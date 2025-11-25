España

Dónde y cuándo es la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: un simbólico lugar y una significativa fecha

La modelo y el jugador de fútbol unirán sus vidas en matrimonio el próximo año, de acuerdo con el diario portugués JM Madeira

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Han sido pocos los detalles que se conocían sobre la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, quienes se encuentran preparando todo para darse el ‘sí, quiero’ en la más estricta intimidad, lo que ha alimentado las expectativas de lo que promete ser uno de los enlaces más esperados del ámbito deportivo y del entretenimiento. Fue el propio futbolista quien reveló cómo fue la pedida de mano de su novia y dejó en el aire cuándo y dónde llevarían a cabo su matrimonio. Sin embargo, ahora, se conoce el lugar exacto y la fecha en la que celebrarán sus nupcias.

El pasado 11 de agosto, la modelo sorprendió a sus seguidores al publicar una significativa fotografía en su cuenta de Instagram. En la imagen, se veía su mano y, en su dedo anular, un gran pedrusco. No había dudas: era su anillo de compromiso valorado en más de seis millones de euros. “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, fue el texto que acompañó la fotografía y con el que confirmó al mundo que iba a pasar por el altar.

Expertos estiman que el anillo
Expertos estiman que el anillo supera el millón de dólares y podría alcanzar hasta 5 millones, según la pureza y tamaño del diamante - crédito @georginagio/Instagram

Tan solo unos días después, el jugador de fútbol concedió una entrevista al periodista británico Piers Morgan, en la que dejó saber que espera que su boda se celebre “después de la Copa Mundial de la FIFA”, dando a entender que su enlace se producirá después del verano de 2026. Entonces, también manifestó que le gustaría celebrar su matrimonio en Funchal, la isla de Madeira en la que nació.

Un lugar muy significativo

Y es que en 2026 se cumplen 20 años desde que el exjugador del Real Madrid debutase con la selección de Portugal en el Mundial 2006 en Alemania y el próximo, que se celebra entre Estados Unidos, México y Canadá, parece ser que será la despedida ideal de su gran pasión. De acuerdo con la información que ha visto la luz gracias al periódico portugués JM Madeira, la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tendrá lugar en el verano de 2026, es decir, entre el 19 de julio, cuando termina el Mundial, y finales de septiembre, cuando acaba la época estival.

El mismo medio también ha adelantado que la pareja ha elegido un espacio muy simbólico para su enlace: la isla natal del cinco veces ganador del Balón de Oro. En concreto, la ceremonia religiosa se llevará a cabo en la catedral de Funchal, de la localidad del mismo nombre en la que nació y se crio el delantero del Al-Nassr F.C de la Liga Profesional Saudí, un edificio del siglo XV.

Además, la recepción de lujo tendrá lugar en un hotel de lujo. Y es que al tratarse de la capital de la isla y la ciudad más grande, es probable que las fiestas previas y posteriores al ‘sí, quiero’ se lleven a cabo en uno de los hoteles cinco estrellas con el que cuenta Madeira. Eso sí, el deportista afirmó a Piers Morgan que la modelo prefiere llevar a cabo una celebración íntima, pues “no le gustan las grandes fiestas y prefiere las celebraciones privadas”. Sin embargo, habrá que esperar para conocer nuevos detalles sobre su esperada boda.

