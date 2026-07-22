España

Raül Balam Ruscalleda, chef con una estrella Michelin, estrena hamburguesería en uno de los pueblos más bonitos de la costa barcelonesa

El cocinero de Moments (1 estrella Michelin) acaba de inaugurar este proyecto junto a su socio Murilo Rodrigues Alves, con el que también comparte el liderazgo de Cuina Sant Pau

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Imagen de archivo de una hamburguesería (Magnific)
Imagen de archivo de una hamburguesería (Magnific)

A solo 45 minutos de la ciudad de Barcelona, Sant Pol de Mar es una de las escapadas imprescindibles para quien busca tranquilidad, mar y buena cocina. Una pequeña localidad en la que se ve reflejada la verdadera esencia de lo que fueron los pueblos pesqueros en Cataluña, con un casco antiguo de casas blancas y calles estrechas y un rico patrimonio arquitectónico. Todo ello, además, rodeado de calas rocosas y playas de arena bañadas en aguas cristalinas.

Este paraíso de la costa barcelonesa es, además, el núcleo de la cocina de los Ruscalleda. Allí se fundó Sant Pau, el restaurante de tres estrellas Michelin que la chef catalana Carme Ruscalleda lideró durante décadas. Tras el cierre de este emblema, allá por 2018, la familia continuó el legado gastronómico de la matriarca, aunque ahora tras la batuta de Raül Balam Ruscalleda, hijo de Carme y gran cocinero del panorama catalán.

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Raül Balam Ruscalleda ha sido Premio Nacional de Gastronomía como chef creativo; también tiene su propia estrella Michelin en Moments, su restaurante en Barcelona. En Sant Pol de Mar, ha mantenido vivo el restaurante de sus padres, aunque convirtiéndolo en Cuina Sant Pau, un proyecto mucho más informal con una carta actual y guiños a la historia de la casa. Ahora, un nuevo planeta se suma al universo Ruscalleda, un astro quizá inesperado, pero que vuelve a poner al chef Balam en el foco.

Raül y su socio, el brasileño Murilo Rodrigues Alves, acaban de inaugurar Cuina Burger (Consulat de Mar, 44), una hamburguesería situada frente a la playa de Sant Pol de Mar, a escasos 50 metros del restaurante Cuina Sant Pau. Un espacio moderno, dedicado a las hamburguesas, los batidos, los perritos calientes y el disfrute sin miedo al exceso.

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Puerta de Cuina Burger, la hamburguesería recién inaugurada en Sant Pol de Mar (Instagram / @cuinaburger)
Puerta de Cuina Burger, la hamburguesería recién inaugurada en Sant Pol de Mar (Instagram / @cuinaburger)

Wagyu de Burgos, ternera gallega y combinaciones brasileñas

La carta de esta nueva hamburguesería ofrece una selección breve de platos, una interpretación en clave callejera de una cocina familiar con años de trayectoria. El menú inicia con una sección de entrantes bajo el título ‘Para empezar’, donde se encuentran opciones como natxos, alitas de pollo estilo Kentucky, patatas fritas y bocados de batata, con precios que oscilan entre los 6,50€ y los 10,50 €.

La oferta principal de hamburguesas se divide en dos, con la carne como distintivo principal. Por un lado, las burgers elaboradas con carne de wagyu criada en Burgos, y por el otro, ternera gallega madurada. Con la carne japonesa se preparan recetas como la ‘Wagyu Smoke House’ (18,50 €), una bomba con doble ración de torreznos, cheddar, cebolla roja y salsa barbacoa; o ‘The Legend’ (19 €), una combinación de queso de cabra fundido, torreznos crujientes, kétchup casero de fresas y rúcula.

Con la ternera de origen nacional se preparan hamburguesas con combinaciones inspiradas en la cocina internacional, como ‘La Carioca’ (17,50 €), con queso Catupiry fundido típico en Brasil, país de origen de Murilo Rodrigues. También guiños a la cocina casera que Raül ha bebido desde muy pequeño, con recetas como el ‘Barus’ (15 €), carne de cerdo rellena de un corazón de jamón y queso, empanada y frita. Además, se incluyen opciones para quienes prefieren pollo o alternativas veganas, como ‘The Crunchy Boss’ y la ‘Vegan Pira’.

El menú se completa con una oferta de perritos calientes gourmet, postres y smoothies. Los perritos incluyen propuestas como el ‘Balam Dog’ y el ‘Dirty Dog’, ambos con ingredientes como bacon, jalapeños y salsas caseras. Los postres abarcan desde clásicos como tiramisú y tres leches hasta lemon pie, con precios entre 4,50 € y 7,50 €. Para quienes buscan bebidas frescas, la carta de Cuina Burger incluye batidos de frutas con precios entre 5,90€ y 6,50 €.

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