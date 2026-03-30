Pitingo adelanta los primeros detalles de su boda con Laura, su primer amor: "Con mi edad ya no está uno para esperar"

El reencuentro con Laura Escuredo, ocurrido tras tres décadas desde su primer noviazgo juvenil y consolidado, según ha relatado Pitingo a Europa Press, en un nuevo compromiso matrimonial, responde a una serie de acontecimientos personales que el cantante define como la alineación de circunstancias inesperadas. En una entrevista tras su presentación en el Teatro Circo Price de Madrid, Pitingo compartió sus impresiones sobre esta nueva etapa vital y profesional, explicando que percibe este momento como uno de los más plenos de su vida tanto a nivel emocional como artístico. A sus palabras, el artista sumó que el entusiasmo de sus familiares más cercanos y de su hijo contribuye a ese sentir de plenitud en vísperas de su matrimonio con Laura Escuredo, quien también es madre de un hijo de 14 años, como el propio cantante.

Según detalló Europa Press, el anuncio de su compromiso con Laura Escuredo llegó a través de una publicación en su perfil de Instagram, realizada a comienzos de febrero. En la imagen, que muestra las manos cruzadas de la pareja y un anillo de compromiso como protagonista, Pitingo escribió: “Treinta años después, entendimos por qué. Me ha dicho que sí. ¡Felices!” La noticia sorprendió a su entorno y a seguidores, ya que apenas cuatro meses antes él mismo había confesado públicamente que había recuperado la felicidad sentimental de la mano de su primer amor, tras más de un año y medio de ruptura con Verónica Fernández, su expareja y madre de su hijo. Europa Press puntualizó que el propio artista explicó en sus redes sociales que su divorcio se había oficializado en octubre de 2025, cerrando así una relación que alcanzó las tres décadas.

Los detalles sobre la próxima boda de Pitingo y Laura Escuredo se mantienen en reserva. “Es todavía una incógnita tanto la fecha como los looks que luciremos en nuestro ‘sí quiero’”, comentó el cantante ante las cámaras de Europa Press, aunque manifestó sus deseos de que la celebración tenga lugar este año. “Espero que sea este año sí, sí, sí. Ya con mi edad, ya no está uno para esperar mucho más. Yo sé lo que me digo, hay que darle la vuelta al jamón”, bromeó el artista durante la entrevista. Si bien Pitingo enfatizó la importancia de no precipitarse, también recalcó que en esta etapa de su vida prefiere no aplazar decisiones significativas, y expresó que organización y trabajo se combinan para preparar la ceremonia.

De acuerdo con la información recopilada por Europa Press, la historia entre ambos tiene raíces en la adolescencia. Pitingo contó que Laura fue su primer amor, cuando él tenía 14 años y ella 15. El destino los reencontró tras pasar cada uno por matrimonios previos y con hijos de la misma edad. “Fue mi primer amor, el primero. Yo tenía 14 años y ella 15. Y 30 años después nos hemos reencontrado. Y luego… casualidades de la vida, pues que ella está separada también y con un hijo de 14 años, yo con mi hijo de 14 años también. Y así después como otra vez, como un flechazo otra vez de nuevo, o sea que feliz de la verdad”, relató el cantante según recogió Europa Press.

En cuanto a la reacción en su círculo personal, Pitingo subrayó ante el medio que tanto su hijo como el resto de su familia están satisfechos por verle tranquilo y alegre. La cuestión sobre cómo ha tomado su exesposa, Verónica Fernández, la noticia del compromiso quedó sin respuesta directa: “Eh, no sé, yo ahí ya no me meto yo en esas cosas, yo ahí no me meto, ¿sabes?”, respondió, según señaló Europa Press.

Tal como detalló Europa Press, el artista ensambla este periodo de vida con su carrera musical, en la que mantiene una agenda activa de conciertos y nuevos proyectos, entre los cuales figura su espectáculo ‘Pitingo y punto’. A la par del trabajo, el intérprete afirma estar atravesando una etapa marcada por la estabilidad emocional y la armonía con su círculo cercano. Europa Press reportó que Pitingo expresó gratitud por este equilibrio entre vida personal y profesional, y se refirió a la planificación del enlace como un proyecto compartido que avanza sin apresuramientos pero con la firme intención de formalizar la unión durante este mismo año.

La boda de Pitingo y Laura Escuredo, que marcó su regreso sentimental tres décadas después de su relación juvenil, se perfila así como un evento significativo en la vida del cantante, quien acompaña este tránsito vital con éxito en su faceta artística y con el respaldo de su familia más cercana. Europa Press destacó que ambos protagonistas comparten no solo una historia de reencuentro personal, sino una circunstancia paralela como padres de hijos adolescentes, lo que ha contribuido a cimentar su vínculo actual. La expectativa respecto a la celebración, según las declaraciones recogidas, se extiende tanto al entorno familiar como al público seguidor del intérprete.