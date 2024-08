Carlos Latre aterriza en ‘Babylon Show’: “Un fan de ‘Tu cara me suena’ me deseó la muerte por irme a Telecinco”

Carlos Latre, en la presentación de 'Babylon Show'. (Mediaset España)

Carlos Latre se enfrenta este lunes 26 de agosto a una prueba de fuego en su carrera. El cómico aterriza en Mediaset España para presentar Babylon Show, el formato que estrena Telecinco en el access prime time. Esa franja, dominada por El Hormiguero desde hace más de una década, acogerá esta temporada una gran batalla televisiva entre el imitador, Pablo Motos y David Broncano.

Pese a la magnitud del reto, Latre insiste en su tranquilidad y reconoce que este partido lo empieza “perdiendo 0-2″, cargando a sus espaldas el gran estigma de los prejuicios del público: “Llego al primer programa sentenciado”, reconoce a Infobae España.

Y uno de los logros que espera alcanzar al frente de este formato es, precisamente, acabar con esa negatividad que impregna a la sociedad, instaurar el optimismo entre la audiencia y, poco a poco, ir ganándose a un público que no quiera faltar a su cita con el universo babilonio que él y sus colaboradores irán creando cada noche.

Cabecera de 'Babylon Show', el nuevo programa de Carlos Latre en Telecinco. (Mediaset España)

Se te ve muy ilusionado con este proyecto.

Sí, estoy muy ilusionado porque este programa es el culmen de toda mi carrera.

Has creado mucha expectación después de esta rueda de prensa.

Hemos intentado que no se sepa nada, que sea como más misterioso todo. Nuestro deporte nacional en España es que todo el mundo ya sabe de qué va sin saber ni cómo se llama, pero está muy bien ir desgranando el programa.

¿Vas a hacer una televisión blanca?

¿Qué es la televisión blanca? Si ves el ‘Un, dos, tres...’ de la época o ‘Crónicas Marcianas’, te vuelves loco. El mundo blanco depende de ti y de mí, de lo que sea blanco para cada uno.

¿Vais a evitar las polémicas?

No vamos a evitar nada. Vivimos en un país en el que hagas lo que hagas y digas lo que digas, va a ser utilizado en tu contra. No nos preocupamos demasiado. Intentaremos gustar a todo el mundo, pero está claro que yo ya salgo al primer programa sentenciado. Pero no tengo ningún problema, llevo 25 años de tele y estoy supertranquilo. Lo que tengo claro es que tenemos que generar un ambiente y un estilo propio, que la gente nos reconozca cuando nos vea.

Carlos Latre, en la presentación de Babylon Show. (Mediaset España)

¿Sientes vértigo ante este nuevo reto?

Ninguno. Soy un inconsciente, pero digo lo que me decía Joan Ramon Mainat: “No te preocupes de nada, es solo televisión”. No pasa nada, no tengo nada que demostrar. Llevo 25 años de carrera y lo he hecho lo mejor posible, he disfrutado lo más grande y ahora me siento como un chaval, tengo la misma sensación que cuando empezaba.

¿Cómo es trabajar con tu mujer, Yolanda?

Muy bien. Hay muchísima admiración. Yolanda ha dirigido programas durante 25 años, desde ‘Hotel Glam a ‘La granja de los famosos’, hizo pantalla en su día con ‘Moros y Cristianos’, hizo ‘Vivo cantando’ con Jesús Vázquez... Tiene una carrera que sabe de todo. Y mucho de televisión. Además, es todo lo opuesto a mí. Yo soy aire, soy el loco soñador y ella es tierra, esa raíz en el suelo.

¿A qué invitado te gustaría tener en ‘Babylon show’?

Me encantaría traer a Julio Iglesias. También a Robert Downey Jr. o a Hugh Jackman, que son dos referentes absolutos. Por otro lado, me gustaría descubrir a gente a la que el público no conoce. Sé que es una locura y nunca va a pasar, pero me encantaría poder entrevistar a Amancio Ortega, a Juan Roig o a Valentín Fuster, poder humanizar y que la gente descubra qué hay detrás de sus historias.

“Espero que Broncano no tenga el estigma de estar politizado”

¿Cómo vas a llevar la competencia con Pablo Motos, que hasta ahora era tu jefe en ‘El Hormiguero’?

No lo veo como una competencia. Voy a mirar para adelante, no a los lados. No tengo que fijarme en lo que hace Pablo Motos, sino crear un universo y que la gente identifique Babylon. Pablo es imbatible, es un transatlántico y hace el mejor programa de televisión de los últimos 18 años, ¿cómo voy a osar yo alcanzarle? Yo voy a hacer mi programa y seguro que hay gente que pase por delante y diga ‘ah, mira, está muy bien’.

Carlos Latre, en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

¿Qué admiras de Pablo Motos y de David Broncano?

De Pablo admiro su capacidad del esfuerzo y de competición consigo mismo. Siempre quiere ser mejor y tiene una capacidad de trabajo espectacular. Broncano es brillante, fresco y diferente. Habla un lenguaje completamente gamberro y hace un programa que probablemente nadie más sabría hacer.

¿Crees que Broncano va a poder hacer en RTVE el mismo estilo de programa que hacía en Movistar Plus+?

Yo le deseo lo mejor, no solo por él, sino por todo el equipo que le rodea. Creo que el gran problema de España es que se polariza y se politiza todo mucho. Espero que David no tenga el estigma de estar politizado y que no venga muy prejuzgado. Espero que le den tiempo y que la gente se acostumbre, igual que a nosotros.

Te enfrentas a un reto muy complicado. ¿Has acordado con Mediaset un tiempo para que el programa se asiente en audiencias?

Mediaset desde el primer día nos ha dicho “paciencia, sabemos perfectamente que esto es una carrera de fondo”. Nosotros empezamos perdiendo el partido 0-2 y hemos oído de todo, hasta me han llegado a desear la muerte. Un fan de ‘Tu cara me suena’ me dijo “después de dejar el programa, ya te puedes morir”.

Carlos Latre, en la presentación de 'Babylon Show'. (Mediaset España)

El riesgo de este proyecto es muy grande. ¿Has firmado como rostro de Mediaset?

Sí, tengo contrato de cadena. Esto es un proyecto a largo plazo. Ellos me querían como uno de los rostros para cambiar esta filosofía que está haciendo Mediaset, me llamaron y yo les dije “me tenéis que enseñar algo muy bonito como para dejar los dos mejores programas de la televisión”.

¿Cómo has vivido tu marcha de ‘Tu cara me suena’?

No sabes la pena que me da. Lo voy a echar mucho de menos. He estado 12 años, desde el día uno. Pero la vida es riesgo y un poco de rock&roll. Si hay una piscina, yo voy a saltar.

Si Mediaset te propusiera presentar un ‘reality’, ¿aceptarías?

Yo soy fan de los realities. Yolanda y yo somos unos locos de la televisión. Nosotros veíamos ‘Top chef’ en América antes de que se estrenara ‘MasterChef’ en España. Con ‘Gran Hermano’, nos comprábamos comida para ver cómo Vanessa fregaba los platos. ‘Supervivientes’ es un formato que es historia de la televisión y se hace en todas las grandes cadenas del mundo, pero Telecinco ha tenido un filtro muy de corazón y de un estilo determinado que ha impregnado a los grandes formatos. Creo que Mediaset tiene que potenciar el reality como formato de televisión.