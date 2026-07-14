España

Las tres pérdidas que precedieron el éxito de Luis de la Fuente y que recuerda en el Mundial 2026: “Les hubiera encantado disfrutar de lo que estoy viviendo”

El seleccionador riojano vive la que es sin duda su mejor etapa profesional, pero le habría gustado que sus padres y su hermano estuvieran para verlo

Guardar
Google icon
Luis de la Fuente tras el partido contra Bélgica en el Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Luis de la Fuente tras el partido contra Bélgica en el Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Luis de la Fuente ha dejado la imagen más conmovedora del Mundial 2026, en el que hoy España juega la semifinal contra Francia, al emocionarse en una rueda de prensa cuando le han preguntado por sus padres y por su hermano, tres ausencias familiares que recuerda en el momento de mayor reconocimiento de su carrera al frente de la selección española de fútbol.

El seleccionador ha respondido con la voz entrecortada a una pregunta del periodista deportivo Rafa Mainez sobre tres familiares ya fallecidos: “Me acuerdo mucho de mi familia, de mis padres y de mi hermano que falleció hace tres años. Les hubiera encantado disfrutar de esto que estoy viviendo yo”, ha dicho mientras se llevaba la mano al pecho.

PUBLICIDAD

“Me has pegado ahí. Me acuerdo mucho, todos los días”, ha añadido después el riojano, visiblemente afectado, en unas declaraciones en las que ha aflorado una faceta poco habitual en su discurso público: la del peso personal que arrastra en pleno torneo. La escena ha cobrado más relieve por el gran momento profesional que atraviesa De la Fuente.

Luis de la Fuente en una rueda de prensa en el Mundial 2026 (Europa Press)
Luis de la Fuente en una rueda de prensa en el Mundial 2026 (Europa Press)

Las pérdidas de Luis de la Fuente

El entrenador llevó a la selección a conquistar la Liga de Naciones y la Eurocopa de 2024, y ahora vuelve a situar al equipo español entre los focos del campeonato mundial. La pérdida más reciente en su entorno ha sido la de su hermano Óscar de la Fuente, fallecido en marzo de 2022 tras una larga enfermedad. Su muerte se produjo pocos meses antes de que Luis de la Fuente fuese nombrado seleccionador absoluto de España en sustitución de Luis Enrique.

PUBLICIDAD

Óscar de la fuente era una figura muy cercana al entrenador y uno de sus principales apoyos durante toda su trayectoria deportiva. Su fallecimiento supuso, según el relato del propio entorno familiar, un golpe muy duro en una etapa que precedió de forma inmediata a su salto definitivo al banquillo de la absoluta.

Antes de esa pérdida, el seleccionador también tuvo que despedirse de su padre, Alberto de la Fuente. El técnico siempre ha mostrado una admiración explícita hacia él y le ha situado entre las personas que más le impulsaron durante su etapa como futbolista. Su padre le acompañó en los primeros pasos de su carrera, tanto en el Athletic Club como en el Sevilla.

El seleccionador de España no se conforma con pasar ante Bélgica en el Mundial y ya mira a la final, para lo que habrá que derrotar a la poderosa Francia.

Esa presencia en los años de formación explica la carga simbólica de sus palabras en plena cita mundialista, cuando ha recordado a quienes estuvieron junto a él mucho antes de los títulos. La tercera gran ausencia es la de su madre, Berta Castillo, fallecida en 2016. Muy unida a la familia, siguió de cerca buena parte del recorrido de su hijo tanto como jugador como después en su etapa de entrenador en las categorías inferiores de la selección española.

El lado familiar de Luis de la Fuente

La muerte de su madre llegó pocos años antes de que alcanzara la cima de su carrera como seleccionador absoluto. Esa pequeña distancia temporal refuerza el sentido de la escena vivida ahora: sus padres y su hermano estuvieron presentes en etapas decisivas de su vida, pero no han podido acompañarle en el momento de mayor proyección profesional.

De la Fuente habla en contadas ocasiones de su vida privada. Cuando lo hace, suele poner en valor el papel que desempeñaron sus padres y su hermano en su trayectoria personal y profesional, una línea que ha vuelto a aparecer en esta rueda de prensa marcada por la emoción. Esa reserva también define su vida familiar actual.

Luis de la Fuente en los entrenamientos del Mundial 2026 (REUTERS/Albert Gea)
Luis de la Fuente en los entrenamientos del Mundial 2026 (REUTERS/Albert Gea)

El seleccionador está casado con una mujer natural del municipio sevillano de Camas y ambos han mantenido siempre su relación alejada del foco mediático. Juntos han formado una familia con tres hijos, que también han crecido con la misma discreción pese al aumento de la popularidad del entrenador desde su llegada al banquillo de la selección española, a excepción de Alberto de la Fuente, que sigue sus pasos como especialista en metodología deportiva.

Temas Relacionados

Luis de la FuenteMundial 2026Selección Española Mundial 2026Corazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Francia - España, hoy, en directo | Última hora del partido de semifinales del Mundial 2026: La Roja quiere la pelota y los galos salir al contraataque

El camino hacia la segunda estrella, el sueño español de volver a jugar la final de la Copa del Mundo -dieciséis años después de su única conquista- pasa por eliminar este martes en Dallas a la selección francesa

Francia - España, hoy, en directo | Última hora del partido de semifinales del Mundial 2026: La Roja quiere la pelota y los galos salir al contraataque

¿Dónde está Ester Expósito? La medida desaparición de la actriz mientras Kylian Mbappé juega contra España en la semifinal del Mundial 2026

La actriz madrileña tiene el corazón dividido durante el España-Francia entre su país y su pareja

¿Dónde está Ester Expósito? La medida desaparición de la actriz mientras Kylian Mbappé juega contra España en la semifinal del Mundial 2026

El Congreso da el sí a las leyes de dependencia y discapacidad: más financiación y menos burocracia

Los diputados convalidan el real decreto-ley aprobado por el Gobierno

El Congreso da el sí a las leyes de dependencia y discapacidad: más financiación y menos burocracia

Qué es la aerotermia y cómo puede ayudar a refrigerar la casa en verano

Este sistema aprovecha el aire exterior para proporcionar calefacción y agua caliente en invierno

Qué es la aerotermia y cómo puede ayudar a refrigerar la casa en verano

El día que la reina Sofía revolucionó el vestuario de España en el Mundial de 2010 y pilló a Carles Puyol solo con una toalla

La visita sorpresa de la reina Sofía al vestuario tras la histórica victoria ante Alemania en Sudáfrica 2010 dejó una de las escenas más divertidas y recordadas de la historia de la selección española

El día que la reina Sofía revolucionó el vestuario de España en el Mundial de 2010 y pilló a Carles Puyol solo con una toalla
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional detecta la venta de una nueva droga “intensamente psicoactiva” en un falso club de fumadores de Madrid

La Policía Nacional detecta la venta de una nueva droga “intensamente psicoactiva” en un falso club de fumadores de Madrid

Zapatero prometió al juez que le explicaría el origen de las joyas en “una semana o diez días”, ¿qué implica que no lo haya hecho? “No tenía obligación legal”

Cuidado con las multas de la baliza V16 este verano: la DGT intensifica los controles y millones de conductores aún no cumplen la norma

El Mundial dispara un 715% la demanda de neveras portátiles y un 265% la de proyectores en España para ver los partidos

Pedro Sánchez conoce en pleno desfile de la Fiesta Nacional de Francia la condena a su hermano David Sánchez: las cámaras le captan pendiente del móvil

ECONOMÍA

El dinero manda: el 61% de los españoles prioriza el salario al elegir una empresa frente a la conciliación y el ambiente laboral

El dinero manda: el 61% de los españoles prioriza el salario al elegir una empresa frente a la conciliación y el ambiente laboral

Despiden a un trabajador un día después de coger la baja por ansiedad y la Justicia obliga a la empresa a readmitirle e indemnizarle

Adif busca 1.531 trabajadores: estas son las plazas de empleo público, los perfiles demandados y cómo presentar la solicitud

Primera zancadilla a los Presupuestos de Sánchez: PP, Vox y Junts tumban la senda de déficit propuesta por el Gobierno

Qué es la ventilación cruzada que recomiendan los expertos en climatización: dos ventiladores pueden refrescar la casa sin aire acondicionado

DEPORTES

Francia - España, hoy, en directo | Última hora del partido de semifinales del Mundial 2026: La Roja quiere la pelota y los galos salir al contraataque

Francia - España, hoy, en directo | Última hora del partido de semifinales del Mundial 2026: La Roja quiere la pelota y los galos salir al contraataque

Lamine Yamal calienta el partido ante Francia con sus publicaciones en redes sociales: la victoria española en la Eurocopa 2024 y la Nations League ante Les Bleus

El breve paso de Didier Deschamps, seleccionar de Francia, por España: jugó una temporada en el Valencia y tiene raíces vascas

Europa manda: 69 de los 104 futbolistas que juegan las semifinales del Mundial 2026 juegan en LaLiga o en la Premier League

Didier Deschamps introduce dos cambios en la alineación de Francia: Tchouaméni y Barcola de titulares