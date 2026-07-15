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El esfuerzo invisible de la familia de Pedro Porro para que cumpliera su sueño: “Mi madre salía a trabajar a las 3 de la mañana”

El héroe de la semifinal del Mundial 2026 recuerda sus orígenes humildes, la lucha de sus padres y el papel decisivo de sus abuelos, que hicieron todo lo posible para que pudiera cumplir su sueño

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Pedro Porro en el partido contra Francia. REUTERS/Albert Gea
Pedro Porro en el partido contra Francia. REUTERS/Albert Gea

La noche en la que España selló su pase a la final del Mundial 2026 tuvo un nombre propio: Pedro Porro. El extremeño marcó uno de los goles decisivos y fue elegido Mejor jugador del partido, un reconocimiento que llega en el momento más dulce de su carrera. Pero detrás del éxito, del brillo mediático y del impacto internacional, hay una historia de esfuerzo, sacrificio y familia que él mismo ha querido recordar.

Porro, nacido en Don Benito, Badajoz, nunca ha ocultado que su infancia estuvo marcada por dificultades económicas. Su familia trabajó sin descanso para salir adelante y, sobre todo, para que él pudiera perseguir su sueño. “He tenido una infancia difícil por el tema financiero. Cuando mi madre salía a trabajar a las 3, las 4 o las 5 de la mañana, me llevaba a casa de mis abuelos”, confesó recientemente. Una frase que resume años de lucha silenciosa y un vínculo familiar que hoy sigue siendo su motor.

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La infancia que le marcó: abuelos como segunda madre y padre

El futbolista recuerda con claridad aquellos años en los que sus padres encadenaban trabajos para mantener la casa. “Mi madre estaba en el Mercadona y mi padre trabajaba en lo que le iba saliendo, y por eso mis abuelos se tuvieron que quedar conmigo”, explicó. Su abuelo y su abuela se convirtieron en figuras esenciales, cuidándolo mientras sus padres trabajaban y acompañándolo en cada paso.

Pedro Porro de España celebra un gol en el partido de semifinales del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y España en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos). EFE/ Carlos Ramírez
Pedro Porro de España celebra un gol en el partido de semifinales del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y España en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos). EFE/ Carlos Ramírez

“Yo lloraba mucho, lloraba por irme con mis abuelos y la verdad que ella también entendía esa parte”, relató sobre su madre. Esa mezcla de emociones, de sacrificio y cariño, fortaleció un vínculo que hoy sigue siendo fundamental. “Mis abuelos hicieron esa labor también de padre y madre cuando no estaban los míos”, añadió.

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El abuelo que dormía en el coche para que él pudiera jugar

Hay una historia que Pedro Porro guarda como un tesoro y que, según él mismo admite, le acompaña cada vez que pisa un campo de fútbol. Un torneo infantil en Alcobendas, un partido a las diez de la mañana y una familia sin recursos que, aun así, jamás le dejó solo. Aquella madrugada, su abuelo, su tío y su padre tomaron una decisión que él no supo hasta que terminó el encuentro. “Cuando terminó el partido y ganamos, hablé con mi familia y me dijeron que llevaban cinco horas más que yo ahí, que se habían quedado a dormir en el coche”, recordó con emoción. Él era el niño que jugaba, pero ellos eran quienes pagaban el precio del sueño.

Pedro Porro antes de marcar su gol. IMAGN IMAGES via Reuters/Tim Heitman
Pedro Porro antes de marcar su gol. IMAGN IMAGES via Reuters/Tim Heitman

Porro nunca ha querido atribuirse ese mérito. “Yo no, yo no, mis abuelos. Mis abuelos y mis padres, sí. Porque jugábamos por la mañana a las 10 creo en Alcobendas y no había otra opción. No se me olvida”, explicó. Aquella escena quedó grabada para siempre en su memoria, convertida en un recordatorio constante de todo lo que su familia sacrificó para que él pudiera llegar donde está. “A día de hoy es una anécdota que recordarla te hace mucho más fuerte y más feliz”, confesó.

Y no fue un episodio aislado. La historia se repitió en otro partido decisivo, esta vez contra el Real Madrid, cuando representaba a la selección extremeña. Su abuelo, su tío y su padre volvieron a dormir en el coche para que él pudiera competir. Porro lo recuerda como si hubiera ocurrido ayer: “Mi abuelo, mi tío y mi padre durmieron en el coche y al día siguiente pude dedicarles un gol. Son recuerdos preciosos”, subrayó.

Aquel día, tras ganar el partido, su familia le confesó que habían dormido en el coche para poder estar allí. “Me dijeron que llevaban cinco horas más que yo ahí, que se habían quedado a dormir en el coche. A día de hoy es una anécdota que recordarla te hace mucho más fuerte y más feliz”, explicó emocionado.

Antonio, abuelo de Pedro Porro en el programa 'El verano se mueve'. (Mediaset)
Antonio, abuelo de Pedro Porro en el programa 'El verano se mueve'. (Mediaset)

En plena competición mundialista, Porro siente que cada gol y cada victoria son una forma de devolver todo lo que su familia hizo por él. “Él se buscaba los medios para verme feliz a mí y también estoy muy feliz porque a día de hoy todo ese esfuerzo que él hizo en su día, se lo intento devolver con lo mejor que puedo”, dijo sobre su abuelo.

El futbolista reconoce que su entorno es clave para su rendimiento: “Mi familia es una parte muy importante de mí. Hacen muchísimos esfuerzos para acompañarme, viajan constantemente desde España hasta Inglaterra cuando lo necesito”.

Un abuelo orgulloso hasta el corazón

Hace unos días, su abuelo habló en Canal Extremadura y dejó una frase que ha emocionado a todo el país: “Un abuelo quiere lo mejor para su nieto, lo que haga falta, si hace falta dar el corazón, le doy el corazón”.

En un vídeo compartido por la Selección, Pedro llamó a su abuelo tras marcar su primer gol con La Roja. Antonio recordó aquel instante: “Me quedé mirándote, me quedé completamente helado. Pero conseguí reaccionar y te empujé, te empujé para dentro de la portería”.

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