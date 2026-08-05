Las revistas del corazón esta semana: el dolor de Paula Echevarría y las sorprendentes imágenes de Carmen, la hija de Tita Cervera, en la playa

Las revistas del corazón del 5 de agosto de 2026

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La llegada de agosto no ha paralizado la actualidad en el mundo del papel couché, ni mucho menos. Este miércoles, 5 de agosto, los kioscos vuelven con las cuatro principales revistas del corazón, ¡HOLA!, Semana, Diez Minutos y Lecturas, que centran sus portadas en las últimas novedades protagonizadas por los rostros más conocidos del panorama nacional internacional.

Una de las noticias que tienen en común todas estas cabeceras es la triste pérdida de Paula Echevarría, que ha tenido que despedirse de su padre, fallecido el pasado jueves 30 de julio.

Tampoco faltan los reportajes playeros, pues muchos rostros conocidos ya han podido disfrutar de unos días de vacaciones frente al mar. Entre ellos están Carmen Borrego, la pareja formad por Mbappé y Ester Expósito y Susanna Griso, que está disfrutando de su luna de miel en la Costa Brava.

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‘Semana’

Portada de la revista Semana del 5 de agosto de 2026

Paula Echevarría está pasando uno de los momentos más complicados de su vida tras el fallecimiento de su padre. Acompañada de su pareja, Miguel Torres, la actriz acudió a la última despedida vestida de riguroso luto y con el rostro desencajado por el dolor. Se despidió e él con una emotiva frase: “No me sueltes nunca, papá”,

En otro orden de cosas, Semana, muestra unas fotografías de Carmen, la hija de Tita Cervera, quien ha pasado unos días en la playa. “Espectacular en la cosa brava”, dice la revista sobre ella. Por otro lado, está Carmen Borrego, quien también ha estado en la playa unos días, al igual que Mbppé y Ester Expósito, a quienes muestran en unas imágenes exclusivas tomadas durante una escapada a Cerdeña.

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‘Lecturas’

Portada de la revista Lecturas del 5 de agosto de 2026

Cada vez son más los famosos que eligen España para pasar sus vacaciones. Este 2026 no ha sido menos y varios rostros conocidos se han dejado ver por las calas y costas españolas, haciendo que sean objeto de deseo. Esa elección de Hollywood es el tema principal de Lecturas, que destaca las vacaciones de Nicole Kidman o Sofía Vergara, entre otras famosas.

La reina Letizia tampoco falta y es que su asistencia al Atlàntida Mallorca Film Fest ha sido uno de los eventos de la semana. Paula Echevarría también esta en esta portada tras la muerte de su padre, de quien se despidió diciendo que “papá, te pensaré cada día de mi vida”.

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‘Diez Minutos’

Portada de la revista Diez Minutos del 5 de agosto de 2026

Este miércoles la portada es para Paula Echevarría y su madre, Elena, quienes se han quedado rotas tras la muerte de Luis Ángel, el padre de la actriz. Una despedida dolorosa en la que estuvieron acompañadas de sus familiares y amigos más cercanos, que no quisieron dejarlas solas.

En la parte inferior de la revista están el resto de las noticias, un total de tres destacados que tienen un componente en común: el mar. Por un lado, están Nuria Roca y Juan del Val, que han hecho una “romántica escapada a Cádiz”. También encontramos a Ion Aramendi y María Amores, que han pasado u fin de semana exprés en Murcia. Para cerrar, Akaska y Mario han “recuperado los veranos en el mar”, pues en esta época del año casi siempre están trabajando.

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‘¡HOLA!’

Portada de la revista ¡HOLA! del 5 de agosto de 2026

Ana Boyer y Fernando Verdasco presentan a su hija pequeña, Mía, a golpe de exclusiva. Lo hacen en un posado familiar en el que también están sus tres hijos, quienes vestidos de forma idéntica posan ante los fotos y dejan claro lo mucho que se parecen.

La asistencia de la reina Letizia en el Atlàntida Mallorca Film Fest, donde estaba espectacular con un vestido rojo, y las vacaciones de los famosos, cierran esta portada.