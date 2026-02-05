España

Pitingo anuncia que se casa con Laura Escudero, cuatro meses después de su divorcio de Verónica Fernández: “Me ha dicho que sí”

El cantante onubense pasará por el altar con su primer amor, a quien conoció hace treinta años

Pitingo en una imagen de
Pitingo en una imagen de archivo (Europa Press)

El año 2026 se perfila como uno de los más significativos en la vida personal y profesional de Pitingo. El cantante ha comenzado el mes de febrero compartiendo con sus seguidores una noticia que confirma el excelente momento vital que atraviesa: su compromiso matrimonial con Laura Escudero, su pareja actual y, además, su primer amor. El artista ha decidido dar un paso más en su relación y pedirle matrimonio, iniciando así una nueva etapa que culminará próximamente con su paso por el altar.

La noticia llega apenas unos meses después de que Pitingo confirmara públicamente su divorcio, un proceso que se había iniciado un año y medio antes y que había permanecido en un discreto segundo plano. Ahora, con la situación personal completamente aclarada, el cantante y Laura han querido hacer partícipes a sus seguidores de este momento tan especial. Las redes sociales han sido el escenario elegido para anunciar el compromiso, acompañando la publicación de una imagen cargada de simbolismo: dos manos entrelazadas y un anillo de compromiso con brillantes que ya luce en el dedo de su prometida.

La boda de Pitingo y
La boda de Pitingo y Laura Escuredo (Instagram / @laura_escudero)

Treinta años después, entendimos el por qué”, comenzaba el mensaje con el que la pareja oficializaba su compromiso y daba paso a esta nueva etapa compartida. A continuación, el propio artista añadía con sencillez y emoción: “Me ha dicho que sí. Felices”. Unas palabras breves que resumen un reencuentro marcado por el tiempo, las experiencias vividas y una historia que parecía destinada a retomarse.

Una nueva etapa tras el divorcio de Verónica Fernández

Fue a finales de octubre de 2025 cuando Pitingo decidió hacer público, también a través de sus redes sociales, el momento personal que estaba viviendo. En aquel comunicado explicaba que se encontraba en una nueva etapa llena de amor tras iniciar una relación con Laura Escuredo, su primer amor. En ese mismo mensaje quiso aclarar su situación con Verónica Fernández, madre de su hijo Manuel, con quien ya se había divorciado oficialmente aunque la noticia no hubiera trascendido hasta entonces. “Hace ya más de un año y medio que tomamos caminos distintos. Hoy puedo decir con serenidad que estamos oficialmente divorciados. Ella es y será siempre la madre de lo más hermoso que me ha dado la vida, nuestro hijo Manuel”, expresaba, dejando constancia de la relación cordial que mantienen y del respeto mutuo tras su separación.

Verónica Fernández y Pintingo en
Verónica Fernández y Pintingo en una imagen compartida en redes sociales (@pitingo).

Con ese anuncio se ponía punto final a una historia de 17 años de matrimonio que se había formalizado en 2008 con una boda civil por todo lo alto. Cerrada esa etapa, el destino volvió a unir a Pitingo y Laura, quienes se conocen desde hace más de tres décadas y fueron, el uno para el otro, su primer amor. La vida los llevó por caminos distintos hasta que, ya divorciados y en un momento complicado para el cantante, el contacto se reanudó de manera inesperada.

“La encontré saliendo de esa depresión. Siento que estaba escrito porque la conozco de hace 30 años, fuimos nuestro primer amor. Nos reencontramos y estamos felices”, confesó el artista en una entrevista con Sonsoles Ónega. Un reencuentro que se produjo gracias a un mensaje a través de las redes sociales y que hoy se traduce en un compromiso firme. “Volvimos a tener contacto por Instagram. No vi nada y la escribí. Hablando con un amigo mío salió su nombre y me generó curiosidad. Suponía que estaba casada y con sus hijos, como hemos hecho todo”, relataba sobre esos primeros pasos que marcaron un nuevo comienzo.

Actualmente, la pareja está formando una familia en la que conviven los hijos de ambos y disfrutan de una vida compartida basada en la estabilidad y la ilusión. “Ahora se me ha encauzado todo. Nuestros hijos están contentos y felices. Hay que ser felices y estoy en un momento en que pienso más en mí, en intentar disfrutar, que antes no lo hacía. Tenía mucha gente a mi alrededor menos yo. Cuando pegué fuerte notaba que algo me pasaba”, reflexiona el cantante, haciendo balance del camino recorrido. Y añade con contundencia: “Si volviera a nacer, no me cambiaría. Aprendí a ser yo a base de cicatrices. Antes roto que doblarme”.

