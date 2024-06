Marta Sánchez, sorprendida por la ruptura de Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís

No ha podido ser. Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís han roto su relación cuatro meses después de sus primeras imágenes juntos paseando en actitud cómplice y de la mano por las calles de la capital. A pesar de que su relación parecía ir viento en popa y hacía tiempo que no veíamos a la diseñadora tan feliz, en mayo comenzaron los rumores de crisis; y aunque la ex de Manuel Díaz 'El Cordobés' los desmintió entonces asegurando que "todo estuvo bien desde el principio", finalemente la pareja ha decidido emprender caminos separados como han revelado fuentes cercanas a la revista '¡Hola!'. Una ruptura que ha pillado por sorpresa a una de las mejores amigas de Vicky, Marta Sánchez, que este miércoles ha asistido en Madrid a la presentación de la nueva imagen del hotel NH Collection Eurobuilding y se ha enterado por la prensa de que la tertuliana de 'TardeAR' vuelve a estar soltera: "La verdad, es la primera noticia que tengo y no he hablado con ella, pero mañana la llamaré" ha asegurado, evitando entrar en detalles. En un momento muy diferente al de Vicky está la cantante, que como confiesa continúa tan enamorada como el primer día de su novio Federico León. "Llevo 6 años de estabilidad y espero que continúen. Virgencita que me quede como estoy, como dice el refrán" apunta con una sonrisa, reconociendo que por el momento no se ve pasando por el altar con el empresario. Este verano, como nos cuenta, compaginará trabajo y placer y tendrá "un tiempito libre para disfrutar de mi madre, de mi hija, de mi novio y de mis amigas". "Estoy en un momento muy bueno, de mucha serenidad y de mucha, no sé, pues eso, sabiendo muy bien lo que quiero y haciendo lo que me gusta y las cosas que me apetecen, y también disfrutando de los momentos que toca ¿no? Vivir un poco, porque llevo ya casi 40 años trabajando y no me recuerdo ningún verano realmente descansando un tiempo largo" confiesa. Por último, Marta se ha pronunciado sobre las críticas que, seis años después, sigue recibiendo por haber puesto letra al himno de España. Ataques que asegura que ya no le afectan y que no entiende: "Tenemos muchos complejos y no sabemos lo que tenemos.Pero deberíamos de viajar un poco más para saber en qué país vivimos, que no somos conscientes" sentencia.

