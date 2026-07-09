España

Pitingo rompe con Laura Escudero, su amor adolescente de los 14 años con quien se iba a casar tras divorciarse de su expareja con la que llevaba 30 años

‘Y ahora Sonsoles’ ha anunciado la ruptura con la que se cancela la boda y ha descartado la existencia de terceras personas

Guardar
Google icon
Pitingo y Laura Escudero, en imagen de archivo (Europa Press)
Pitingo y Laura Escudero, en imagen de archivo (Europa Press)

Pitingo y Laura Escudero han roto su compromiso antes de la boda que preparaban, según ha informado Y ahora Sonsoles. Un desenlace que cierra la segunda oportunidad sentimental del cantante con quien fue su primer amor 30 años después, apenas unos meses después de anunciar públicamente que pasarían por el altar.

La separación se ha producido de “mutuo acuerdo” y en buenos términos, según ha contado Isabel Rábago en el programa de Sonsoles Ónega, donde también se ha precisado que no hay terceras personas implicadas y que la decisión responde al desgaste de la relación.

PUBLICIDAD

La ruptura llega después de un noviazgo muy expuesto en los últimos meses. En febrero, el artista anunció su compromiso con una fotografía de sus manos junto al anillo y el mensaje: “Treinta años después, entendimos por qué. Me ha dicho que sí”. Laura Escudero publicó también una imagen en la que mostraba la alianza y la palabra “sí” escrita con pintalabios en la mano.

La boda de Pitingo y Laura Escuredo (Instagram / @laura_escudero)
La boda de Pitingo y Laura Escuredo (Instagram / @laura_escudero)

El romance adolescente de Pitingo

El vínculo entre ambos venía de muy atrás. Se enamoraron en la adolescencia, cuando él tenía 14 años y ella 15, pero el paso del tiempo los mantuvo separados durante más de tres décadas. Según el programa de Antena 3, los planes de boda han quedado descartados antes de celebrarse. El final de la relación llega pocos meses después de que ambos comunicasen su intención de casarse.

PUBLICIDAD

Isabel Rábago ha explicado en el programa que “se han separado de mutuo acuerdo y la relación es cordial, se siguen respetando y queriendo”. La periodista Pilar Vidal ha añadido que el cantante ya habría reorganizado su vida cotidiana en un ático junto a su hijo. Ese hijo, Manuel, nació en 2012 durante el matrimonio de Pitingo con Verónica Fernández, la madre del único hijo del artista. Por su parte, Laura Escudero también es madre de un hijo.

El divorcio con Verónica Fernández

La historia reciente del cantante ya había dado un giro en octubre de 2025, cuando comunicó en redes sociales su divorcio de Verónica Fernández. Aquella ruptura no era reciente, sino que se había gestado un año y medio antes en la intimidad. La relación con Laura Escudero había cobrado un valor singular en la biografía sentimental del cantante porque se trataba de su primer amor.

Verónica Fernández y Pintingo en una imagen compartida en redes sociales (@pitingo).
Verónica Fernández y Pintingo en una imagen compartida en redes sociales (@pitingo).

El reencuentro llegó unos meses después del divorcio de Verónica Fernández, tras más de 30 años de vida en común con su exmujer. El anuncio del compromiso se produjo solo cuatro meses después de oficializar su nueva situación sentimental. En esa etapa, la relación fue presentada como una reconciliación con una historia que había quedado interrumpida durante décadas.

Pilar Vidal ha descartado la existencia de “un tercero en discordia” y ha atribuido la ruptura al desgaste del romance. Su explicación en el programa resume el motivo del desenlace: “Simplemente, se han dado cuenta de que no eran las almas gemelas que se pensaban”.

El próximo 4 de octubre, Cayetano Martínez de Irujo contraerá matrimonio con Bárbara Mirján en una ceremonia que se llevara a cabo en Sevilla.

Hace tan solo cuatro meses, Pitingo se mostraba ilusionado por la boda ante los micrófonos de Europa Press: “La verdad es que es uno de los momentos más bonitos de mi vida, y ahí estamos, preparando poco a poco. Se me junta con trabajo, por supuesto, gracias a Dios, pero feliz trabajo, amor, salud”.

Temas Relacionados

Gente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un incendio corta la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía: los pasajeros de un tren se quedan sin aire en la estación de Córdoba a 36 grados

Una pasajera que se encuentra en el tren ha confirmado a Infobae que “la gente estaba muy nerviosa” y, en cuanto han abierto las puertas del tren, “algunas personas se han bajado a fumar”

Un incendio corta la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía: los pasajeros de un tren se quedan sin aire en la estación de Córdoba a 36 grados

La contradicción de Europa: aumentar las sanciones contra el tráfico de migrantes mientras se aprueban centros de deportación fuera de la UE

Según la Comisión Europea, su objetivo es “acabar con el negocio y salvar las vidas de miles de personas que sueñan con una mejor vida”

La contradicción de Europa: aumentar las sanciones contra el tráfico de migrantes mientras se aprueban centros de deportación fuera de la UE

Paz Vega estrena casa nueva tras su ruptura con Orson Salazar y su aparición en la lista de deudores de Hacienda: sus hijos le ayudan con la mudanza

La actriz llevaba unos meses viviendo con su hermana tras abandonar la vivienda familiar que compartía con su exmarido

Paz Vega estrena casa nueva tras su ruptura con Orson Salazar y su aparición en la lista de deudores de Hacienda: sus hijos le ayudan con la mudanza

Un agricultor denuncia la ocupación ilegal de su finca protegida por 74 caravanas tras ser expulsadas de otro municipio: “Van a destruir años de trabajo”

El alcalde de Chinon admite que el grupo rechazó el área de acogida habilitada y que la evacuación definitiva depende ahora del prefecto del departamento

Un agricultor denuncia la ocupación ilegal de su finca protegida por 74 caravanas tras ser expulsadas de otro municipio: “Van a destruir años de trabajo”

El revólver que Erdogan regaló a Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN ya está en manos de Interior: será inutilizado y quedará como pieza de colección

El arma, entregada como regalo institucional durante la cumbre de la Alianza Atlántica en Ankara, ha sido puesta bajo custodia de la Guardia Civil, que la inutilizará antes de inventariarla y conservarla como objeto de colección

El revólver que Erdogan regaló a Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN ya está en manos de Interior: será inutilizado y quedará como pieza de colección
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El revólver que Erdogan regaló a Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN ya está en manos de Interior: será inutilizado y quedará como pieza de colección

El revólver que Erdogan regaló a Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN ya está en manos de Interior: será inutilizado y quedará como pieza de colección

Qué dice el tratado entre España y Francia que permite invitar a un ministro francés a Moncloa y que el PP llevará al Tribunal Constitucional

El caso Zapatero reactiva la urgencia por aprobar una ley de lobbies, pero el Congreso se va de vacaciones sin ni siquiera abrir el debate: “Hay que acabar con el intrusismo”

La Justicia niega la residencia a un ciudadano argentino con abuelo español porque no acreditó que su padre figurara inscrito en el Registro Civil de España

La Audiencia Nacional abre juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González, Villarejo y otros doce acusados por el espionaje del caso Tándem

ECONOMÍA

La contradicción de Europa: aumentar las sanciones contra el tráfico de migrantes mientras se aprueban centros de deportación fuera de la UE

La contradicción de Europa: aumentar las sanciones contra el tráfico de migrantes mientras se aprueban centros de deportación fuera de la UE

Un agricultor denuncia la ocupación ilegal de su finca protegida por 74 caravanas tras ser expulsadas de otro municipio: “Van a destruir años de trabajo”

El BCE ‘aplaude’ el desempeño de la economía española ante la crisis de Oriente Medio

España incumple las reglas de Bruselas contra el amianto y los afectados reclaman que solo se ha indemnizado a 97 personas

“Nuestros egoístas boomers están viviendo su mejor vida mientras nosotros luchamos”: la crítica de ‘The Telegraph’ a la brecha generacional entre jubilados y millennials

DEPORTES

El último movimiento del FC Barcelona para asomarse al mercado de fichajes y buscar a Julián Álvarez

El último movimiento del FC Barcelona para asomarse al mercado de fichajes y buscar a Julián Álvarez

La surrealista pelea en medio de la rueda de prensa de Brahim antes del partido entre Francia y Marruecos

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, jueves 9 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

El Aynaoui, el intento de tenista que se pasó al fútbol: le secuestraron en su casa para robarle y ahora triunfa con Marruecos en el Mundial