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La frase que hay que decir en las llamadas spam para no volver a recibirlas nunca: la clave está en los primeros segundos

Bloquear las llamadas spam puede reducirse a unas simples palabras cuando descolgamos el teléfono

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Mujer de cabello gris sonríe y gesticula mientras habla por teléfono móvil en una cocina. En la mesa hay una computadora portátil, otro celular, una taza y galletas.
Una mujer sonríe y gesticula mientras atiende una llamada de spam en la cocina de su hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay temporadas que más y hay temporadas que menos. Pero las llamadas publicitarias están ahí. Te pillan en la siesta o trabajando, y cuando más esperas esa llamada de una solicitud de trabajo. Continuamente recibimos propuestas comerciales con el fin de cambiarnos de compañía de teléfono, mejorar las condiciones del seguro de salud o, incluso, llamadas estafa.

Parece que nos hemos acostumbrado en cierta manera a que aparezcan de vez en cuando pero la realidad es que, simplemente, no interesa. Y la población no es la única que se ha puesto las pilas para frenar estas llamadas, los fabricantes de móviles han ido actualizando los dispositivos para activar preavisos. “Posible Spam” o “Llamada Spam” ya aparece cada vez que recibimos una petición de un número que no está guardado en la agenda del teléfono y el sistema ha considerado que es publicidad.

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Pero no es suficiente. Y la realidad es que el asunto ha llegado a ser procesado por las cámaras ejecutivas para que se den lo mínimo posible. El pasado 11 de diciembre, el Congreso de los Diputados aprobó la llamada ley de Servicios de Atención a la Clientela, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El objetivo principal de esta norma es regular los niveles mínimos de calidad y evaluar los servicios de atención al cliente. Así como que el consumidor tenga más herramientas para saber si una llamada es publicitaria, como es que se identifique a las llamadas comerciales con un código numérico en específico.

Cómo responder en una llamada telefónica para que no te vuelvan a llamar

No hace falta oír toda campaña de publicidad o responder a lo que nos preguntan. Sencillamente se presentan dos opciones inmediatas. La primera es no coger la llamada y bloquear el número. Esa salida tiene un alcance limitado, porque confirma que el móvil está activo y puede dar pie a nuevas llamadas desde otros números distintos.

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Unas manos sostienen un teléfono móvil cuya pantalla muestra la notificación de una llamada spam y la opción de bloquear el número.
Una persona utiliza su teléfono móvil para bloquear una llamada identificada como spam, que aparece con un número desconocido en la pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda alternativa, consiste en contestar y cortar la conversación con una frase concreta, sin alargarla y sin entrar en discusiones. La instrucción es ser rápido, escueto y educado: “No me interesa y quiero que elimine mi número de teléfono de su base de datos”. Esta opción se puede dar en el caso de que se espere una llamada telefónica de alguien que no tengamos guardado, por ejemplo, y después de descolgar entre el discurso publicitario.

Más consejos para manejar las llamadas spam y cómo evitarlas

Además de esa respuesta verbal, el texto recoge dos precauciones básicas durante la llamada. La primera es no responder con un “¿Sí?”, porque puede tratarse de una estafa orientada a clonar la voz y suplantar la identidad; la segunda es no compartir datos personales en ninguna circunstancia.

Mujer con auriculares y micrófono sostiene un teléfono móvil, mientras mira un ordenador portátil que muestra una llamada de riesgo spam en un escritorio.
Una mujer con auriculares atiende una llamada identificada como riesgo spam en su teléfono móvil mientras trabaja frente a su ordenador portátil en una oficina doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía Nacional ha difundido otra vía para reducir estas molestias mediante dos servicios gratuitos de exclusión publicitaria. Su mensaje, citado en el texto, resume así la utilidad de ambas herramientas: “Puedes evitar estas molestias fácilmente porque existen dos herramientas que te ayudan a proteger tu privacidad. La lista Stop y la lista Robinson son servicios gratuitos en los que puedes inscribirte para no recibir más publicidad. Robinson hará que no te llamen más y Stop Publicidad conseguirá que no recibas más publicidad por e-mail, correo postal u otros medios”.

Las empresas deben consultar ambos inventarios antes de lanzar campañas publicitarias cuando no exista una relación contractual previa con el usuario. Si no lo hacen, pueden ser sancionadas por la Agencia Española de Protección de Datos. Eso sí, hay que tener en cuenta que la efectividad de la lista no es inmediata. Suele empezar a apreciarse a partir del segundo mes desde la inscripción del usuario.

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