España

Consumo investigará a las empresas que ofrecen productos y servicios procedentes de territorios palestinos ocupados

El Ministerio liderado por Pablo Bustinduy endurece el control tras la aprobación del decreto-ley que veta los negocios vinculados a asentamientos ilegales y refuerza el embargo de armas a Israel

Naroa Caro

Por Naroa Caro

Guardar
Pedro Sánchez anuncia el embargo de armas por ley a Israel

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado una investigación sobre aquellas empresas que promueven en España productos o servicios originados en los territorios palestinos ocupados por Israel. Esta decisión surge tras la aprobación la semana pasada del Real Decreto-ley 10/2025, una normativa que endurece el marco regulatorio ante el conflicto en Gaza y dispone medidas urgentes de apoyo a la población palestina.

El departamento liderado por Pablo Bustinduy comenzará a examinar la publicidad en España de negocios israelíes radicados en los asentamientos ilegales, que se considera ilícita en el artículo 4 de la citada norma, tanto en el caso de servicios ofrecidos en la zona de conflicto o productos importados desde la misma. La medida llega tras la publicación el pasado mes de julio de un informe en el que Francesca Albanese, relatora especial de la ONU, denuncia que “hay empresas que se están beneficiando económicamente de la ocupación ilegal”, según ha detallado Consumo este martes en un comunicado.

El ministro de Derechos Sociales,
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. (A. Pérez Meca / Europa Press)

El Ministerio al mando de Pablo Bustinduy considera que promover estos servicios y productos en el mercado nacional supone contribuir a la continuidad de “perpetuar los esfuerzos coloniales y el genocidio de Israel” sobre la población de Gaza, una práctica que, según su análisis, constituye una actividad ilícita conforme al derecho internacional. En declaraciones previas durante el acto “Alianzas y acciones ante el genocidio en Palestina”, Bustinduy insistió en la intención del Gobierno de destinar “todos los recursos que sean necesarios” para evitar que “ninguna empresa que opere en España tenga sus cuentas de resultados manchadas con la sangre del pueblo palestino”.

Ruptura con las empresas israelíes

Más allá de esta medida, el Decreto-ley contempla otra serie de iniciativas destinadas a cortar los lazos del tejido empresarial español con la ocupación israelí, como la prohibición de compraventa de material de defensa y compromisos adicionales para garantizar la transparencia en la cadena de suministro, facilitando la identificación de productos de procedencia israelí.

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha defendido la decisión del Consejo de Administración de la Corporación de retirar a España del Festival de Eurovisión si Israel participa y que "el daño que la actual dirección de Unión Europea de Radiodifusión (UER) está provocando al festival es inmenso". (Fuente: Congreso/Europa Press)

Desde el Ministerio recuerdan que otros países europeos ya ejecutan controles similares y citan el ejemplo de las investigaciones por posibles delitos de blanqueo de capitales vinculados a estos negocios en Países Bajos, al ser considerados ilegales en el estudio firmado por Albanese, que también es la representante de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, bajo el nombre “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio”.

Los contratos entre Israel y España

La consecuencia más polémica del Real Decreto-ley ha sido la aprobación del embargo de armas a Israel, que permite excepciones cuando los intereses nacionales lo requieran. Aunque el Ministerio de Defensa ya había iniciado la cancelación de contratos importantes con empresas israelíes, la complejidad de las relaciones comerciales entre los dos estados presenta dificultades para la efectividad de la medida.

A pesar de la desconexión anunciada, compañías israelíes siguen participando en la contratación pública española, como Attenti, que provee pulseras electrónicas penitenciarias, o Guardian Homeland Security, que suministra barreras de seguridad para ayuntamientos. En tecnología, la presencia de patentes y desarrollos israelíes en productos y servicios de uso cotidiano revela una dependencia estructural compleja de revertir. El ámbito deportivo y cultural también se ha visto impactado por protestas y boicots relacionados con la participación de entidades israelíes.

Temas Relacionados

IsraelGazaPalestinaMinisterio de ConsumoEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El túnel submarino más largo y profundo del mundo estará en Noruega: avanza el proyecto de casi 2000 millones de euros que llegará en 2033

El Estado financiará el 40% de la construcción y será clave a nivel europeo

El túnel submarino más largo

Plum cake de calabaza: la receta perfecta para acompañar las tardes de otoño

Con textura húmeda y unos sabores de lo más originales gracias a los frutos secos y frutas confitadas, se convierte en un postre único

Plum cake de calabaza: la

La Policía Nacional desarticula una organización criminal hispano-marroquí que intentó transportar 9.300 kilos de hachís oculto entre melones

Utilizaban dos vehículos lanzadera como medida de seguridad para el acompañamiento y aseguramiento de la mercancía al poder detectar con anterioridad cualquier presencia policial

La Policía Nacional desarticula una

Suero o lágrimas artificiales: una especialista explica las diferencias

El uso frecuente de dispositivos electrónicos y la permanencia en espacios climatizados favorecen la aparición de síntomas de ojo seco

Suero o lágrimas artificiales: una

Presunta agresión sexual a una niña de 4 años por un técnico en una escuela infantil: “Da detalles que dan credibilidad a su versión”

La policía ya ha detenido a un sospechoso del crimen, que niega los cargos

Presunta agresión sexual a una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El túnel submarino más largo

El túnel submarino más largo y profundo del mundo estará en Noruega: avanza el proyecto de casi 2000 millones de euros que llegará en 2033

La Policía Nacional desarticula una organización criminal hispano-marroquí que intentó transportar 9.300 kilos de hachís oculto entre melones

Coches híbridos o eléctricos: ¿cuáles son más ecológicos?

La Audiencia de A Coruña absuelve a un maître acusado de agresión sexual porque la víctima presentó “ciertas fluctuaciones” en su relato

Juán José Ebenezer, mecánico: “No es el primer caso que me encuentro un motor averiado por equivocarse en las marchas”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 30 de septiembre

El mercado inmobiliario frena su ritmo: la compraventa de viviendas cae un 1% en julio mientras se modera el precio del metro cuadrado

Cómo está el euro frente al dólar este 30 de septiembre

Para qué servirá el euro digital: pagos condicionales, por hitos, y por consumo real

LaLiga amenaza a los que piratean el fútbol: paga 450 euros o te llevaremos a los tribunales, ¿es legal esta exigencia de dinero?

DEPORTES

Un Carlos Alcaraz de récord

Un Carlos Alcaraz de récord afronta su novena final consecutiva con Tokio como escenario y Taylor Fritz como rival

El Valencia demanda a Netflix por un documental sobre Vinícius: ve injusta la representación de su afición

Mikel Arteta quiere invitar a pilotos de la Real Fuerza Aérea británica para que enseñen a los jugadores del Arsenal técnicas de comunicación

Hamilton se despide de su perro, tras varios días ingresado por una neumonía: “Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y decir adiós a Roscoe”

Flavio Briatore explica lo que significó Fernando Alonso para la Fórmula 1 en España: “Él lo cambió todo”