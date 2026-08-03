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El incendio de la Sierra Oeste suma una segunda noche sin reactivaciones y continúa en Situación Operativa 2

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El incendio forestal declarado en la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid ha pasado su segunda noche consecutiva sin registrar reactivaciones, mientras continúa activada la Situación Operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA), según ha informado Emergencias 112 Madrid en redes sociales.

Durante la noche han permanecido trabajando sobre el terreno un total de 16 dotaciones terrestres integradas por Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales y Agentes Forestales, que han desarrollado labores de vigilancia y seguimiento del perímetro para evitar posibles reproducciones.

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Pese a la evolución favorable del incendio, permanece cortada al tráfico la carretera M-957 entre los puntos kilométricos 0 y 5,750, mientras continúan las labores de extinción y vigilancia en la zona.

Asimismo, las autoridades recuerdan que sigue prohibido el baño y el uso de embarcaciones de recreo en el Pantano de San Juan y en la Playa del Alberche como medida de seguridad. La Guardia Civil mantiene la supervisión de los accesos a estas zonas.

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