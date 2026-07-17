España

Temperaturas en Málaga: prepárate antes de salir de casa

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Guardar
Google icon
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Ayuntamiento de Malaga)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Ayuntamiento de Malaga)

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El buscar el clima se ha vuelto un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Málaga para este 17 de julio.

PUBLICIDAD

La probabilidad de lluvia para este viernes en Málaga es de 0% durante el día y del 1% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 21% en el transcurso del día y del 21% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 33 grados y un mínimo de 25 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se prevé llegarán a un nivel de hasta 11.

PUBLICIDAD

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 30 kilómetros por hora en el día y los 26 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Málaga (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Málaga (Imagen ilustrativa Infobae)

Málaga, una ciudad fresca

La ciudad española de Málaga se ubica en la comunidad autónoma de Andalucía, al extremo oeste del mar Mediterráneo y en el sur de la península Ibérica, a 100 kilómetros del estrecho de Gibraltar. Su paisaje está rodeado de sistemas montañosos y corrientes de agua como los ríos Guadalmedina y Guadalhorce.

En Málaga la temperatura media anual es de 18,5 grados centígrados. Durante el invierno el termómetro puede llegar a marcar 7 grados centígrados y prácticamente las heladas no existen. Por el contrario, en la época de calor se puede llegar a registrar hasta 30,8 grados y el ambiente es húmedo.

Cuando sopla “el terral”, que es el viento seco que se da particularmente en las noches, en donde la temperatura puede llegar a dispararse a los 44 grados. Este fenómeno sólo se da en ciertas localidades y este evento no es exclusivo del verano.

Por otro lado, las precipitaciones se concentran en cortos periodos del año, pues sólo se registran lluvias en 42 días del año, concentrándose en mayor medida en los meses más fríos, es decir, de noviembre a enero, en donde cae agua de forma torrencial.

Según la información de Weather Spark, el mejor momento para visitar Málaga es de principios de mayo a finales de julio y posteriormente de principios de septiembre a mediados de octubre, en donde las temperaturas oscilan entre los 18 y 27 grados.

Málaga tiene un clima característico del Mediterráneo. (Reuters)
Málaga tiene un clima característico del Mediterráneo. (Reuters)

El clima en España

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el clima más agradable en España, estado del tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

Clima en EspañaClima en MálagaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las últimas previsiones para Sevilla: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Las últimas previsiones para Sevilla: temperatura, lluvias y viento

Previsión meteorológica: las temperaturas esperadas en Madrid este 17 de julio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Previsión meteorológica: las temperaturas esperadas en Madrid este 17 de julio

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Barcelona este 17 de julio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Barcelona este 17 de julio

La confesión de Xabi Alonso sobre el corte en el muslo que casi lo deja fuera de la semifinal contra Alemania en 2010: “No le digas nada al míster”

El actual entrenador del Chelsea analiza la previa de la final entre España y Argentina y destaca el papel de Luis de la Fuente en el vestuario

La confesión de Xabi Alonso sobre el corte en el muslo que casi lo deja fuera de la semifinal contra Alemania en 2010: “No le digas nada al míster”

Joan Laporta se pronuncia sobre la final del Mundial: “Si el árbitro se impone, la selección española tendrá más posibilidades de ganar”

El presidente del FC Barcelona contestó a la cadena COPE en las calles de Nueva York

Joan Laporta se pronuncia sobre la final del Mundial: “Si el árbitro se impone, la selección española tendrá más posibilidades de ganar”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Unión Europea alerta de los problemas de corrupción en España y de la excesiva duración de los procesos judiciales

La Unión Europea alerta de los problemas de corrupción en España y de la excesiva duración de los procesos judiciales

La Junta Electoral Central pide acreditar el arraigo de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para asignarles circunscripción electoral

La Guardia Civil destruye 33 toneladas de armas que una familia encontró en dos naves industriales de Badajoz

El DAO de la Guardia Civil niega ante el juez del ‘caso Leire Díez’ haber presionado a mandos para frenar investigaciones que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez

Begoña Gómez no se libra del jurado popular: la Audiencia Nacional mantiene el juicio por malversación y tráfico de influencias pero le devuelve el pasaporte

ECONOMÍA

Gonzalo Bernardos, economista: “Los jóvenes y las familias son ahora el verdadero motor de la compra de viviendas”

Gonzalo Bernardos, economista: “Los jóvenes y las familias son ahora el verdadero motor de la compra de viviendas”

Estrategias que recomiendan los economistas a partir de los 40 años para aumentar la pensión y los ingresos en la jubilación

Portugal gana a España en empleo, educación y equilibrio en sus cuentas públicas, pero pierde en salarios, riqueza y productividad

Timar a la Seguridad Social sale caro: un hombre es condenado por cobrar 5.000 euros del paro con un contrato falso

El Consejo de Seguridad Nuclear avala la prórroga de Almaraz hasta 2030 y deja en manos del Gobierno el futuro de la central

DEPORTES

La confesión de Xabi Alonso sobre el corte en el muslo que casi lo deja fuera de la semifinal contra Alemania en 2010: “No le digas nada al míster”

La confesión de Xabi Alonso sobre el corte en el muslo que casi lo deja fuera de la semifinal contra Alemania en 2010: “No le digas nada al míster”

Joan Laporta se pronuncia sobre la final del Mundial: “Si el árbitro se impone, la selección española tendrá más posibilidades de ganar”

Los “indios” de Scaloni también juegan en España: las historias que forjaron a La Roja hacia la segunda estrella

¿Cuánto valen las plantillas de las dos mejores selecciones del mundo? De una Argentina liderada por Messi a la España comandada por Lamine Yamal

Lamine Yamal y Pedro Porro entre algodones: se entrenan al margen del equipo tan solo tres días antes de la final del Mundial