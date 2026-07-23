Tour de Francia 2026, etapa 18 - EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la alta montaña

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 18 del Tour de Francia.
La etapa del 23 de julio de 2026 cuenta con el pelotón de Voiron a Orcières-Merlette sobre 185,2 kilómetros, en una jornada alpina que puede abrir diferencias en la clasificación general antes del tramo más duro de la carrera.
La primera de las tres etapas consecutivas en los Alpes acumula 3.944 metros de desnivel positivo y reúne cinco ascensiones puntuables. La llegada estará situada en un puerto de Primera Categoría, un desenlace que vuelve a favorecer a los escaladores y a los corredores que aún buscan mejorar posiciones.
El líder de la general, Tadej Pogačar, afronta la jornada con una ventaja de 4 minutos y 32 segundos sobre Remco Evenepoel. Isaac del Toro ocupa la tercera plaza a 6 minutos y 51 segundos, con solo 20 segundos de margen sobre Paul Seixas.
El recorrido empieza a endurecerse pronto con la Côte d’Engins, que se coronará en el kilómetro 36,5. Ese puerto de primera categoría tiene 11,6 kilómetros al 5,5% de pendiente media y puede favorecer la formación de una escapada amplia en la primera parte del día.
Más adelante llegará la Côte de Monteynard, de segunda categoría, con 9,9 kilómetros al 5%, cuya cima estará en el kilómetro 92. Poco después aparecerá la Côte des Terrasses, de tercera categoría, con 3,3 kilómetros al 6,7%.
El único esprint intermedio de la etapa está en Corps, en el kilómetro 120,5. Desde ese punto quedan 64,7 kilómetros para la llegada y todavía restarán las dos últimas dificultades puntuables del día.
La penúltima ascensión es la Côte de Saint-Léger-les-Mélèzes, de tercera categoría, con 2,5 kilómetros al 6,7%. Su cima está en el kilómetro 166, cuando falten 19,2 kilómetros para la meta.
El final es en Orcières-Merlette, un puerto de primera categoría de 7,1 kilómetros al 6,7% de media. El último kilómetro registra una pendiente media del 6,3%, apuntando a una resolución entre los corredores más fuertes de la escapada o los aspirantes principales de la general.
Estos son los ganadores de las 17 etapas del Tour de Francia
- Etapa 1: Visma Lease a Bike
- Etapa 2: Isaac del Toro
- Etapa 3: Tadej Pogačar
- Etapa 4: Mads Pedersen
- Etapa 5: Olav Kooij
- Etapa 6: Tadej Pogačar
- Etapa 7: Tim Merlier
- Etapa 8: Tim Merlier
- Etapa 9: Mathieu van der Poel
- Etapa 10: Tadej Pogačar
- Etapa 11: Søren Wærenskjold
- Etapa 12: Tim Merlier
- Etapa 13: Mauro Schmid
- Etapa 14: Tadej Pogačar
- Etapa 15: Remco Evenepoel
- Etapa 16: Remco Evenepoel
- Etapa 17: Jasper Philipsen
Kilómetro 59: Faltan 126 kilómetros para la meta, y en estos momentos hay un pequeño descenso en la jornada. Matteo Jorgenson (Estados Unidos -Visma Lease a Bike), Mads Pedersen (Dinamarca - Lidl - Trek), Thymen Arensman (Países Bajos - Netcompany Ineos), Felix Elgehardt (Alemania - Jayco AlUla), Tobías Halland Johannessen (Noruega - Uno X-Mobility), Pablo Castrillo (España - Movistar Team) y Nicolás Breuillard (Francia - Total Energies), están como cabeza de carrera en estos momentos.
Kilómetro 48: Faltan 136 kilómetros para llegar a la meta, y en estos momentos hay siete fugados como cabeza de carrera, entre los cuales se encuentran Matteo Jorgenson del Visma Lease a Bike y el neerlandés Thymen Arensman del Netcompany Ineos.
Primer puerto de montaña listo
Kilómetro 35: -149 kilómetros, el francés Valentín Paret-Peintre del Soudal Quick Step se llevó el puerto de montaña en Côte d’Engins, sumando 10 puntos. El ecuatoriano Richard Carapaz del EF Education - Easypost quedó en el segundo lugar.
Así va la clasificación general del Tour de Francia
- 1. Tadej Pogačar (Eslovenia - UAE Emirates XRG): 60 horas, 4 minutos y 17 segundos
- 2. Remco Evenepoel (Bélgica - Red Bull Bora - Hansgrohe): a 4 minutos y 32 segundos
- 3. Isaac del Toro (México - UAE Emirates XRG): a 6 minutos y 51 segundos
- 4. Paul Seixas (Francia - Decathlon CMA): a 7 minutos y 11 segundos
- 5. Juan Ayuso (España - Lidl - Trek): a 9 minutos y 22 segundos
- 6. Mattias Skjelmose (Dinamarca - Lidl - Trek): a 10 minutos y 14 segundos
- 7. Lenny Martínez (Francia - Bahrain Victorious): a 12 minutos y 50 segundos
- 8. Tom Pidcock (Gran Bretaña - Pinarello Q36.5 Pro): a 12 minutos y 58 segundos
- 9. Jordan Jegat (Francia - TotalEnergies): a 14 minutos y 4 segundos
- 10. Yannis Voisard (Suiza - Tudor Pro Cycling Team): a 24 minutos y 18 segundos
- 14. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): a 39 minutos y 14 segundos
- 25. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 1 hora, 29 minutos y 9 segundos
- 48. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): a 2 horas, 17 minutos y 19 segundos
Altimetría es la etapa 18 del Tour de Francia
La alta montaña llega como protagonista en el cierre del Tour de Francia
La transmisión de la etapa comenzó a partir de las 5:20 a. m. (hora de Colombia) en Espn y la aplicación de Disney Plus Premium, y se podrá ver a través de las 8:45 a. m. en Caracol Sports y RCN TV.