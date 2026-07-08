Shakira suma un nuevo hito en su carrera con importante récord en Spotify: se unió a Michael Jackson

Shakira se suma a Michael Jackson y otras grandes leyendas tras conseguir un nuevo hito en su carrera - crédito VisualesIA Infobae

El impacto de Shakira durante el Mundial 2026 ha sido rotundo, consolidando su estatus como una de las artistas más influyentes de la música global.

Su canción oficial para el certamen, Dai Dai, realizada junto al nigeriano Burna Boy, se ha convertido en un fenómeno comercial y digital sin precedentes. El tema alcanzó el primer lugar en la lista Global Songs de Spotify el 30 de junio, tras seis semanas en el ranking, con más de 31,5 millones de reproducciones fuera de Estados Unidos en una sola semana.

Desde su lanzamiento, 'Dai Dai' ha dominado las listas internacionales, con cifras récord de oyentes y visualizaciones en todas las plataformas digitales - crédito Nicolás Gerardin

Este hito la posiciona como la primera artista en llevar una canción oficial de la Copa del Mundo a la cima de esa lista desde su creación en 2020, superando marcas históricas previas y marcando una diferencia con otros himnos futbolísticos recientes.

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El éxito no se limita a Spotify: el videoclip de Dai Dai ya superó los 300 millones de visualizaciones en YouTube y lidera las ventas digitales en iTunes en más de 56 países. Gracias a este fenómeno, Shakira ha sumado más de 99 millones de oyentes mensuales en Spotify, una cifra inédita para una artista latina, y ha consolidado su reputación como la “reina de los mundiales” según medios internacionales. El fenómeno de Dai Dai reafirma el poder de la artista colombiana en la industria musical y anticipa nuevos récords para su carrera.

Shakira superó los 100 millones de oyentes mensuales en Spotify, siendo la primera vez que alcanza esta marca en su carrera - crédito Spotify

El impacto de la canción se refleja no solo en el volumen de reproducciones, sino también en el impulso que generó para el catálogo completo de la artista colombiana. El ascenso de Shakira en la lista de oyentes mensuales de Spotify evidencia cómo el éxito de Dai Dai atrajo a millones de nuevos usuarios que exploran y disfrutan de toda su discografía. Esta métrica, que indica cuántas personas escuchan a un artista cada mes, posiciona a quienes ocupan los primeros lugares como los más escuchados a nivel mundial.

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Bajo ese contexto, el nuevo hito para la colombiana llegó durante la semana del 8 de julio, cuando Shakira superó los más de 100 millones de oyentes mensuales en su catálogo, logro que alcanzó en su carrera por primera vez y que toma importancia al sumarse al selecto grupo de artistas que debutaron. antes del año 200 en conseguirlo.

Aunque Shakira debutó en la música en 1991, su trayectoria se ha consolidado y mantiene plena vigencia con el paso del tiempo. La artista ha sido una de las pocas en adaptarse exitosamente a las distintas etapas de la industria, desde la venta de discos físicos hasta el dominio de las plataformas digitales y de streaming, logrando que su repertorio siga sumando nuevas generaciones de oyentes.

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Con este logro, Shakira se une a Michael Jackson, Mariah Carey y Sia como los únicos artistas que superan los 100 millones de oyentes mensuales en Spotify debutando antes de la era digital - crédito / X

Es por esto que Shakira se suma al grupo conformado por Michael Jackson, Mariah Carey y Sia como los únicos actos en la historia de la plataforma en ostentar más de 100 millones de oyentes mensuales, aun cuando la mayoría de sus álbumes debutaron antes de la era del streaming. A lo que se suma que Shakira es la única que cuenta con catálogo en parte escrito en español, siendo el único acto latino en lograrlo.

Shakira logra un hito histórico: ‘Dai Dai’ lidera Spotify, YouTube y iTunes

El fenómeno de Shakira en 2026 ha alcanzado un nuevo nivel con el éxito global de Dai Dai, la canción oficial del Mundial. Desde su lanzamiento, el tema se posicionó en la cima de las principales plataformas musicales, liderando simultáneamente los rankings de Spotify, YouTube e iTunes.

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Dai Dai ha resonado por su fusión de ritmos latinos y afrobeat nigeriano, pero también por una letra que rinde homenaje a leyendas del fútbol y celebra el espíritu de unión que representa la Copa del Mundo. El videoclip ya supera los 296 millones de vistas en YouTube y el sencillo domina las listas de ventas digitales en más de 56 países, desbancando recientes lanzamientos de figuras globales como Ariana Grande, BTS y hasta clásicos de Michael Jackson.

La canción domina simultáneamente Spotify, YouTube e iTunes, convirtiéndose en la más escuchada y vendida del mundo durante el Mundial - crédito Kworb

El éxito de la canción no se limita a lo musical: parte de sus ingresos se destinan al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, reforzando su impacto social. Además, Shakira ha continuado su gira mundial, marcando récords de asistencia y ventas, y se prepara para actuar en el espectáculo de medio tiempo de la final del torneo junto a Madonna y BTS, en un evento inédito que unirá deporte, música y propósito social. Así, Dai Dai se consolida como el himno indiscutible de 2026 y reafirma a Shakira como referente absoluto de la música latina y global.

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