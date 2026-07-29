Estado de las carreteras de la DGT este miércoles: los incendios mantienen cortadas 30 carreteras en España tras varias reaperturas en Madrid

Bomberos en labores de extinción del incendio de nivel 2 que declarado en la localidad leonesa de La Utrera, a 28 de julio de 2026. (EFE/ J.Casares)

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Los incendios forestales activos en varias regiones de España mantienen cortadas 30 carreteras en las provincias de Ávila, Castellón, Madrid, Toledo y León, de acuerdo con los últimos datos actualizados por la DGT. La cifra representa una mejora respecto a horas anteriores, impulsada principalmente por el avance de la desescalada en la Comunidad de Madrid, donde se ha restablecido la circulación en cerca de una docena de vías.

De las 17 carreteras que permanecían cortadas en esa comunidad, solo cinco siguen cerradas al tráfico: la M-512 entre Robledondo y Robledo de Chavela, la M-521 entre Fresnedillas de la Oliva y Robledo de Chavela, la M-537 en Robledo de Chavela, la M-539 en dirección a El Quexigal y la M-957 entre San Martín de Valdeiglesias y Costa de Madrid. Vías de mayor tránsito como la M-501 o la M-507 ya recuperaron la circulación normal, según informó la DGT.

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La provincia de Ávila concentra el mayor número de restricciones, con 14 carreteras afectadas en el entorno de localidades como Cebreros, El Hoyo de Pinares, Burgohondo, Guisando, Hoyo de la Guija, Casillas, Mijares y Santa María del Tiétar. Entre las vías cortadas figuran la AV-502, AV-503, AV-504, AV-512 y AV-562 en el área de Cebreros, la AV-901 y AV-902 en Burgohondo, y la N-403 entre La Atalaya y Las Cruceras, de acuerdo con los datos de la DGT.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) trabaja en puntos de Robledo de Chavela, Cebreros, Casavieja o Mijares para frenar el avance de los incendios. (UME)

En la provincia de Castellón, ocho carreteras permanecen intransitables: la CV-200 en Aín, la CV-203 en Caudiel, la CV-205 en Tales, la CV-215 en l’Alcúdia de Veo, la CV-219 en Eslida, la CV-223 en Nules, y la CV-2261 y CV-230 en la Vall d’Uixó.

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En Toledo (Castilla-La Mancha), la emergencia del incendio fue rebajada a nivel 2, aunque la CM-5006 y la CM-5053 continúan cerradas en ambos sentidos a la altura de La Iglesuela del Tiétar. La DGT precisó que la situación se mantiene estable en esa zona.

La provincia de León registra una sola restricción: la carretera LE-451 entre Paladín y Escuredo permanece cortada al tráfico.

El peor verano forestal de la historia

Las restricciones viales son el reflejo de una crisis forestal sin precedentes en España. Entre el 1 de enero y el 28 de julio de 2026, los incendios forestales han calcinado 173.651 hectáreas en todo el país, casi seis veces más que en el mismo periodo de 2025, cuando la superficie afectada fue de 29.817 hectáreas, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco). Las autoridades contabilizan este año 35 grandes incendios forestales, frente a los siete registrados en el mismo periodo del año anterior.

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El epicentro de la catástrofe se ubica en el centro peninsular. El incendio de Burgohondo y Navaluenga, en Ávila, arrancó el miércoles 22 de julio tras el uso de maquinaria agrícola pesada en periodo de veda y desde entonces ha arrasado más de 50.000 hectáreas, lo que lo convierte en el peor incendio de la historia de España según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS). El fuego alcanza un perímetro aproximado de 160 kilómetros en ambas vertientes de la Sierra de Gredos y mantiene a unas 40.000 personas confinadas o evacuadas en dieciséis municipios.

Al incendio de Ávila se sumaron, ese mismo 22 de julio, dos focos en Toledo —en Almorox y Villa del Prado— que terminaron uniéndose horas después. Al día siguiente, un vehículo en llamas en el kilómetro 57 de la M-501 desató un nuevo incendio en San Martín de Valdeiglesias (Madrid), que se extendió rápidamente hacia Pelayos de la Presa. El viernes, el Gobierno de España decretó la emergencia nacional en las zonas afectadas de Ávila y Madrid. Las tres provincias acumulan en conjunto 77.000 hectáreas quemadas y un perímetro de fuego de 280 kilómetros, según Protección Civil.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de que el calor intenso y la sequedad elevan el peligro de incendios a niveles muy altos o extremos, y que esas condiciones se prolongarán durante al menos los próximos siete días por efecto de la ola de calor.