Tour de Francia 2026, etapa 18 - EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la alta montaña

La Côte d'Engins abrirá las grandes dificultades de la etapa 18 del Tour de Francia con 11,6 kilómetros al 5,5% y cima en el kilómetro 36,5-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 18 del Tour de Francia.

La etapa del 23 de julio de 2026 cuenta con el pelotón de Voiron a Orcières-Merlette sobre 185,2 kilómetros, en una jornada alpina que puede abrir diferencias en la clasificación general antes del tramo más duro de la carrera.

La primera de las tres etapas consecutivas en los Alpes acumula 3.944 metros de desnivel positivo y reúne cinco ascensiones puntuables. La llegada estará situada en un puerto de Primera Categoría, un desenlace que vuelve a favorecer a los escaladores y a los corredores que aún buscan mejorar posiciones.

El líder de la general, Tadej Pogačar, afronta la jornada con una ventaja de 4 minutos y 32 segundos sobre Remco Evenepoel. Isaac del Toro ocupa la tercera plaza a 6 minutos y 51 segundos, con solo 20 segundos de margen sobre Paul Seixas.

El recorrido empieza a endurecerse pronto con la Côte d’Engins, que se coronará en el kilómetro 36,5. Ese puerto de primera categoría tiene 11,6 kilómetros al 5,5% de pendiente media y puede favorecer la formación de una escapada amplia en la primera parte del día.

Más adelante llegará la Côte de Monteynard, de segunda categoría, con 9,9 kilómetros al 5%, cuya cima estará en el kilómetro 92. Poco después aparecerá la Côte des Terrasses, de tercera categoría, con 3,3 kilómetros al 6,7%.

El único esprint intermedio de la etapa está en Corps, en el kilómetro 120,5. Desde ese punto quedan 64,7 kilómetros para la llegada y todavía restarán las dos últimas dificultades puntuables del día.

La penúltima ascensión es la Côte de Saint-Léger-les-Mélèzes, de tercera categoría, con 2,5 kilómetros al 6,7%. Su cima está en el kilómetro 166, cuando falten 19,2 kilómetros para la meta.

El final es en Orcières-Merlette, un puerto de primera categoría de 7,1 kilómetros al 6,7% de media. El último kilómetro registra una pendiente media del 6,3%, apuntando a una resolución entre los corredores más fuertes de la escapada o los aspirantes principales de la general.