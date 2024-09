María Casado vuelve a los Informativos de la mano de Telecinco: “No puedo estar más feliz”

María Casado asiste a ceremonia de entrega de los Premios Iris (Europa Press)

Con la llegada del nuevo curso también se comienzan a desvelar todas las novedades de la temporada en televisión. Algunas cadenas apuestan por nuevos formatos y otras incorporan a su plantilla caras frescas; sin embargo, los movimientos más estratégicos recaen en la incorporación de las voces más asentadas de los medios de comunicación. Esto mismo es lo que ha conseguido Telecinco, corporación que este mismo lunes 9 de septiembre ha anunciado la llegada de María Casado a los Informativos de fin de semana.

La presentadora de RTVE lleva más de cuatro años alejada de los medios de comunicación tras su decisión de asentar su vida en Málaga. Sin embargo, a sus 46 años estuvo ligada a la cadena pública desde sus comienzos. Licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, comenzó su carrera profesional en 1999 como redactora en Radio Nacional de España. Un medio de comunicación que ha sumado a su experiencia la producción de El Matí de Catalunya Ràdio, la subdirección de Amb molt de gust y la presentación de su versión estival, L’estiu amb molt de gust.

En 2005 se incorpora a Televisión Española donde se convierte en un rostro familiar para los espectadores. Presenta el Telediario Fin de Semana, Informe Semanal y 59 Segundos. Modera debates electorales, galas como los Premios Sant Jordi de Cinematografía y programas especiales como Vive San Fermín. Además, condujo programas de entrevistas como Tinc una pregunta per a vosté y debates como El debate de La 2 y El debate de La 1.

Su periodo alejado de la televisión

Tras una etapa como editora y presentadora de Los Desayunos de TVE, en 2020 decide explorar nuevos horizontes profesionales fuera de la televisión pública y de la mano de Antonio Banderas. La periodista se incorporaba como Directora de la división audiovisual de Soho TV, la productora malagueña del actor. Asentada en la ciudad andaluza, comienza una relación con la productora musical Martina diRosso, con quien se anima a adentrarse en la maternidad en 2023. Sin embargo, tres meses después de la llegada al mundo de su hija Daniela, ambas rompían su relación.

“Martina y yo hemos dejado nuestra relación de pareja, pero seguimos siendo familia por y para nuestra Daniela, a quien amamos por encima de todo. Gracias por vuestro cariño y respeto. Os mando un beso gigante entre biberón y biberón”, anunciaba Casado a través de redes sociales. Aunque su vida se ha instalado en Málaga, su vínculo con RTVE se ha mantenido intermitentemente a lo largo de estos cuatro años, como presentadora de la gala de los Premios Goya 2021 y dirigiendo el programa de entrevistas Las Tres Puertas en 2022.

Actualmente, sigue ejerciendo su cargo como Presidenta de la Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual y en breves, dará un giro de 180 grados a su carrera al adentrarse por primera vez en años en la cadena privada. Seguirá el testigo de Carlos Franganillo y paralizará su ocupación en RTVE para hacerse cargo de Informativos Telecinco en la edición de fin de semana, junto a Ángeles Blanco y José Ribagorda.

“Hoy abro un capítulo nuevo en mi vida en Mediaset sumándome al equipo y el proyecto de Informativos Telecinco. No puedo estar más feliz… Y aunque empiezo una nueva etapa quiero deciros que voy a seguir ligada al proyecto Soho de la mano de Antonio Banderas y de mi querida Málaga. Mi corazón y mi compromiso sigue ligado a lo que hemos construido, y seguiremos construyendo. Gracias por no soltar mi mano y animarme a dar el salto con la generosidad y cariño que te caracteriza. No has sido mi jefe… eres mi amigo y mi familia. “Solo quiero que seas feliz”… me dijo. Así que esto no es un adiós… porque seguiremos trabajando juntos por los mismos sueños. Te quiero Antonio… os quiero familia del Teatro Soho”, así ha comunicado la periodista este nuevo comienzo a través de redes sociales.