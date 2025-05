Ayuso saca por primera vez el Dos de Mayo a Sol sin presencia del Gobierno ni parada militar y marcado por el apagón

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preside por primera vez este viernes el acto institucional por el Dos de Mayo, festividad regional, en el exterior de la Puerta del Sol, sin presencia de ningún representante del Gobierno de España y marcado por el apagón que dejó sin suministro eléctrico a toda España durante horas.

Lo hará en un acto marcado por la ausencia de representación gubernamental, después de que el Gobierno decidiera cancelar la tradicional parada militar y el desfile aéreo de la Patrulla Águila, que organizaba el Ministerio de Defensa frente a la Real Casa de Correos, y que esta vez ha ocasionado que el Gobierno madrileño decida sacar todos los actos al aire libre pese a las previsiones de lluvias.

El acto institucional por la festividad madrileña se celebrará con cerca de 1.000 invitados, unos 200 periodistas acreditados y pantallas por la plaza para que sea un "acto abierto" a toda la ciudadanía, con gradas además para el público con una capacidad para 250 personas cada una.

Las celebraciones por el día grande de la región arrancarán con la ofrenda floral a los Héroes del 2 de Mayo, a las 10 horas, en el Cementerio de la Florida, y se desplazarán a la Puerta del Sol a partir de las 11 horas.

Frente a la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia, se llevará a cabo el homenaje a los Héroes del 2 de Mayo y el acto institucional de entrega de las Grandes Cruces de la Orden del 2 de Mayo, a lo que sumarán otras sorpresas y actuaciones musicales.

Este año el Gobierno de la Comunidad de Madrid concede la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a 13 personalidades, instituciones y entidades sociales como reconocimiento a su solidaridad y trayectorias profesionales ejemplares.

Entre los premiados, destacan la cantante Massiel, el deportista Ilia Topuria, el piloto Jorge Martín, el actor José Coronado o los profesionales madrileños que trabajaron en la dana de la Comunidad Valencia.

RELACIONES INSTITUCIONALES "ROTAS"

De forma paralela, el PSOE no asistirá al acto institucional y ha planteado un acto alternativo en la Rosaleda del Parque del Oeste con representación del Gobierno. "No vamos a estar porque no vamos donde no nos invitan", defendió la portavoz en la Asamblea, Mar Espinar, quien reivindicó el Dos de Mayo como una fiesta "de todos".

La Comunidad de Madrid informó de que no iba a invitar a ningún miembro del Gobierno de España al acto institucional por el Dos de Mayo debido a que Gobierno de España ha roto "toda relación institucional" con el Ejecutivo autonómico.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado en múltiples ocasiones el uso de los "poderes del Estado" y ha censurado las "dinámicas delictivas" del Gobierno de la nación contra ella. Además, responsabilizó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del veto a la parada militar.

En concreto, defendió que este desfile "unió para siempre" las Fuerzas Armadas y "no solo el pueblo de Madrid", sino "el pueblo español, porque fue un levantamiento de España entera en defensa de su soberanía". "El desfile ha estado desde tiempos inmemoriales con todos los presidentes de la Comunidad de Madrid, pero también otros presidentes", apostilló, señalando que la imagen de un presidente autonómico con la parada militar también se ha visto en lugares encabezados por socialistas como Asturias o Castilla-La Mancha.

Además, Díaz Ayuso respondió a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que "por supuesto" se tocan pasodobles que "elige el Ejército". "¿Quiénes somos nosotros para decirlos? Suelen tener, además, un toque autonómico. Pues en Madrid, con un ritmo o con un toque, un chotis, un pasodoble, qué bonito. Qué popular es que las Fuerzas Armadas esté en su pueblo", ensalzó Ayuso.

EL PSOE NO ACUDE Y CELEBRA UN ACTO PROPIO

El PSOE ha reivindicado su "fiesta abierta" en la Rosaleda como una forma de celebrar el "Madrid de todos", contraponiéndolo a la "fiesta de la señora Ayuso", que consideran que ha montado un acto "particular para insultar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Este acto paralelo lo anunciaba el pasado domingo el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien reivindicaba que "Madrid es de todos y todas". La invitación la recalcaba el lunes Mar Espinar, quien cree que hay que buscar "unir" a los madrileños, afeando que este año es "la primera vez en la historia que la Comunidad no invita al Gobierno central".

Esta fiesta coincide también con el 146 aniversario de la fundación del PSOE un 2 de mayo en Casa Labra por Pablo Iglesias Posse, de quien se cumple además un centenario de su fallecimiento.

Según han trasladado desde el PSOE-M a Europa Press, además de Espinar y López también se ha invitado a varios ministros y acudirán la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y secretaria general del partido en la ciudad, Reyes Maroto, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien es además secretario de Institucional en la Ejecutiva del PSOE-M.

Por su parte, Vox y Más Madrid acudirán como cada año a la Puerta del Sol. El segundo, como ya es tradición, celebrará su propio acto posteriormente en Móstoles, donde intervendrán las portavoces del Ayuntamiento de Madrid y la Asamblea, Rita Maeste y Manuela Bergerot, así como la ministra de Sanidad y líder del partido, Mónica García.