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J Kbello, ganador de ‘Tu cara me suena’: “Me quedé en shock. Solo veía a mi familia y me puse a llorar”

El artista gaditano reconstruye con Infobae cómo vivió la final, por qué decidió compartir el premio con María Parrado, cómo ha cambiado su vida desde el Benidorm Fest y qué proyectos prepara

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J Kbello, ganador de Tu cara me suena 13. (Atresmedia)
J Kbello, ganador de Tu cara me suena 13. (Atresmedia)

J Kbello todavía no ha terminado de asimilar que es el ganador de Tu cara me suena 13. La noche fue tan intensa que, según él, aún necesita tiempo para procesarla. “Cuando Manel dijo mi nombre me quedé bloqueado. No pensé nada. Fue como un apagón”, recuerda. “Lo único que hice fue mirar al público y ver a mi familia y a mi novia. Ahí ya me vine abajo”.

El artista, que siempre se ha mostrado muy expresivo, admite que la final le desbordó. “Soy muy emocional. Me pasa siempre. Cuando vivo algo de verdad, me rompo”, confiesa. “Y esta final fue muy fuerte. Tenía a mi gente delante, mis compañeros al lado… era imposible no llorar”.

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Uno de los gestos más comentados de la noche fue su decisión de compartir el premio económico con María Parrado. Para el público fue una sorpresa, pero para ellos no. “María y yo siempre decíamos que 30.000 euros era mucho y que, si uno ganaba, podíamos compartirlo”, explica. “Ella hubiera hecho lo mismo. Somos muy amigos. Me llevo a una hermana de este programa”.

J Kbello se ha proclamado ganador de la edición
J Kbello y María Parrado en la final de Tu cara me suena (Tu cara me suena)

Habla de ella con un cariño enorme. “María es un ser de luz. Te ríes con ella sin querer. Es dulzura pura”, asegura. “El show que monta antes de subir al clonador es para verlo. Tengo vídeos que son oro”.

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Kbello ya era conocido por el Benidorm Fest, pero reconoce que Tu cara me suena ha sido un salto en su carrera. “El público ya me conocía por el Benidorm, pero este programa ha sido una plataforma enorme”, admite. “Ahora me paran más por la calle. Yo quiero proteger mi intimidad, pero agradezco muchísimo el cariño”.

El formato también ha reforzado su imagen como artista completo. “Siempre he sido muy versátil, pero aquí he podido demostrarlo de verdad”, explica. “Cantar, bailar, interpretar, transformarme… ha sido un reto constante”.

J Kbello en su actuación de Locomía en 'Tu Cara Me Suena' (Atresmedia)
J Kbello en su actuación de Locomía en 'Tu Cara Me Suena' (Atresmedia)

Sobre las imitaciones más difíciles, lo tiene claro: “Hay números que te dan quebraderos de cabeza hasta el último ensayo. No siempre la más espectacular es la más complicada”. de todas las que ha hecho, se queda especialmente con la de Lady Gaga, pues incluía un porté que parecía casi imposible.

Y sobre la más especial, coincide con lo que ya dijo en otros medios: la Superbowl de Bruno Mars y Beyoncé con Nia. “Fue muy especial. Llevaba meses diciéndole que quería estar en Tu cara me suena, y de repente estaba allí con ella ganando una gala”.

Lo que viene ahora: pausa en agosto y sorpresa en septiembre

Después de tantos meses viviendo prácticamente dentro del programa, ¿qué va a echar de menos? “La intensidad”, responde sin pensarlo. “Pero tengo muchas ganas de lo que viene. Hay muchos proyectos en marcha”.

El público le otorgó la máxima valoración en una noche decisiva
La actuación de J Kbello fue aplaudida, pero la puntuación del jurado generó polémica (Tu cara me suena)

Entre ellos, su EP Anemoia y un concierto largo que anunciará en breve. “Va a ser un show potente, para demostrar todo lo que soy”, adelanta.

También confirma que agosto será un mes de pausa, pero septiembre llegará con una sorpresa. “En agosto todo se para, pero en septiembre… ya veréis”, dice con un tono que apunta a que al otro lado del teléfono había una sonrisa.

Cuando se le pregunta qué consejo le daría al J Kbello que llegó nervioso el primer día, lo tiene claro: “Que disfrute. Que viva todo lo que ha vivido, aunque haya sido cansado. Ha merecido la pena”.

Y sobre cómo ha cambiado desde que pisó por primera vez un plató, responde con sinceridad: “Era un niño. No tenía ni idea de cómo funcionaba la tele. He cometido errores, he aprendido muchísimo… y ahora siento que estoy preparado para todo lo que viene”.

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