La superficie quemada este año en España sube a 173.651 hectáreas, 6 veces más que en 2025

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Madrid, 28 jul (EFE).- Las hectáreas forestales afectadas por el fuego en España desde principios de año son ya 173.651,46, casi seis veces más que en el mismo periodo de 2025, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

La superficie quemada en 2026 supera en 143.834,46 hectáreas la registrada en la misma fecha del año pasado (29.817 hectáreas).

Fuentes del Miteco han puntualizado hoy que la cifra final incluye reajustes satelitales proporcionados por la plataforma EFFIS, integrada en el programa europeo Copernicus.

En lo que va de año, se han registrado ya 35 grandes incendios forestales, frente a los 7 contabilizados durante el mismo tramo en 2025.

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Estos datos son provisionales y corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 28 de julio de 2026.

Actualmente preocupan en España varios grandes incendios que asolan superficies de Ávila, donde se ha registrado el mayor fuego de la historia de este país con más de 50.000 hectáreas quemadas; en la Comunidad de Madrid, donde varios focos han afectado a unas 28.000 hectáreas; Toledo, donde se cuentan 2.000 hectáreas dañadas y Vall d'Uixó (Castellón), con 8.500, en otros.

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Ante esta situación, el Gobierno declarará como zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil las áreas quemadas por los últimos fuegos. EFE