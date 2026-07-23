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Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de la modelo Vania Millán y la cantante Nuria Fergó a los actores Javi Collado y Antonio Garrido

Los cuatro famosos estarán en el programa desde este jueves 23 de julio hasta el lunes 27

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Nuria Fergó y Antonio Garrido en 'Pasapalabra' (Atresmedia)
Nuria Fergó y Antonio Garrido en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

Pasapalabra estrena este jueves una nueva rotación de famosos con Vania Millán, Nuria Fergó, Javi Collado y Antonio Garrido en las entregas previstas del 23 al 27 de julio, en un momento en que el concurso mantiene intacto el peso estratégico de sus colaboradores pese al relevo del histórico rosco por la prueba final rebautizada como ‘AlaZ’.

Los cuatro nombres formarán parte del ciclo de programas de Pasapalabra que se extenderá hasta el lunes de la semana que viene. Su función será, como de costumbre, sumar segundos para la ronda decisiva que cierra cada tarde el formato en búsqueda del bote, una pieza que sigue siendo central en la mecánica del concurso tras el cambio de estética y funcionamiento de su desenlace.

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El relevo de invitados llega mientras Pasapalabra sigue adelante pese al aviso de demanda de Mediaset, que ya ha anunciado su propio concurso con la prueba envuelta en la polémica por sus similitudes con ‘El Rosco’. Atresmedia sostiene que existen diferencias entre ambos juegos y el pulso judicial sigue sin resolverse.

Hablamos con la ganadora de ‘Pasapalabra’ sobre el impacto de la victoria, el desgaste mental del concurso y la sensación agridulce de cerrar una etapa que ha marcado su vida

Quién es Vania Millán

La primera de las invitadas de Pasapalabra es Vania Millán, nacida en 1978, que alcanzó notoriedad en 2002 al ganar el certamen Miss España en representación de la provincia de Almería. Un año después inició su recorrido televisivo en Antena 3 con su participación en La isla de los famoSOS 2, donde terminó en quinta posición. Su exposición pública quedó limitada en los años posteriores con posados en revistas como FHM o Interviú

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Vania Millán, en imagen de archivo (Europa Press)
Vania Millán, en imagen de archivo (Europa Press)

En ese periodo centró sus esfuerzos en graduarse en Derecho, una profesión que ha ejercido en algunas ocasiones. La modelo y actriz volvió a ocupar espacio mediático en 2014 al casarse con René Ramos, hermano de Sergio Ramos, entonces defensa del Real Madrid. La relación terminó dos años después con el divorcio y, desde entonces, ha trabajado como coach y ha vuelto a casarse, esta vez con el doctor Julián Bayón, especializado en medicina estética.

Nuria Fergó en ‘Pasapalabra’

También llega a Pasapalabra Nuria Fergó, nombre artístico de Nuria Fernández Gómez, que nació el 18 de abril de 1979 en Nerja, Málaga, y se dio a conocer en 2001 en la primera edición de Operación Triunfo. A partir de ese concurso inició una carrera musical que arrancó con Brisa de esperanza en 2002, un álbum que logró disco de platino. La trayectoria de Nuria Fergó también incluye teatro musical y televisión. Por ejemplo, ha protagonizado Mi última noche con Sara, tributo a Sara Montiel

Nuria Fergó, en imagen de archivo (Europa Press)
Nuria Fergó, en imagen de archivo (Europa Press)

En interpretación, debutó en cine y televisión con títulos como La playa roja en 2003 y participó en Amar en tiempos revueltos entre 2006 y 2008, además de intervenir en Mediterráneo, Plaza alta y varios cortometrajes. En el plano personal, se casó en mayo de 2010 con el empresario José Manuel Maíz Chacón en Palma de Mallorca. La pareja tiene una hija, Martina, nacida en julio de 2011, y se separó en otoño de ese mismo año; después, la cantante regresó a Nerja durante un tiempo, se trasladó más tarde a Majadahonda y en 2020 se instaló en Madrid.

Quién es Antonio Garrido

Antonio Garrido, hijo del periodista José Luis Garrido Bustamante, nació en 1971 y ha desarrollado su carrera tanto delante de las cámaras como en labores de presentación y reporterismo. En 1994 trabajó como reportero callejero en Canal 47 y en 1999 fue colaborador de Andalucía Directo en Canal Sur. Su carrera interpretativa lo ha llevado a series como Plaza Alta, donde dio vida a Ángel, Ágora, en el papel de Teodoro, y El Comisario, donde interpretó a Cisneros durante tres episodios.

Antonio Garrido es el comisario en jefe Antonio Camacho en 'El Caso. Crónica de sucesos' (RTVE)
Antonio Garrido es el comisario en jefe Antonio Camacho en 'El Caso. Crónica de sucesos' (RTVE)

Uno de sus trabajos más prolongados llegó en Los Protegidos, con 41 episodios, y también asumió un papel en Amar es para siempre como Augusto Lloveras. El teatro forma parte igualmente de su trayectoria, con trabajos como Nuestras Mujeres, citado como uno de los más recientes aunque fechado en 2015. A esa carrera se suma su paso por concursos televisivos: en 2009 presentó ¿Quién quiere ser millonario? y en 2021 participó como aspirante al premio en uno de los especiales del mismo formato.

Javi Collado en ‘Pasapalabra’

Cierra el grupo de Pasapalabra Javier Collado, que es un actor madrileño nacido en 1976 con el teatro y la televisión en la sangre. Hijo de la actriz María José Goyanes y del productor y director teatral Manuel Collado, y sobrino de las actrices Concha y Mara Goyanes, dio sus primeros pasos sobre las tablas con apenas 20 años en montajes clásicos como Don Juan Tenorio y Cyrano de Bergerac. En televisión, apareció en series como El Comisario, Cuéntame cómo pasó y Sin tetas no hay paraíso antes de dar el salto a la fama.

Javi Collado en 'El Comisario' (RTVE)
Javi Collado en 'Amar en tiempos revueltos' (RTVE)

Su popularidad llegó en 2008 con el papel de Héctor Perea, excomisario de policía reconvertido en detective privado, en Amar en tiempos revueltos, primero en TVE y luego en Antena 3 bajo el título Amar es para siempre, donde permaneció hasta 2014. Más adelante volvió a la pequeña pantalla con HIT, también en TVE.

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