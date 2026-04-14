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La mejor forma en la que los padres pueden contribuir a que sus hijos sean más saludables, según una psicóloga

La calidad de la interacción paterna y la cooperación en la crianza influyen en la salud cardiometabólica infantil

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El papel de los padres puede resultar fundamental en la salud de los hijos
Un padre acompaña a su hijo pequeño mientras juegan juntos al aire libre (Freepik)

La manera en que los padres se involucran en la crianza de sus hijos influye en múltiples aspectos del desarrollo infantil, desde el bienestar emocional hasta la salud física. Las dinámicas familiares y la colaboración entre los progenitores pueden marcar diferencias notables en la vida de los niños, definiendo tanto su entorno cotidiano como sus oportunidades de crecimiento.

El reciente estudio publicado en la revista Health Psychology ha puesto de manifiesto que la forma en que los padres participan en la crianza compartida incide directamente en la salud física de sus hijos a largo plazo.

Los resultados de la investigación muestran que la calidad de la interacción del padre, tanto con el hijo como con la madre, se asocia de manera concluyente con el bienestar cardiometabólico del menor, una relación que no se ha observado con idéntica fuerza en el caso materno, según informa Rachel Diamond, terapeuta matrimonial y familiar, en Psychology Today.

Padres sensibles y participativos

El seguimiento de casi 300 familias primerizas durante los primeros siete años de vida de sus hijos ha permitido identificar que el comportamiento temprano del padre, especialmente su sensibilidad y colaboración con la madre, constituye un determinante medible del estado de salud infantil a los siete años, reflejándose en niveles de inflamación y regulación glucémica del niño.

Esta conclusión proporciona una base empírica para orientar intervenciones centradas explícitamente en los padres. Las observaciones indicaron que cuando los padres se mostraban cariñosos, atentos y participativos en los primeros juegos con sus bebés, tendían a establecer una relación de crianza compartida cooperativa junto a la madre al avanzar la primera infancia.

La colaboración entre ambos padres fortalece el equilibrio familiar y previene problemas cardiometabólicos
Padre y madre interactúan con sus hijos en una actividad conjunta, reflejando una crianza compartida y cooperativa (iStock)

En cambio, la ausencia de sensibilidad y participación paterna favorecía la aparición de dinámicas competitivas o distantes, como disputarse la atención del hijo o mostrar desinterés, que se tradujeron a medio plazo en una peor salud para el menor.

El estudio revela que la forma en que el padre colabora con la madre en las labores de crianza, y cómo interactúa directamente con el hijo, no solo impacta en la armonía familiar sino que tiene efectos sobre indicadores objetivos de salud, como la inflamación y el control del azúcar en sangre en la infancia intermedia. Estos datos respaldan la necesidad de considerar que la contribución paterna al desarrollo infantil es específica y no simplemente una extensión de la materna.

Influencia paterna diferencial

Un aspecto inesperado del trabajo consistió en que las variables asociadas a la relación madre-hijo y a la coparentalidad materna no predijeron el mismo tipo de resultados en la salud del niño. Como aclara Rachel Diamond en su análisis, esta diferencia no implica una menor relevancia de la madre, sino que destaca el papel particular del padre y su influencia en el equilibrio del sistema familiar.

La autora enfatiza que estos patrones relacionales iniciales configuran tanto el clima emocional de la familia como la trayectoria de la salud del niño, y que los efectos de una crianza compartida distante o competitiva se evidencian al alcanzar el menor la edad escolar. Frente a ello, un modelo de colaboración y afectividad paterna supone una protección añadida frente a riesgos de salud cardiometabólica.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

A la luz de estos resultados, la recomendación principal pasa por articular programas de prevención e intervención que refuercen la implicación paterna y promuevan relaciones cooperativas en la crianza compartida, integrando a ambos progenitores en el seguimiento y la atención familiar.

La mirada sistémica, centrada en el conjunto de cuidadores, se presenta así como una vía eficaz para optimizar el bienestar infantil y fortalecer la salud materna y la capacidad parental general, según expone Rachel Diamond.

La autora concluye que atender únicamente al papel de la madre ofrece un enfoque incompleto: la salud infantil responde a la dinámica del equipo parental, con el padre ocupando un lugar determinante en el contexto relacional que rodea al menor.

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