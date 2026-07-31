Venezuela iniciará este sábado una negociación para una transición política entre el chavismo y un sector de la oposición respaldado por EEUU

Venezuela inicia este sábado una negociación para una transición política entre el chavismo y un sector de la oposición respaldado por EEUU (Infobae América)

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Venezuela iniciará este sábado 1 de agosto una negociación para una transición política entre el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez y un sector de la oposición respaldado por Estados Unidos, en un proceso que se desarrollará sin la participación de la principal líder opositora, María Corina Machado. La apertura de la mesa de diálogo llega en medio de manifestaciones en Caracas, donde simpatizantes opositores reclamaron elecciones y sectores del chavismo expresaron su rechazo a las conversaciones.

El proceso se desarrolla después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense el 3 de enero. Desde entonces, Washington mantiene presión sobre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y promueve un diálogo que puede desembocar en futuras elecciones.

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En distintos puntos de Caracas, la tensión política aumentó durante la semana. Un grupo de aproximadamente 300 seguidores de Machado se concentró en una zona del este de la capital para reclamar la convocatoria de comicios.

Entre los participantes estuvo Williams Dávila, expreso político de 74 años y exparlamentario, quien expresó su expectativa sobre el proceso. “El pueblo está esperanzado que definitivamente, producto de todo este proceso, nosotros lleguemos a unas elecciones libres y democráticas”, afirmó.

La oposición sostiene que Nicolás Maduro cometió fraude en las elecciones presidenciales de julio de 2024 y reivindica la victoria de Edmundo González, candidato respaldado por Machado. La dirigente opositora no pudo competir en esos comicios.

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Fotografía de archivo del exdiputado opositor venezolano Williams Dávila. EFE/Federico Anfitti

Machado permanece en Panamá, desde donde anunció recientemente que no participará en la negociación política, aunque aseguró que tampoco obstaculizará el proceso. Su ausencia constituye uno de los principales puntos de discusión antes del inicio de las conversaciones. Diversos observadores sostienen que Washington impide su regreso a Venezuela, mientras que el gobierno estadounidense rechaza esa versión.

Dávila cuestionó que la dirigente no integre la mesa de negociación. “No pueden estar excluyendo a María Corina Machado, porque ella es una líder fundamental de todos nosotros”, sostuvo durante la manifestación.

La delegación oficial estará encabezada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Del lado opositor participará Dinorah Figuera, dirigente que permanece en el exilio y preside la bancada elegida en la Asamblea Nacional de 2015, un órgano que el gobierno de Maduro desconoció, aunque Washington considera legítima esa elección.

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Hasta el momento, las partes no informaron el lugar donde se celebrarán las reuniones, el cronograma de trabajo ni la metodología que seguirá la negociación.

Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera mantuvieron su primer encuentro público pocos días antes del doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio, desastre que deja más de 5.500 muertos.

Tras esa reunión, el Departamento de Estado de Estados Unidos respaldó la iniciativa e indicó que la agenda abordará “temas clave” como la reconstrucción de las instituciones democráticas, el fortalecimiento del organismo electoral y las garantías para la participación política.

La delegación oficial estará encabezada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez (REUTERS)

Mientras la oposición exige elecciones, dentro del chavismo también aparecen cuestionamientos hacia la negociación.

El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Francisco Arias pidió que el proceso no dependa exclusivamente de Estados Unidos.

“Debe ser una negociación que sea luego sometida al país, al pueblo de Venezuela”, señaló en un mensaje publicado en Instagram, luego de advertir que las conversaciones no pueden ser una negociación “solo aprobada por quienes dirigen el gobierno de USA”.

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(Con información de AFP)