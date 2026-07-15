La Policía detiene en Lleida a un hombre de 42 años que se hacía pasar por un adolescente para obtener imágenes y videos íntimos de menores

Imagen de recurso de una agente de la Policía frente a su ordenador. (Europa Press)

La Policía Nacional ha detenido en Tremp (Lleida) a un hombre de 42 años que utilizaba perfiles falsos en redes sociales para contactar con chicas menores de edad y ganarse su confianza con el fin de obtener fotos y vídeos íntimos. Posteriormente, las coaccionaba para obtener más contenido bajo la amenaza de difundir el que ya le habían enviado.

El hombre ha sido detenido como presunto autor de varios delitos relacionados con la explotación sexual de menores, según ha informado la Policía Nacional de Castellón a través de un comunicado.

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Un modus operandi que

El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Provincial de Castellón, en colaboración con el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, ha llevado a cabo la investigación que empezó tras la detección de un modus operandi similar en distintos puntos de España.

El caso se abrió tras tener conocimiento de varios hechos similares ocurridos en diferentes puntos del territorio nacional: el detenido utilizaba perfiles en redes sociales y aplicaciones de mensajería para contactar con menores de edad, ocultando su verdadera identidad con el fin de ganarse su confianza y obtener imágenes y videos de carácter íntimo de las menores. Después, empleaba ese material para coaccionar a las menores, exigiendo el envío de más contenido íntimo bajo la amenaza de difundir el material previamente obtenido.

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Las pesquisas permitieron identificar al presunto responsable, por lo que se estableció un operativo conjunto, desarrollado en distintas localidades de la provincia de Lleida, donde los investigadores localizaron y detuvieron al sospechoso. En el momento de la detención fueron intervenidos cuatro teléfonos móviles, una tableta electrónica y un reloj inteligente.

Al menos hay cuatro víctimas menores de edad

La investigación ha permitido esclarecer, hasta el momento, cuatro hechos delictivos cometidos sobre cuatro víctimas menores de edad en territorio nacional, sin descartarse el esclarecimiento de nuevos hechos tras el análisis de los dispositivos intervenidos. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Tremp.

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Qué es el grooming, cómo detectarlo y qué hacer si eres una víctima

El grooming es una forma de acoso en la que adulto, que normalmente oculta su identidad, se pone en contacto con un niño, niña o adolescente a través de las redes sociales con el objetivo de ganarse su confianza para posteriormente explotarle sexualmente. Se suele hacer pasar por menor y adapta el lenguaje a la edad de la víctima

Save the Children explica en su página web que práctica tiene diferentes niveles de interacción y peligro: desde hablar de sexo y conseguir videos y fotos íntimas, hasta llegar a mantener un encuentro sexual. “Se trata de un proceso en el que se produce un vínculo de confianza entre la víctima y el acosador. Este intenta aislar poco a poco al menor, y lo consigue desprendiéndolo de su red de apoyo (familiares, profesores, amigos, etc.) y generando un ambiente de secretismo e intimidad”, advierten.

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Cualquier persona que se encuentre en esta situación puede acudir a una comisaria para denunciar los hechos, o llamar llamar al 091 (Policía Nacional) o al 062 (Guardia Civil) para informarse de qué hacer. También existen organizaciones especializadas en atender a menores como la Fundación ANAR, cuyo teléfono es 900 20 20 10.