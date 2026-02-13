España

La discreta historia de amor de Elena Rivera (’Cuéntame cómo pasó’) y el periodista David Redondo: 15 años de relación y una boda íntima

La actriz, que acaba de estrenar la segunda temporada de ‘Perdiendo el juicio’, se encuentra atravesando uno de los momentos más dulces de su vida

Guardar
Elena Rivera y David Redondo
Elena Rivera y David Redondo en una imagen de redes sociales (Instagram / @dr_redons)

Elena Rivera atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida personal y profesional. Con motivo del estreno de la segunda temporada de Perdiendo el juicio, la actriz fue una de las invitadas destacadas del programa Y ahora Sonsóles, donde repasó su trayectoria ante la atenta mirada de Sonsoles Ónega y los colaboradores del espacio. Lo que comenzó como una entrevista centrada en su carrera artística terminó convirtiéndose en una inesperada confirmación sobre su futuro sentimental.

La intérprete zaragozana echó la vista atrás hasta sus primeras apariciones televisivas, recordando su paso por Menudas Estrellas en 1998, cuando apenas era una niña. Desde entonces, su carrera ha sido una progresión constante, con pequeños papeles, cameos y, más adelante, personajes que la consolidaron como uno de los rostros más reconocibles de la ficción española.

Elena Rivera posa durante el
Elena Rivera posa durante el photocall previo a la premiere de 'Cuéntame cómo pasó'. (A. Pérez Meca / Europa Press)

Sin embargo, el momento más comentado de la entrevista llegó cuando la periodista Isabel González le preguntó de forma directa si tenía planes de boda. Aunque en un primer instante trató de esquivar la cuestión, la sonrisa y la emoción terminaron delatándola. Rivera confirmó que contempla dar el paso junto a su pareja, el periodista David Redondo, con quien mantiene una relación desde hace quince años. Su intención es, según explicó, “celebrar y reunir a la gente, porque llevamos mucho tiempo juntos”.

Elena Rivera y su boda: discreción, intimidad y 15 años de amor

Lejos de plantear un gran evento mediático, la actriz dejó claro que su deseo pasa por organizar una celebración íntima y cuidada. En declaraciones a la revista ¡Hola!, detalló cómo imagina ese momento: “Me lo tomo más como que, si ocurre lo de dar el paso y casarte, sea juntar a tu gente, algo íntimo y chiquitito. No me gusta algo supergrande, pero bueno, que tampoco se sabe”.

La pareja ha optado siempre por la discreción. David Redondo, subdirector de Comunicación de Atresmedia, y la actriz han mantenido su relación alejada del foco mediático, compartiendo únicamente algunos instantes en redes sociales. Aun así, los seguidores de Rivera conocen algunos detalles entrañables de su historia, como el hecho de que sus cumpleaños se celebran prácticamente a la par: ella nació el 28 de agosto y él el 29, por lo que cada año festejan de manera doble una fecha muy especial.

Elena Rivera y David Redondo
Elena Rivera y David Redondo en una imagen de redes sociales (Instagram / @dr_redons)

Viajeros habituales y apasionados de la música en directo, ambos encuentran en Zaragoza un lugar clave en su historia. La ciudad natal de la actriz es su refugio y punto de encuentro recurrente, especialmente durante las fiestas del Pilar. Allí han disfrutado de conciertos multitudinarios, como el que ofreció Estopa en 2022, una cita que compartieron con amigos y familiares.

Aunque por el momento no han trascendido detalles concretos sobre la fecha o el lugar del enlace, todo apunta a que la pareja mantendrá su filosofía de discreción y cercanía. Tras quince años de relación, Rivera se muestra convencida de que el verdadero significado del matrimonio reside en compartir el momento con los suyos, más que en la magnitud del evento.

Elena Rivera y David Redondo
Elena Rivera y David Redondo en una imagen de redes sociales (Instagram / @dr_redons)

En ese día señalado no faltarán, previsiblemente, algunos de sus compañeros de Cuéntame cómo pasó, la ficción que marcó un antes y un después en su carrera. Durante años, Rivera dio vida a Karina, uno de los personajes más queridos de la serie, donde compartió protagonismo con Ricardo Gómez, quien interpretaba a Carlos Alcántara.

Con una carrera consolidada, nuevos proyectos en marcha y una relación que ha superado la prueba del tiempo, Elena Rivera se prepara para celebrar quince años de amor y complicidad. Entre recuerdos de infancia, amistades forjadas en los platós y el respaldo incondicional de su entorno más cercano, la actriz encara esta nueva etapa con serenidad y entusiasmo. Si finalmente llega el esperado “sí, quiero”, será fiel a su estilo: íntimo, emotivo y rodeado de quienes han formado parte esencial de su historia.

