Entran en un restaurante, hacen un “simpa” de 220 euros y los dueños publican las imágenes de seguridad: “Está claro que no van a pagar”

Entran en un restaurante, hacen un "simpa" de 220 euros y los dueños publican los vídeos de seguridad

Salir a comer o cenar fuera es cada vez más caro y se nota cada vez que llega la cuenta a la mesa. Aunque no es lo habitual, hay quienes prefieren levantarse y marcharse sin pagar, eso que todo el mundo conoce como “hacer un simpa”. Cuando esto ocurre, los bares y restaurantes no solo pierden dinero, también dejan de fiarse un poco de sus clientes, a pesar de que la mayoría sí paga lo que consume y respeta el trabajo de quienes les atienden.

Un “simpa” de 220 euros

La noche del 30 de agosto de 2025 quedó grabada en el recuerdo del restaurante Sai Surbhi, situado en las afueras de Manchester. Allí, dos familias abandonaron el local sin pagar tras disfrutar de una cena valorada en 220 euros y una ronda fallida de cinco intentos con diversas tarjetas bancarias. De acuerdo con el medio local Manchester Evening News, los comensales prometieron que al día siguiente saldarían su cuenta, pero la deuda sigue pendiente.

Según relataron los dueños del Sai Surbhi - un restaurante de comida india ubicado en Fulwood (Inglaterra) -, la velada comenzó con una reserva para cuatro personas que, un cuarto de hora después, se convirtió en una mesa para ocho. La copropietaria, Raman Kaur, explicó al mismo medio que aceptaron el cambio porque “era el principio del servicio”, por lo que se acomodó a la totalidad del grupo. La comanda incluyó curris, varias guarniciones y platos infantiles, como recogió France Live.

Durante la comida, el ambiente en torno a la mesa se mantuvo animado, lo normal, pero con pedidos sin límites. El problema surgió cuando llegó la cuenta: “190 libras (220 euros)”, cifra detallada por los propietarios a Manchester Evening News. En ese momento, las mujeres y los niños se marcharon primero, según narró el local, y los dos hombres intentaron pagar usando cinco tarjetas distintas, sin éxito. Además, realizaron llamadas para solicitar transferencias, pero confirmaron al personal: “No tenemos ningún medio para pagar”, según recoge el medio británico.

El compromiso de regresar al día siguiente no se materializó. Tampoco hubo señales del grupo después de la huida, afirma la información de Manchester Evening News. No es un caso aislado: el 19 de agosto, en Italia, dos turistas francesas también trataron de salir de una pizzería sin abonar la cuenta, aunque fueron localizadas por la propietaria con ayuda de las cámaras de seguridad y las redes sociales.

Después del episodio, los propietarios del Sai Surbhi, Raman Kaur y Narinder Singh Athwa, optaron por compartir en redes sociales las imágenes captadas por sus cámaras internas. Ambos señalaron que su motivación fue clara: “Queremos advertir a otros comerciantes”. Añadieron: “Hemos decidido hacerlo porque está claro que no van a pagar. Queremos avisar a otras empresas de la zona y más allá…”. El impacto de esta situación se suma a otras experiencias previas del local. Según explicó Kaur a Manchester Evening News, “la mayoría de la gente viene con la intención de comer y pagar, pero no es la primera vez que nos pasa”.