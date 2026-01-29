Espana agencias

Acaip-UGT alerta del "colapso" de las prisiones debido al repunte de la población reclusa en 2025

Guardar

El sindicato Acaip-UGT ha alertado del "colapso" del sistema penitenciario debido al repunte de la población reclusa, que cerró el año 2025 con un total de 62.522 internos, lo que supone un incremento que calculan en el 5,39% con respecto al año anterior. Además, esta organización sindical ha avisado de que aumenta los incidentes y que faltan médicos.

"España ha finalizado el ejercicio con un total de 62.522 internos, lo que supone que hoy custodiamos a 3.196 personas más que hace apenas un año", ha señalado Acaip-UGT en un comunicado en el que añade que "la curva de población reclusa en España ha entrado en una fase de ascenso acelerado que amenaza con quebrar el sistema".

Para el sindicato, este incremento del 5,39% en el conjunto nacional no es un hecho aislado ni coyuntural, ya que en los 80 centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, al cierre de 2025, sumaban 51.559 internos, frente a los 49.026 de 2024.

Esto supone un incremento de 2.533 internos (+5,17%).

TAMBIÉN SUBE EN CATALUÑA Y PAÍS VASCO

Por su parte, los centros de las comunidades autónomas con las competencias transferidas finalizaron 2025 con 9.186 presos (un aumento del 6,73%) en los 13 centros de Cataluña y de 1.777 en los tres centros del País Vasco (un crecimiento del 4,96%), según los datos de Acaip-UGT.

El centro penitenciario de Sevilla I ha sido el que en términos absolutos más ha crecido, sumando 292 presos, mientras que Monterroso en Lugo es quien más lo ha hecho en términos porcentuales, con un aumento del 51%.

En 2018, año en el que asumió la gestión de las prisiones el actual equipo de gobierno, los centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias albergaban 58.883 personas privadas de libertad.

Acaip-UGT ha recordado que durante los primeros años la tendencia continuó a la baja coincidiendo con 2021, en un contexto marcado por la pandemia, con su pico más bajo situándose en 55.097 internos en los 80 centros de competencia central.

En 2022 comenzó a invertirse la curva, y lo que empezó como un ligero repunte se ha convertido en una "escalada con un incremento acumulado en cuatro años de más de 7.000 personas privadas de libertad".

MÁS INCIDENTES Y FALTA DE MÉDICOS

Desde Acaip-UGT han denunciado que durante los años de descenso de población (2010-2021), la administración perdió una oportunidad clave para cumplir la Ley Orgánica General Penitenciaria para consolidar el modelo de un interno por celda.

"El resultado es que la excepción se ha convertido en norma: prácticamente todas las celdas albergan dos presos, disparando la tensión ambiental y dificultando cualquier labor de tratamiento y reinserción", ha añadido, recordando además retos como la "creciente heterogeneidad de la población reclusa".

"La convivencia se ha vuelto más compleja y frágil; los incidentes y las agresiones no son hechos aislados, sino la consecuencia directa de meter a más personas, de perfiles más diversos, en menos espacio", ha continuado.

En este sentido, Acaip-UGT también ha advertido de la "crisis sanitaria con niveles inasumibles", ya que más del 72% de las plazas de médicos en prisiones están vacantes, a lo que se suma la urgencia de atención de la salud mental en un entorno cerrado en el que más del 30% de los internos requieren medicación psiquiátrica, según sus cálculos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo insinúa un pacto del PSOE y Ábalos tras la renuncia a su escaño porque Sánchez "busca unos meses más" en Moncloa

El presidente del Partido Popular sugiere que el abandono de José Luis Ábalos estaría vinculado a un acuerdo con el ejecutivo, mientras persisten dudas sobre la actuación de Pedro Sánchez en la gestión del caso judicial y la estabilidad parlamentaria

Feijóo insinúa un pacto del

El Constitucional confirma su rechazo al recurso de Galicia contra la ley de amnistía al igual que con otras CCAA del PP

El alto tribunal rechaza el intento de la Xunta de frenar la amnistía al ‘procés’, argumentando que sus motivos coinciden ampliamente con los ya desestimados para otras regiones, una decisión que cuenta con varios votos discrepantes entre los magistrados

El Constitucional confirma su rechazo

Junts exige desde el Senado la dimisión de Puente: "El sistema ha fallado en AVE y Rodalies"

Junts exige desde el Senado

Niega relaciones con una menor y que supiera su edad y la fiscal sube a 10 años la petición de cárcel

Niega relaciones con una menor

Feijóo, sobre ausencia de Sánchez en el funeral de Huelva: "No quiere acompañar a las víctimas. No hay otra"

Feijóo, sobre ausencia de Sánchez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

José Luis Ábalos anuncia su

José Luis Ábalos anuncia su jubilación tras renunciar a su acta de diputado: “Díganme de qué vivo”

Aldama vincula un sobre de PDVSA que le entregó Delcy Rodríguez con la supuesta financiación irregular del PSOE

Óscar Puente insiste en que la línea Madrid-Andalucía “no está abandonada” y asegura que el carril siniestrado pasó los controles “en perfecto estado”

Nace ‘Policías Antifascistas’, un colectivo para que agentes puedan “organizarse” en contra de los intentos de “apropiación” de la extrema derecha

Feijóo anuncia la creación de una comisión de investigación en el Senado para analizar la “crisis ferroviaria” de Adamuz

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

UPTA celebra como una “oportunidad estratégica” la regularización de migrantes, que permitirá 70.000 nuevas altas de autónomos

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La compraventa de viviendas cae un 2,4% en noviembre pero los precios suben un 6,3%

DEPORTES

Estos son los posibles rivales

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla

Así fue el gol olímpico que el árbitro anuló a Julián Álvarez y el motivo por el que no era válido

El Barcelona remonta ante el Copenhague y asegura la quinta plaza para evitar la repesca en la Champions

El Atlético de Madrid confirma su falta de pegada y se queda fuera del top-8 tras caer ante el Bodø/Glimt