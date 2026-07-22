El verano de Federico y Mary de Dinamarca en Gråsten: paseos a caballo, cisnes, tenis y las postales más idílicas de la familia real

Federico y Mary de Dinamarca en una imagen de redes sociales. (Instagram @detdanskekongehus)

El verano en Dinamarca tiene un lugar propio en la agenda real: el castillo de Gråsten. Allí, desde 1935, la familia real danesa pasa sus vacaciones rodeada de jardines históricos, lagos con cisnes y una rutina marcada por la naturaleza y el deporte. Este año no ha sido diferente y la Casa Real ha querido mostrar, a través de sus redes sociales, cómo están disfrutando Federico y Mary de Dinamarca de estos días de descanso junto a sus hijos.

El pasado 6 de julio, los reyes y tres de sus cuatro hijos realizaron el tradicional paseo a pie desde el ayuntamiento de Gråsten hasta el castillo, una costumbre que se mantiene desde hace décadas y que marca el inicio oficial del verano real. La residencia, que fue un regalo para los entonces recién casados Ingrid y Federico IX, se convirtió en su refugio estival y, desde entonces, ha pasado de generación en generación.

PUBLICIDAD

La reina Ingrid, apasionada de la jardinería e influenciada por el estilo inglés, transformó por completo los jardines del castillo. Plantó especies inéditas en el país y bautizó los tres lagos con los nombres de sus hijas. Hoy, esos mismos rincones son escenario habitual de los paseos y actividades de Federico, Mary y sus hijos.

Federico y Mary de Dinamarca ya disfrutan de sus vacaciones. (Instagram @detdanskekongehus)

Entre las imágenes compartidas por la Casa Real destacan varias fotografías tomadas por la propia reina Mary. En ellas se aprecia el día a día de la familia: paseos a caballo por la playa, rutas por los caminos que rodean la residencia, tardes tranquilas junto a los lagos poblados por cisnes y sus crías, y momentos de descanso rodeados de flores. Los inseparables border collie de la familia, Grace y Coco, aparecen acompañándolos en casi todas las escenas.

PUBLICIDAD

También hay tiempo para el deporte. En una de las fotografías, Mary posa con polo blanco y falda de tablas en la pista de tenis que les regalaron por su boda, dejando claro que el tenis sigue siendo una de las actividades favoritas de la pareja durante el verano.

El castillo de Gråsten se encuentra a poco más de 300 kilómetros de Copenhague y, durante la estancia de la familia real, el acceso al palacio y a sus jardines queda cerrado al público. El resto del año, los visitantes pueden recorrer sus senderos y conocer su iglesia barroca, la única parte que se conserva del castillo original del siglo XVI y considerada la mayor iglesia barroca al norte de los Alpes.

PUBLICIDAD

Federico y Mary de Dinamarca ya disfrutan de sus vacaciones. (Instagram @detdanskekongehus)

Desde el 18 de julio, según el calendario oficial de la Casa Real, los reyes han iniciado sus vacaciones fuera de Dinamarca. La agenda indica que hasta el 25 de julio “Su Alteza Real el príncipe heredero ejerce la Regencia”, lo que confirma que Federico y Mary se encuentran fuera del país. La Constitución danesa establece que, cada vez que el monarca se ausenta, debe nombrarse un regente temporal. Ese papel recae ahora en el príncipe Christian, que ya tiene la edad necesaria para asumir esas funciones.

Estos son los miembros de la familia real de Dinamarca

Como ocurre en otras monarquías europeas, tras los posados oficiales y las primeras semanas en las residencias de verano, la familia real se retirará del foco mediático para disfrutar de unas vacaciones privadas cuyo destino rara vez trasciende

PUBLICIDAD