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Convergencia fiscal y garantías laborales en el acuerdo sobre Gibraltar que entra en vigor

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Madrid, 12 jul (EFE).- La convergencia fiscal en la imposición indirecta (IVA e impuestos especiales) y la equiparación de derechos para 15.000 trabajadores transfronterizos son las claves económicas de la entrada en vigor el 15 de julio del acuerdo sobre Gibraltar entre la Unión Europea (UE) y Reino Unido.

Los 15.000 trabajadores transfronterizos se beneficiarán no solo de la libre circulación de personas una vez desaparecida 'la Verja', sino también de la equiparación de derechos con los trabajadores británicos en condiciones laborales, retribuciones, formación, afiliación sindical, despido o ventajas sociales y fiscales "excepto los derechos de acceso a la vivienda", según el texto acordado.

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La armonización fiscal es otra de las cuestiones más destacadas, después de que hace pocas semanas España sacara a Gibraltar de la lista de países y territorios que tienen la consideración de paraíso fiscal en la que había permanecido 35 años, tras firmar un acuerdo bilateral en materia de cooperación tributaria.

Con la entrada en vigor del tratado sobre Gibraltar, los tipos impositivos para las mercancías en ese territorio nunca podrán ser inferiores al tipo más bajo aplicado en un Estado miembro de la UE o, en el caso de los impuestos especiales, al mínimo previsto en la normativa europea.

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Gibraltar introducirá un impuesto idéntico al IVA (Transaction Tax), con un tipo general del 15 % el primer año, del 16 % el segundo año y del 17 % el tercero.

De acuerdo con los detalles del acuerdo publicados por la Agencia Tributaria española, Gibraltar podrá aplicar un tipo reducido no inferior al 5 % para artículos como ropa de niños, productos agrícolas, sillitas de coche para niños y obras de arte.

Además se ha estipulado una tasa superreducida del 0 % para alimentos básicos (excluido el alcohol), agua, equipamientos médicos y sanitarios, medicinas, libros, periódicos y paneles solares.

Quedan exentos del impuesto los servicios financieros, el combustible para abastecimiento de buques, los suministros para buques o aeronaves y las mercancías no destinadas al mercado local.

Para el tabaco se establecerá un impuesto especial que no podrá ser inferior a 115 euros por cada 1.000 cigarrillos, en tanto que la diferencia en el precio de venta al público respecto a la Península y las Islas Baleares no podrá superar los 0,80 euros o el 15 % por cajetilla.

También los hidrocarburos tendrán que alcanzar los tipos aplicables en España tres años después de la entrada en vigor del acuerdo.

Se creará un observatorio gestionado por un organismo independiente que analizará la evolución de los precios y las ventas, y podrá proponer que Gibraltar adapte su sistema tributario mediante el aumento o la disminución de los tipos impositivos para determinados productos o categorías de productos.

En caso de que no se cumpla con la recomendación, España podría ejercer una salvaguardia que le permitiría aplicar el IVA español a las mercancías presentadas en aduana para su transporte a Gibraltar.

Gibraltar se incorpora además a la unión aduanera europea, permitiendo la libre circulación de bienes, si bien España realizará controles aduaneros de todas las mercancías antes de que entren al Peñón.

El aeropuerto de Gibraltar pasará a ser de uso compartido, para lo que España y Reino Unido constituirán una empresa conjunta en un tercer país de la UE, que será la encargada de sacar a licitación pública ordinaria la gestión del aeropuerto.

Con esta nueva configuración los controles de entrada se situarán en el aeropuerto y el puerto de Gibraltar, mientras que la Verja de Gibraltar desaparecerá.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aplazado hasta el próximo día 15 de julio el acto de demolición de la Verja de la Línea de la Concepción (Cádiz) que se iba a celebrar este lunes debido al luto por la muerte de más de una decena de personas en el incendio de Los Gallardos (Almería).

El acto se celebrará finalmente el mismo día en el que entra en vigor de forma provisional el acuerdo.

El Gobierno español había previsto celebrar este acto el lunes, un día antes de que la Unión Europea (UE) y el Reino Unido celebren de forma oficial la firma del tratado en Bruselas. EFE

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