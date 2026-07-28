Defensa licita por 17,5 millones nuevos puestos de mando móviles para la UME

Guardar

Madrid, 28 jul (EFE).- El Ministerio de Defensa ha sacado a licitación un contrato para el suministro de nuevos puestos de mando móviles para la Unidad Militar de Emergencias (UME), por un importe que ronda los 17,5 millones de euros.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes el anuncio de licitación del contrato, que tiene una duración de cuatro años y que incluye unidades móviles para emergencias, equipos de comunicaciones y telecomunicaciones, sistemas de comunicación por satélite, entre otras cosas.

PUBLICIDAD

Según el BOE, el plazo para presentar las ofertas termina el 31 de agosto a las 14.00 horas.

Esta licitación coincide con la ola de incendios que afecta a España en los últimos días y que ha calcinado ya más de 70.000 hectáreas.

PUBLICIDAD

La Unidad Militar de Emergencias fue creada en 2005 para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en casos de grave riesgo, catástrofes o calamidades. EFE