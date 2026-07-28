Baleares reclama ayuda tras aumentar un 187,5 % en dos años los menores migrantes acogidos

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Palma, 28 jul (EFE).- El Govern balear ha reclamado este martes la ayuda de Gobierno central para hacer frente a la llegada de pateras a las islas, que genera gran presión sobre los servicios insulares de tutela de menores, que acogen actualmente a 880 niños y adolescentes migrantes, un 187,5 % más que hace dos años.

La consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, y la titular Asuntos Sociales, Sandra Fernández, han explicado en rueda de prensa de que en el último año y medio han desembarcado en las costas de la comunidad 11.055 migrantes irregulares a bordo de 606 embarcaciones, lo que demuestra la consolidación de la ruta desde Argelia.

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Respecto a la atención de la infancia, Fernández ha remarcado que la red autonómica de protección de menores atraviesa el momento más crítico de su historia, tras pasar de 306 chicos y chicas atendidos en julio de 2024 a los 880 actuales.

La consellera de Asuntos Sociales ha denunciado que los consells deberán destinar este año 38 millones de euros a atender a estos menores, mientras que la aportación estatal prevista para 2026 se limita a 2 millones de euros.

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Ante este desfase y dada la saturación del sistema de acogida, el Ejecutivo autonómico ha anunciado que recurrirá los nuevos traslados de menores planteados por el Ministerio de Juventud e Infancia desde Canarias y Melilla.

Sobre el cómputo global de personas llegadas en patera, Estatellas ha precisado que solo en lo que va de 2026 ya han alcanzado la costa balear 3.734 migrantes en 205 embarcaciones.

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Formentera concentra el principal impacto de esta crisis migratoria al recibir a una de cada dos personas que llegan al archipiélago, con 1.857 inmigrantes en 118 pateras desde enero.

La consellera de Presidencia ha reclamado el despliegue de la agencia europea Frontex y la activación de todos los mecanismos de control fronterizo que dependen en exclusiva del Estado para frenar "el negocio de las mafias".

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Ha recordado además el drama humanitario que supone esta ruta marítima, en la que han muerto un número difícil de determinar de personas que viajaban en pateras a la deriva o naufragadas. Solo en la última semana se han recuperado siete cadáveres en las costas del archipiélago. EFE