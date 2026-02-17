Susanna Griso revela divertida la única razón por la que tiene ganas de que pase su boda

Convertida en una de las 'reinas' de la televisión después de 20 años presentando 'Espejo Público' en Antena 3, Susanna Griso no ha querido faltar junto a gran parte del equipo de su programa a la gran noche de la pequeña pantalla, la gala de los Premios Iris de la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual que se ha celebrado este lunes en el Teatro Real con la presencia de numerosos rostros conocidos.

Deslumbrante con un total look black compuesto por top de gasa semitransparente, blazer estructurada y pantalón satinado tipo bombacho, la periodista ha hecho balance de sus dos décadas liderando uno de los formatos más exitosos de la televisión: "'Espejo Público' tiene la edad de mi segunda hija, y mi primer hijo ha convivido con el programa prácticamente toda la vida. Me lo ha dado todo. Profesionalmente he crecido, he aprendido muchísimo, grandes compañeros de trabajo, muy buenos amigos, entrevistas apasionantes, viajes, coberturas... muchos nervios también, muchas carreras matinales, muchas horas de trabajo" ha expresado emocionada, confesando que su única asignatura pendiente es "descansar un poco más porque duermo menos horas de las que debería".

"Soy una persona bastante equilibrada, no suelo tener muchos problemas ni de ansiedad ni de nervios. Intento llevar una dieta saludable, ya te digo, el sueño falla un poquito y es muy importante dormir, lo digo por propia experiencia, y luego hago deporte que eso me ayuda mucho a descargar tensiones. Pero no tengo muchos bajones, en esto soy bastante estable, equilibrada, sí" ha apuntado como la clave de su secreto para sobrellevar la carga de trabajo diario.

Como reconoce, la retirada se le ha pasado en algún momento por la cabeza, "me he planteado muchas veces cambiar de ámbito y hacer algo distinto". "Ahora que cumplo 20 años casi tengo la sensación de que es como el fin de un ciclo, ¿no? Y bueno, no sé, nunca se sabe. Lo que pasa es que también me gusta mucho lo que hago, es muy apasionante y ahí siempre es el eterno debate. Bueno, ¿me gustaría hacer algo distinto? Pues sí, a veces me lo he planteado, pero por otra parte pienso... Qué privilegio estar cuatro horas todas las mañanas con la información que a mí me gusta mucho, pero también con temas sociales, corazón, que me divierte, o sea, que es un lujo, y soy consciente" asegura.

Por delante, unos meses muy especiales marcados por su boda el próximo junio con Luis Enríquez Nistal. Un enlace íntimo que se celebrará en la Costa Brava y del que Susanna confiesa que está cansada de que le pregunten: "La verdad es que esoy muy feliz. Ya sé que no me váis a dejar de preguntar y es por lo único que tengo ganas de que pase la boda" ha admitido entre risas.

"Es un poquito repetitivo porque no hay photocall que no me preguntéis. Yo que, fíjate, soy un poco partidaria de hablar de mi vida personal, pero es que este tema sale siempre, a todas horas. Y bueno, ya lo sabes, que es atender a los compañeros porque no quiero tampoco dejar de atenderos, pero a veces es un poco pesado" ha confesado resignada, dejando claro que por mucho que la prensa insista no revelará ningún detalle de su vestido de novia. "No voy a contar nada de esto, nada. Es el único secreto que voy a poder mantener" ha zanjado entre risas.

Además, Susanna ha echado la vista atrás para recordar qué impresión le dio Carlo Costanzia cuando le entrevistó en 'Espejo Público' tras su condena a prisión por estafa agravada, antes de que Alejandra Rubio llegara a su vida: "Él no se prodigaba mucho en medios, había hecho algún papel en series de televisión y pienso que debería haber seguido por ese camino, porque era muy bueno interpretando. Estaba a punto de ser condenado y quería explicar su versión de los hechos".

"En ese momento le vi más desvalido, más perdido, preocupado por lo que se aproximaba y me generó mucha ternura, me pensé que en ese momento había sufrido un golpe de mala suerte, se ha dejado aconsejar por malas compañías y que todo el mundo merece una segunda oportunidad" ha añadido, reconociendo que ahora ve "un Carlo distinto, igual porque también se ha llevado algunas cornadas y está más a la defensiva". "Él tiene una historia dura, a mí me la contó y él ha sido víctima de bullying, desprecio de sus compañeros, ha tenido que escuchar palabras muy gruesas sobre su madre. Esto pasa factura" ha concluido.