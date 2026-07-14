Las tres pérdidas que precedieron el éxito de Luis de la Fuente y que recuerda en el Mundial 2026: “Les hubiera encantado disfrutar de lo que estoy viviendo”

Luis de la Fuente tras el partido contra Bélgica en el Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Luis de la Fuente ha dejado la imagen más conmovedora del Mundial 2026, en el que hoy España juega la semifinal contra Francia, al emocionarse en una rueda de prensa cuando le han preguntado por sus padres y por su hermano, tres ausencias familiares que recuerda en el momento de mayor reconocimiento de su carrera al frente de la selección española de fútbol.

El seleccionador ha respondido con la voz entrecortada a una pregunta del periodista deportivo Rafa Mainez sobre tres familiares ya fallecidos: “Me acuerdo mucho de mi familia, de mis padres y de mi hermano que falleció hace tres años. Les hubiera encantado disfrutar de esto que estoy viviendo yo”, ha dicho mientras se llevaba la mano al pecho.

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“Me has pegado ahí. Me acuerdo mucho, todos los días”, ha añadido después el riojano, visiblemente afectado, en unas declaraciones en las que ha aflorado una faceta poco habitual en su discurso público: la del peso personal que arrastra en pleno torneo. La escena ha cobrado más relieve por el gran momento profesional que atraviesa De la Fuente.

Luis de la Fuente en una rueda de prensa en el Mundial 2026 (Europa Press)

Las pérdidas de Luis de la Fuente

El entrenador llevó a la selección a conquistar la Liga de Naciones y la Eurocopa de 2024, y ahora vuelve a situar al equipo español entre los focos del campeonato mundial. La pérdida más reciente en su entorno ha sido la de su hermano Óscar de la Fuente, fallecido en marzo de 2022 tras una larga enfermedad. Su muerte se produjo pocos meses antes de que Luis de la Fuente fuese nombrado seleccionador absoluto de España en sustitución de Luis Enrique.

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Óscar de la fuente era una figura muy cercana al entrenador y uno de sus principales apoyos durante toda su trayectoria deportiva. Su fallecimiento supuso, según el relato del propio entorno familiar, un golpe muy duro en una etapa que precedió de forma inmediata a su salto definitivo al banquillo de la absoluta.

Antes de esa pérdida, el seleccionador también tuvo que despedirse de su padre, Alberto de la Fuente. El técnico siempre ha mostrado una admiración explícita hacia él y le ha situado entre las personas que más le impulsaron durante su etapa como futbolista. Su padre le acompañó en los primeros pasos de su carrera, tanto en el Athletic Club como en el Sevilla.

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El seleccionador de España no se conforma con pasar ante Bélgica en el Mundial y ya mira a la final, para lo que habrá que derrotar a la poderosa Francia.

Esa presencia en los años de formación explica la carga simbólica de sus palabras en plena cita mundialista, cuando ha recordado a quienes estuvieron junto a él mucho antes de los títulos. La tercera gran ausencia es la de su madre, Berta Castillo, fallecida en 2016. Muy unida a la familia, siguió de cerca buena parte del recorrido de su hijo tanto como jugador como después en su etapa de entrenador en las categorías inferiores de la selección española.

El lado familiar de Luis de la Fuente

La muerte de su madre llegó pocos años antes de que alcanzara la cima de su carrera como seleccionador absoluto. Esa pequeña distancia temporal refuerza el sentido de la escena vivida ahora: sus padres y su hermano estuvieron presentes en etapas decisivas de su vida, pero no han podido acompañarle en el momento de mayor proyección profesional.

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De la Fuente habla en contadas ocasiones de su vida privada. Cuando lo hace, suele poner en valor el papel que desempeñaron sus padres y su hermano en su trayectoria personal y profesional, una línea que ha vuelto a aparecer en esta rueda de prensa marcada por la emoción. Esa reserva también define su vida familiar actual.

Luis de la Fuente en los entrenamientos del Mundial 2026 (REUTERS/Albert Gea)

El seleccionador está casado con una mujer natural del municipio sevillano de Camas y ambos han mantenido siempre su relación alejada del foco mediático. Juntos han formado una familia con tres hijos, que también han crecido con la misma discreción pese al aumento de la popularidad del entrenador desde su llegada al banquillo de la selección española, a excepción de Alberto de la Fuente, que sigue sus pasos como especialista en metodología deportiva.

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