Pitingo y Verónica Fernández se separan tras más de treinta años de relación: “No ha sido una ruptura fácil”

Verónica Fernández y Pintingo en una imagen compartida en redes sociales (@pitingo).

Después de más de tres décadas de relación, el cantante Pitingo y Verónica Fernández han decidido dar por finalizada su historia de amor. Así lo han confirmado fuentes cercanas a ambos a Vanitatis, que aseguran que, aunque no ha sido una decisión fácil, la expareja ha optado por separarse manteniendo un trato cordial, especialmente por el bienestar de su hijo en común, Manuel. “No ha sido una ruptura fácil para ninguno de los dos, pero por el hijo mantienen una relación educada”, han revelado al citado medio.

La historia entre ellos comenzó hace más de treinta años en un entorno tan cotidiano como entrañable: una feria en el barrio madrileño de Alameda de Osuna. Fue allí, entre coches de choque y música festiva, donde Antonio Manuel Álvarez Vélez, nombre real del artista, conoció a una joven Verónica, que por entonces tenía apenas 16 años. Aquel flechazo adolescente fue el inicio de una relación que, con el paso del tiempo, se transformaría en una alianza tanto sentimental como profesional.

Verónica se convirtió no solo en su compañera de vida, sino también en un apoyo clave en su carrera. Ejerció durante años como su asistente personal y su gestora de confianza, organizando su agenda y aportando un punto de vista equilibrado en un entorno como el musical, tan volátil como exigente. El propio artista destacaba en una entrevista que “vivir con un artista es difícil y ella me entiende desde el primer día”.

En septiembre de 2008, tras muchos años de convivencia, la pareja contraía matrimonio en una ceremonia civil en Madrid. Fue un enlace discreto pero con la presencia de rostros conocidos del mundo artístico, como Juan Ramón Lucas, Imanol Arias, Loles León o Antonio Carmona y Mariola Orellana. Al salir del juzgado, Pitingo se mostraba emocionado: “La conocí cuando ella tenía 16 años y tuve claro que era la mujer de mi vida. Le debía esta boda”.

Cuatro años después, en 2012, nació su hijo Manuel, quien parece haber heredado el talento artístico de su padre. El joven ha protagonizado momentos entrañables junto al cantante, como cuando apareció por sorpresa en el plató de MasterChef Celebrity para dedicarle una canción. Las personas que lo conocen lo describen como un niño dulce y con mucho potencial en el ámbito musical, aunque sus padres siempre han dejado claro que su formación académica es la prioridad.

Verónica Fernández y su hijo con Pitingo, Manuel, en una imagen compartida en redes sociales (@pitingo).

El fin de una historia muy bonita

En 2021, el matrimonio y su hijo se trasladaron a la República Dominicana, donde el artista instaló su base de operaciones, desde la que ha gestionado su creciente presencia en escenarios de Estados Unidos y Latinoamérica. No obstante, para Verónica, la mudanza no fue sencilla. La distancia con su familia y amistades, unida a las largas ausencias de Pitingo por motivos laborales, terminaron por hacer mella en su estado de ánimo. Lo que para el artista fue un centro estratégico, para ella se convirtió en un lugar solitario, apuntan a Vanitatis.

Aunque el divorcio aún no ha sido ni confirmado por la expareja ni tramitado legalmente, ambas partes coinciden en que no existe posibilidad de reconciliación. “Cada uno tiene sus propias amistades más especiales y, por lo tanto, no hay posibilidad de retomar una historia de amor”, apuntan.