallado, "143 euros menos por cada ciudadano que la media y 389 euros menos que un ciudadano de Cataluña".

Ha señalado que el Gobierno central, con el dinero de todos los españoles, está intentando "comprar que el independentismo catalán le apoye en las próximas votaciones en el Congreso de los Diputados, ya sean para los presupuestos o para cualquier otro tema", y "comprar con el dinero de todos los españoles voluntades políticas también es una forma de corrupción".

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El modelo que se ha puesto sobre la mesa, "solo lo quieren el independentismo catalán y parece que también ahora Coalición Canaria", según España, para quien la financiación autonómica no puede ser un "saqueo a las arcas españolas" y ver "quién saca más".

"Nosotros estamos reclamando lo que nos corresponde. Andalucía no está pidiendo limosnas, sino igualdad, justicia y lo que nos corresponde, que no es, desde luego, estar por debajo de la media, como llevamos desde el año 2009", ha recalcado.

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