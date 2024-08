Dos bancarrotas y una carrera de éxitos: Carlos Latre regresa a lo más alto de la televisión gracias a ‘Babylon Show’

Carlos Latre asiste a la Gala Starlite 2024 el 4 de agosto de 2024 en Marbella, España. (Foto de Daniel Pérez/Getty Images)

Telecinco estrenó hace unas horas su nuevo programa Babylon Show de la mano de Carlos Latre. El prime time tiene un nuevo competidor en juego para hacer frente a El Hormiguero y Mediaset ha apostado por el imitador para conducir este formato de entrevistas devolviendo así a Latre a las noches de Telecinco.

El imitador de Castellón comenzó su carrera en televisión gracias a Crónicas Marcianas con solo 19 años. En el programa de Javier Sardá dio vida a La Pitonisa Lola, Torrente e incluso Juan Carlos I y Cayetana de Alba, y allí descubrió que su pasión era la pequeña pantalla. Tanto es así, que tras el fin del programa, decidió apostar por producir él mismo un nuevo formato llamado El mundo de Chema. Sin embargo, todas sus esperanzas duraron poco tiempo y este fue cancelado tras emitir cinco episodios.

Tal y como confesó en el pódcast A solas con... Vicky Martín Berrocal, su primera gran crisis económica llegó en ese mismo momento: “Yo venía de ser el rey del mambo, de creerme la bomba”. Por ello, en cuanto la recién creada cadena Cuatro le ofreció la posibilidad de hacer una sitcom de tres temporadas, él no dudó en invertir todos sus ahorros en el proyecto. “Avancé todo el dinero de las tres temporadas. Pagué todo el vestuario y los equipos”, confesó a la diseñadora.

De esta manera, tras su cancelación, el imitador se vio sin nada: “Llegué a casa y dije que no tenía ni para pagar el alquiler o la cuota de la casa”. Pero, lejos de que esto le afectara, decidió dar un giro de rumbo a su carrera y adentrarse en otras nuevas aventuras. “Cambié las dinámicas, empecé a hacer teatro, cambié de manager y me empecé a vender como una marca”, indicó a Vicky Martín Berrocal.

Gracias a ello, empezó a levantar cabeza. “En esos momentos es cuando más temple tengo. Yo le dije a mi mujer: ‘No te preocupes, voy a escribir una gira. A partir de aquí vamos a cambiar una cosa, yo no puedo depender de la televisión’”, indicó en el pódcast de Podium. Poco a poco, fue remontando económicamente y este hecho también le hizo madurar: “Después llega otro éxito y ya no es eufórico. Es un éxito maduro y está muy bien porque es la consecuencia de un trabajo bien hecho”.

Sin embargo, algunos años después, el imitador vuelve a tropezar con la misma piedra. Pero en ese momento ya no se encuentra en la misma situación y cada una de las empresas que había conseguido levantar “son unidireccionales y si cae una no caen todas”. Por ello, aunque su gira no resultara de la forma esperada, tuvo otras opciones como la radio y la televisión que no se vieron afectadas.

“Nosotros empezamos perdiendo el partido 0-2″

Todas estas vivencias económicas le han hecho aprender y también le han permitido formarse en diferentes aspectos del mundo del espectáculo. Carlos Latre no solo es imitador, sino que también es productor, director, guionista, actor y presentador. Por esto mismo, se convirtió en el primer español de la historia en ser fichado por una gran cadena de televisión americana. El valenciano fue contactado por la CBS para trabajar en el programa de James Corden. “Lo primero que pienso es por qué yo y me envían un dossier de más de 100 páginas sobre mí y mi carrera”, recordó en la entrevista.

Cada una de estas experiencias, y su gran éxito durante más de trece años con Atresmedia como jurado de Tu cara me suena, le han permitido tomar las riendas por primera vez en mucho tiempo de su propio programa. Tras el anuncio de RTVE de el fichaje de David Broncano y el formato La Resistencia para el prime time de las noches de La 1, Telecinco decidió apostar sus mejores cartas y junto a Carlos Latre, competirán contra El Hormiguero con su nuevo programa Babylon Show.

Yolanda Ramos, Javier Sardá y Esperanza Gracia son algunos de los colaboradores de este nuevo programa que espera ponérselo difícil a Pablo Motos. “Mediaset desde el primer día nos ha dicho ‘paciencia, sabemos perfectamente que esto es una carrera de fondo’. Nosotros empezamos perdiendo el partido 0-2, no lo veo como una competencia. Voy a mirar para adelante, no a los lados. No tengo que fijarme en lo que hace Pablo Motos, sino crear un universo y que la gente identifique Babylon. Pablo es imbatible, es un transatlántico y hace el mejor programa de televisión de los últimos 18 años, ¿cómo voy a osar yo alcanzarle? Yo voy a hacer mi programa y seguro que hay gente que pase por delante y diga ‘ah, mira, está muy bien’”, confesó Carlos Latre en una entrevista con INFOBAE España.

Carlos Latre y Sandra García-Sanjuán, en la presentación de 'Babylon show'. (Mediaset España)