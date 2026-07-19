España

Los embalses de agua se encuentran al 75,29 % de su capacidad este domingo 19 de julio

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

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Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)
Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)

La capacidad de los embalses de agua en España se encuentra en un 75,29 %, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Según estos datos oficiales, el almacenamiento de agua en el país bajó en los últimos siete días.

Conocer la capacidad de los embalses en España se ha convertido en un tema de vital importancia para entender la administración de los recursos hídricos en el país.

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Evolución del agua embalsada en España

Fecha: domingo 19 de julio de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 42.192 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 75,29 %.

Variación de hace una semana: -1.007 hm3.

Variación porcentual semanal: -1,80 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 39.073 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 69,72 %.

Estado de los embalses peninsulares

Los embalses de agua están a su 75,29 % de capacidad (Reuters)
Los embalses de agua están a su 75,29 % de capacidad (Reuters)

Andalucía: 80,09%.

Aragón: 73,01%.

Asturias: 80,48%.

C. Valenciana: 52,10%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 75,56%.

Castilla-La Mancha: 66,21%.

Cataluña: 84,92%.

Comunidad de Castilla y León: 78,31%.

Extremadura: 76,52%.

Galicia: 73,57%.

Murcia: 29,73%.

Navarra: 68,30%.

¿Cómo ahorrar agua?

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares.

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Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

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