Un hombre británico es acusado de robar farolas ornamentales de valor patrimonial e histórico que sumaban más de un millón de euros

Un autobús de dos pisos rojo cruza un puente en Londres mientras las farolas iluminan el camino hacia la torre del reloj Big Ben y el Palacio de Westminster, reflejándose en el asfalto mojado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La policía británica ha informado que un joven de 20 años enfrenta cargos por el robo de farolas y faroles ornamentales valorados en más de un millón de euros en distintos puntos de Inglaterra. Según la prensa local, los delitos se produjeron entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 y afectaron a edificios históricos, iglesias, escuelas y propiedades privadas.

El acusado, identificado como John O’Sullivan, fue imputado por 45 cargos de robo relacionados con sustracciones en los condados de Bedfordshire, Cambridgeshire, Durham, Thames Valley, Essex y Hertfordshire. De acuerdo con la policía de Hertfordshire, parte de los objetos sustraídos corresponden a farolas de los años 50 catalogadas como monumentos de Grado II, conocidas como Velas Richardson, instaladas en el centro de Cambridge. Los artefactos robados pertenecían a ayuntamientos, empresas, instituciones religiosas y propietarios privados.

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Durante la investigación, las fuerzas policiales localizaron en enero de 2025 unas 300 luminarias en una vivienda de Barkway, en Hertfordshire, donde reside el acusado. La operación ha sido de gran magnitud y ha contado con la colaboración de varias policías locales debido al alcance de los robos y a la variedad de lugares afectados.

El caso adquirió notoriedad por la relevancia patrimonial de parte de los elementos sustraídos. Las Velas Richardson forman parte del mobiliario urbano protegido y están consideradas piezas de valor histórico para las comunidades afectadas. La policía de Hertfordshire aseguró que la recuperación de parte del material robado se logró gracias a denuncias ciudadanas y el trabajo conjunto con autoridades locales.

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Además de John O’Sullivan, otras dos personas, Anna O’Sullivan (66 años) y Richard O’Sullivan (67 años), fueron acusadas de receptación de bienes robados. Ambos deberán presentarse ante el Tribunal de Magistrados de Stevenage el 12 de agosto, una semana después de la comparecencia del principal sospechoso, prevista para el 5 de agosto. La policía no ha precisado si existe parentesco entre los acusados.

Las Velas Richardson: diseño exclusivo y patrimonio de Cambridge

Las Velas Richardson son un tipo de farola eléctrica de diseño vertical y tubular, únicas en el paisaje urbano de Cambridge. Fueron creadas en la década de 1950 por el arquitecto Sir Albert Richardson, presidente de la Royal Academy, tras un encargo especial del ayuntamiento para renovar la iluminación pública del centro histórico. La fabricación estuvo a cargo de la empresa REVO Electrical Company, en el marco de una apuesta por conservar la estética clásica y las líneas góticas propias de los edificios emblemáticos de la ciudad.

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Velas Richadson, en Cambridge. (Wikipedia)

Su diseño destaca por su simplicidad y proporciones estilizadas: una columna de hierro fundido de color bronce sostiene un tubo vertical de perspex translúcido de unos dos metros de alto y 38 centímetros de diámetro, originalmente equipado con tubos fluorescentes de 80 vatios, más tarde sustituidos por lámparas halógenas. El resultado es una luminaria que armoniza con el entorno histórico, en contraste con los modelos estandarizados y de hormigón adoptados en otras ciudades británicas tras la Segunda Guerra Mundial.

Entre 1957 y 1958 se instalaron unas 120 farolas de este tipo en las principales arterias del centro de Cambridge, como Trumpington Street, St John’s Street, Trinity Street, Silver Street y King’s Parade. Más de la mitad de los ejemplares originales han sobrevivido hasta hoy y, desde 2011, están protegidos como monumentos de Grado II, lo que garantiza su conservación frente a cualquier intento de sustitución.

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