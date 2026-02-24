Spotify permitirá personalizar aún más su algoritmo pidiéndolo lo que se quiere escuchar

En una reciente versión de Spotify, el código interno ha revelado una función de 'Notas' que permitiría a los usuarios introducir comentarios escritos para informar sobre sus tendencias musicales. A través de frases detectadas como "Cuéntanos más sobre ti" y "Tus notas influyen en lo que ves al inicio", el código mostró que la aplicación solicitaría a las personas expresar directamente sus preferencias. Con estos comentarios, las sugerencias y el contenido presentado al iniciar Spotify se ajustarían en función de la información proporcionada. Según publicó Android Authority, este hallazgo sugiere que la empresa busca ampliar la forma en que el algoritmo identifica los gustos de cada usuario, incorporando la posibilidad de influir en las recomendaciones musicales de manera directa a través del lenguaje escrito.

Spotify ya ofrece opciones para eliminar de la ecuación canciones específicas que el usuario no desea que se tengan en cuenta en listas, recomendaciones y productos como el Wrapped anual. No obstante, de acuerdo con lo informado por Android Authority, el objetivo es incrementar la personalización del algoritmo al introducir herramientas que faciliten el ajuste de preferencias musicales. El portal detalló que las nuevas 'Notas' permitirían a los usuarios explicar, por ejemplo, qué tipo de música escucharon recientemente, lo que añade un nivel adicional al historial automático.

El medio especializado también identificó que, aunque los usuarios podrían sumar estos comentarios personalizados, Spotify implementaría limitaciones tanto en la cantidad de notas como en la extensión de los textos admitidos. Entre las opciones previstas figuraría la posibilidad de editar o eliminar cada una, permitiendo a los usuarios mantener actualizada y relevante la información relacionada a sus gustos y hábitos musicales.

Este desarrollo viene precedido por otras iniciativas de la plataforma en favor de la personalización. El pasado diciembre, según consignó Android Authority, Spotify anunció 'Prompted Playlist', una función beta que habilita la descripción explícita de lo que el usuario desea escuchar dentro de una lista de reproducción. Esta característica permite redactar indicaciones textuales que el algoritmo utiliza como guía directa para la selección de canciones, integrándose con otras herramientas cuyo objetivo es adaptar la experiencia a las preferencias individuales.

Además de la función de comentarios para influir en la música recomendada, la investigación publicada por Android Authority señala que Spotify prepara cambios en los chats internos de la app. En este caso, el código consultado muestra la frase "Elige reacciones emoji personalizadas para los mensajes de chat", anticipando la llegada de reacciones emoji personalizables en los mensajes. Actualmente, las respuestas posibles en los chats de Spotify se reducen a seis emojis estándar, pero la ampliación permitiría seleccionar entre una gama mayor de opciones para ajustar las interacciones según el estilo de cada usuario.

La intención detrás de estas novedades se alinea con la estrategia de Spotify de ofrecer una plataforma donde las recomendaciones no dependan únicamente del comportamiento algorítmico automático, sino que incorporen cada vez más la intervención y retroalimentación de quienes utilizan el servicio. El propósito sería lograr que elementos como las playlists, sugerencias diarias ('daylists'), mezclas colaborativas y resúmenes como el 'Wrapped' de fin de año reflejen con mayor precisión las inclinaciones musicales y las variaciones en los gustos de cada persona a lo largo del tiempo.

Android Authority concluyó que, aunque estas funciones se han detectado en el código de la versión 9.1.28.385 de la aplicación, Spotify todavía no ha especificado la fecha o modalidad de lanzamiento para estos cambios. La plataforma podría decidir activar o modificar estas prestaciones antes de su despliegue general, dado que nuevas funciones suelen pasar por etapas de prueba y ajustes antes de llegar a todos los usuarios.