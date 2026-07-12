Mbappé, frente a España y la frustración

Iñaki Dufour

Redacción deportes, 12 jul (EFE).- Ninguna selección ha derrotado tantas veces a Kylian Mbappé a lo largo de sus 104 encuentros internacionales como lo ha hecho España, en tres ocasiones en cuatro enfrentamientos entre sí, en los que el atacante marcó dos goles, pero solo ganó uno de los choques: la final de la Liga de Naciones de 2021.

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Un lustro después se propone su segunda victoria contra España. En juego, un lugar en la final del Mundial, la tercera consecutiva para ‘Les Bleus’, su capitán y su referencia, si logra doblegar al conjunto de Luis de la Fuente en el choque del próximo martes en Dallas. Si Mbappé y compañía son capaces de ir más allá de tres de sus cuatro marcadores con ese oponente.

Es el quinto duelo del atacante contra la selección española, a la que se ha medido en un total de cuatro partidos, con dos goles en 269 minutos. Es una media de un tanto cada 134 minutos, casi a imagen semejanza del promedio que marca con Francia en el total de sus encuentros: uno cada 131, fruto de los 64 aciertos en 8.412 minutos en 104 duelos.

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Son tres derrotas ante España. Nadie le ganó más a Mbappé cuando juega con Francia. De sus 15 compromisos perdidos a las órdenes de Didier Deschamps, un 20 por ciento son contra ella. Nada más le han ganado otros diez rivales más: dos veces Dinamarca y Croacia; una Suecia, Países Bajos, Alemania, Colombia, Turquía, Túnez, Costa de Marfil e Italia.

Mbappé ha ganado 71 de sus 104 partidos con Francia. Un 68,2 por ciento. Pero tan solo una vez a la selección española: el 10 de octubre de 2021, en el estadio Giuseppe Meazza de Milán, en la final de la Liga de Naciones, su equipo remontó el 1-0 de Mikel Oyarzabal con el 1-1 de Karim Bemzena y el 1-2 del propio Mbappé, ya en el minuto 80 de juego.

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El delantero del Real Madrid, de 27 años, con ocho goles en el Mundial 2026, al frente de la tabla junto al argentino Lionel Messi, ha batido 64 veces la portería contraria con Francia. España figura en la décima posición en su escala de goles, a la misma altura que Irak, Rusia, Croacia, Sudáfrica, Austria y Senegal.

Han sufrido más Países Bajos (6), Argentina (5), Ucrania (4), Kazajistán (4), Gibraltar (4), Luxemburgo (3), Suecia (3), Islandia (3) y Polonia (3), pero también menos Brasil (1), Alemania (1), Inglaterra (0), Colombia (0) o Portugal (0), entre los rivales más exigentes a los que se ha enfrentado a lo largo de su carrera con 'Les Bleus', como lo será España.

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Aquel tanto que hizo campeona a Francia de la Liga de Naciones es uno de los dos goles que ha marcado Mbappé a España. El otro corresponde a la misma competición, pero a las semifinales de la última edición, en 2025, en aquella fiesta ofensiva, con visibles deméritos defensivos, con la que el equipo de Luis de la Fuente doblegó 5-4 a su rival.

Hace un año y un mes de aquello. El 5 de junio de 2025, en el Mercedes Benz Arena de Stuttgart, España ganaba 4-0 a Francia en el minuto 55, con los goles de Nico Williams, Mikel Merino, Lamine Yamal y Pedri González, a los que se reencontrará Mbappé el próximo martes en Dallas. Suyo fue el 4-1, al que contestó el conjunto español con el 5-1 de Lamine Yamal. Después, también marcaron Rayan Cherki, Kolo Muani y Dani Vivian en propia puerta para el 5-4.

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Ha padecido Mbappé dos reveses más contra España. El primero, el 28 de marzo de 2017 en un amistoso, se produjo cuando apenas daba sus primeros pasos por la selección. Debutante el 25 de marzo de 2017, cuando entró en sustitución de Dimitri Payet en el 78 en el 1-3 a Luxemburgo, sólo tres días después, en la primera de sus 89 titularidades con el conjunto absoluto galo, se enfrenó a España, con la que cayó por 0-2 en París.

Los goles fueron de Gerard Deulofeu y David Silva. También fue la presentación de Mbappé como internacional ante su público, con 76.419 espectadores en las gradas del estadio de Francia, en Saint Denis, en París. El principio de todo como internacional.

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Volvió a enfrentarse -y perder- con España en la Eurocopa 2024. En su complejo torneo, condicionado por la fractura de nariz que sufrió en la puesta en escena ante Austria en Dusseldorf, fue su adversario en las semifinales. No fue un buen partido ni de Mbappé ni de Antoine Griezmann ni del equipo entero, por delante en el marcador por medio de Kolo Muani en el minuto 6, pero remontado por Lamine Yamal y compañía, con un golazo del extremo en el 21 y otro en el 25 de Dani Olmo. La frustración. EFE