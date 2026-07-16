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Carlos Alcaraz tuvo un romance en Miami con Victoria Iglesias, una de las gemelas de Julio Iglesias, meses antes de sus imágenes con otra chica en Nápoles

Según ‘Vanitatis’, el tenista se ha estado viendo con varias chicas, pero actualmente no busca una relación estable

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Carlos Alcaraz y Victoria Iglesias (Europa Press / Grosby)
Carlos Alcaraz y Victoria Iglesias (Europa Press / Grosby)

La vida sentimental de Carlos Alcaraz ha vuelto a ocupar el foco tras la publicación de unas imágenes en la costa de Nápoles, aunque, según Vanitatis, el tenista mantuvo además hace unos meses un breve romance con Victoria Iglesias durante una estancia en Miami, un episodio que refuerza la idea de que su entorno le sitúa lejos de una relación estable y centrado en su carrera.

Por otro lado, la joven a la que han fotografiado junto al murciano en Italia es Claudia Canals, una catalana de 30 años cuya identidad ha desvelado Nacho Gay en Y ahora Sonsoles, después de que salieran a la luz las imágenes publicadas por Semana. La revista mostró al tenista disfrutando de unos días de descanso a bordo de su catamarán, un Sunreef Ultima 88 diseñado a medida y valorado en cerca de 10 millones de euros.

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Las fotografías son las más reveladoras que ha protagonizado hasta la fecha, al mostrar una gran complicidad entre ambos durante la travesía por la costa napolitana. Fuentes cercanas a Alcaraz aseguran a Vanitatis que, a sus 23 años, no atraviesa una etapa en la que esté buscando una relación estable. Esas mismas fuentes sostienen que el murciano sigue centrado en el tenis, aunque en los últimos meses se ha ido viendo con varias chicas.

Carlos Alcaraz durante sus vacaciones en Nápoles (Instagram)
Carlos Alcaraz durante sus vacaciones en Nápoles (Instagram)

El romance de Alcaraz y Victoria Iglesias

Según recoge el citado medio, Alcaraz mantuvo hace unos meses una relación breve con Victoria Iglesias, una de las gemelas de Julio Iglesias y la exmodelo neerlandesa Miranda Rijnsburger. El breve romance se habría producido durante una estancia del deportista en Miami. Ambos fueron vistos juntos en el club de tenis que las hermanas frecuentan desde hace años, ya que son aficionadas al deporte, aunque no llegan al nivel profesional del murciano. Fue el propio Alcaraz quien narró su idilio con la hija del cantante a personas de su círculo más cercano.

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Miami fue este año un destino de contraste para el murciano. Viajó en marzo con la intención de volver a conquistar el Miami Open, el torneo que ganó en 2022 y que le convirtió, con 18 años, en el primer español en alzarse con el título, pero cayó en tercera ronda ante Sebastian Korda. No obstante, al menos se llevó su historia con Iglesias del viaje.

Victoria Iglesias publica un vídeo de su hermano pequeño, Guillermo Iglesias, en el que toca al piano la canción 'Hey!' de Julio Iglesias

Victoria y Cristina Iglesias, hijas gemelas de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, ya han iniciado el verano en Marbella, donde disfrutan de unos días de descanso en la finca Cuatro Lunas, propiedad de su padre y ubicada cerca de Puerto Banús. Las jóvenes, de 25 años, llegaron a España acompañadas de sus amigos.

Las gemelas de Julio Iglesias

A pesar del apellido familiar, Victoria y Cristina han optado por mantener una vida discreta, lejos del foco mediático. Su presencia en redes sociales es limitada, con publicaciones esporádicas, principalmente para fechas familiares importantes. Aunque en 2019 asistieron a dos eventos destacados: Le Bal en París y la MET Gala en Nueva York. Desde entonces no han vuelto a aparecer en grandes actos públicos.

Cristina Iglesias y Victoria Iglesias en la Met Gala 2019 (Grosby)
Cristina Iglesias y Victoria Iglesias en la Met Gala 2019 (Grosby)

Las mellizas dividen su tiempo entre Nueva York, Londres y Miami, ciudades en las que han crecido junto a sus hermanos, alejadas del protagonismo que muchos esperaban para ellas. Desde la infancia, las gemelas suelen pasar el verano en Marbella, una tradición familiar que ahora comparten principalmente con amigos, aunque su madre y algunos de sus hermanos, como Guillermo Iglesias, de 19 años, suelen acompañarlas durante algunas semanas.

Con el revuelo ya abierto por las imágenes italianas, el tenista ha compartido en sus redes sociales varios momentos de la escapada por el sur de Italia y ha dejado ver que se trataba de un viaje entre amigos. En esas publicaciones aparecen jornadas de navegación, ocio y una visita para ver un partido de fútbol, pero la joven fotografiada no aparece en ninguna de las imágenes.

No es la primera vez que el nombre de Alcaraz aparece vinculado a otras mujeres. En los últimos años se le ha relacionado con Ana Mena o Emma Raducanu, con quien además compartirá pista en el torneo de dobles mixtos del US Open, aunque ninguno de esos vínculos fue más allá de la amistad.

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