El secreto de Andrea Fuentes para coronar el mejor Mundial de Natación Artística de su carrera hasta el momento: “Ya estoy pensando en qué mejorar”

Iris Tió, Andrea Fuentes y Dennis González. (Europa Press)

Andrea Fuentes lo había avisado antes de subirse al avión rumbo a Singapur: “Vamos a por las chinas y las rusas. Vamos con el hambre y las ganas de comernos a Rusia con patatas y salsa”. Una frase que hoy, con 9 medallas en la maleta de regreso, suena más como una profecía cumplida que como una provocación. Bajo su liderazgo, la selección femenina de natación artística ha firmado en Singapur el mejor mundial de su historia: tres oros, dos platas y cuatro bronces que reescriben por completo el papel de España en esta disciplina.

Con China y Rusia aún marcando el ritmo, España ha sido el país con más podios en este campeonato. Un golpe sobre la mesa en toda regla ante dos potencias que han dominado durante décadas. “Está siendo un poco abrumador y da vértigo”, reconocía Fuentes desde Singapur, todavía procesando lo que su equipo ha logrado. “Estoy entre incrédula, súper emocionada y orgullosa. A partir de ahora, menos de oro va a ser una presión increíble, así que buscaremos nuevos retos para seguir creciendo”.

Bajo la dirección de la catalana, la “sincro” española ha recuperado su esencia: la creatividad, la emoción y ese estilo tan expresivo que la caracterizaba en los tiempos de Anna Tarrés, ahora seleccionadora de China. Pero, además, la entrenadora ha transformado la forma de liderar, apostando por un modelo basado en el respeto, el trabajo en equipo y la inspiración. “El miedo va más rápido, pero el amor llega más lejos”, asegura. “Estas chicas querían amar de nuevo el deporte y reencontrarse con ganas de ser su mejor versión, sin negatividades ni faltas de respeto”.

Las dos estrellas de Fuentes

Con ese enfoque, ha logrado empoderar a su equipo. Y también ha sabido confiar en el talento cuando aún estaba por explotar, como ocurrió con Iris Tió. “Cuando vi a Iris de pequeña dije: ‘Guau’. Luego desapareció del mapa. Por eso, cuando vine a España, quise darle alas”, cuenta la entrenadora. Hoy, Tió es campeona del mundo en solo libre, dúo libre femenino y dúo libre mixto, y ha sido elegida por World Aquatics como la mejor nadadora del Mundial.

Otro nombre propio ha sido el de Dennis González. Su inclusión en el equipo no solo ha roto moldes —ha sido el primer hombre en lograr una medalla mundial por equipos—, sino que ha demostrado que la diversidad en este deporte suma. “Es de otro planeta”, dice Fuentes. “El último año y medio había estado lesionado, y me ha sorprendido muchísimo. Me encanta desatar a esa bestia”.

La entrenadora también ha innovado en la preparación física, incorporando un trabajo específico para las acrobacias que lidera su marido, el exgimnasta Víctor Cano. Gracias a ese esfuerzo, España ha conseguido por primera vez una medalla en la rutina acrobática por equipos, otro hito que añadir al Mundial más brillante de su historia.

A pesar de los éxitos, Fuentes ya piensa en el futuro: “Tengo una enfermedad porque ya estoy pensando en qué mejorar para el año que viene. Estos resultados me dan mucha energía para progresar aún más y aportar cosas nuevas al deporte que creo que le faltan”.

La ambición de Andrea es clara: hacer historia. Y en menos de un año lo ha empezado a conseguir. “Admiración total por Andrea”, resume Ona Carbonell, la nadadora más laureada de todos los tiempos. “Es la entrenadora que mejor ha sabido usar el nuevo reglamento y crear una súper estrategia. Ha devuelto a España su esencia”.