Pitingo rompe con Laura Escudero, su amor adolescente de los 14 años con quien se iba a casar tras divorciarse de su expareja con la que llevaba 30 años

Pitingo y Laura Escudero, en imagen de archivo (Europa Press)

Pitingo y Laura Escudero han roto su compromiso antes de la boda que preparaban, según ha informado Y ahora Sonsoles. Un desenlace que cierra la segunda oportunidad sentimental del cantante con quien fue su primer amor 30 años después, apenas unos meses después de anunciar públicamente que pasarían por el altar.

La separación se ha producido de “mutuo acuerdo” y en buenos términos, según ha contado Isabel Rábago en el programa de Sonsoles Ónega, donde también se ha precisado que no hay terceras personas implicadas y que la decisión responde al desgaste de la relación.

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La ruptura llega después de un noviazgo muy expuesto en los últimos meses. En febrero, el artista anunció su compromiso con una fotografía de sus manos junto al anillo y el mensaje: “Treinta años después, entendimos por qué. Me ha dicho que sí”. Laura Escudero publicó también una imagen en la que mostraba la alianza y la palabra “sí” escrita con pintalabios en la mano.

La boda de Pitingo y Laura Escuredo (Instagram / @laura_escudero)

El romance adolescente de Pitingo

El vínculo entre ambos venía de muy atrás. Se enamoraron en la adolescencia, cuando él tenía 14 años y ella 15, pero el paso del tiempo los mantuvo separados durante más de tres décadas. Según el programa de Antena 3, los planes de boda han quedado descartados antes de celebrarse. El final de la relación llega pocos meses después de que ambos comunicasen su intención de casarse.

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Isabel Rábago ha explicado en el programa que “se han separado de mutuo acuerdo y la relación es cordial, se siguen respetando y queriendo”. La periodista Pilar Vidal ha añadido que el cantante ya habría reorganizado su vida cotidiana en un ático junto a su hijo. Ese hijo, Manuel, nació en 2012 durante el matrimonio de Pitingo con Verónica Fernández, la madre del único hijo del artista. Por su parte, Laura Escudero también es madre de un hijo.

El divorcio con Verónica Fernández

La historia reciente del cantante ya había dado un giro en octubre de 2025, cuando comunicó en redes sociales su divorcio de Verónica Fernández. Aquella ruptura no era reciente, sino que se había gestado un año y medio antes en la intimidad. La relación con Laura Escudero había cobrado un valor singular en la biografía sentimental del cantante porque se trataba de su primer amor.

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Verónica Fernández y Pintingo en una imagen compartida en redes sociales (@pitingo).

El reencuentro llegó unos meses después del divorcio de Verónica Fernández, tras más de 30 años de vida en común con su exmujer. El anuncio del compromiso se produjo solo cuatro meses después de oficializar su nueva situación sentimental. En esa etapa, la relación fue presentada como una reconciliación con una historia que había quedado interrumpida durante décadas.

Pilar Vidal ha descartado la existencia de “un tercero en discordia” y ha atribuido la ruptura al desgaste del romance. Su explicación en el programa resume el motivo del desenlace: “Simplemente, se han dado cuenta de que no eran las almas gemelas que se pensaban”.

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El próximo 4 de octubre, Cayetano Martínez de Irujo contraerá matrimonio con Bárbara Mirján en una ceremonia que se llevara a cabo en Sevilla.

Hace tan solo cuatro meses, Pitingo se mostraba ilusionado por la boda ante los micrófonos de Europa Press: “La verdad es que es uno de los momentos más bonitos de mi vida, y ahí estamos, preparando poco a poco. Se me junta con trabajo, por supuesto, gracias a Dios, pero feliz trabajo, amor, salud”.