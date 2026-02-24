Una mujer de 27 años esperó diez meses a que le dieran cita en un hospital: “Pensé que sería endometriosis y resultó ser cáncer terminal”

La muer que descubrió su cáncer después de ir a urgencias (AdobeStock)

Tamara Mulley tenía 27 años cuando su vida cambió de manera inesperada. Durante casi un año, pensó que el dolor y la hinchazón en su cadera podían deberse a endometriosis, una enfermedad frecuente en mujeres jóvenes que causa inflamación, dolor intenso y, a veces, infertilidad. Sin embargo, antes de recibir respuesta, tras diez meses esperando a tener una cita, una fuerte tos y una fatiga inusual la llevaron a urgencias. Allí, tras una serie de pruebas, los médicos le diagnosticaron un cáncer poco común en etapa 4 y avanzado en los conductos biliares, según ha informado el medio británico Daily Mail.

Después de meses esperando su cita, la noticia llegó por una radiografía que reveló una sombra sospechosa. Luego pruebas posteriores confirmaron que el cáncer ya se había extendido a varios órganos con metástasis. Tamara relató que no podía mantenerse en pie mucho tiempo y sentía que algo no era normal en su cuerpo. Tras una biopsia y semanas de espera, los médicos confirmaron el diagnóstico y le dieron una expectativa de vida de solo dos años, aunque ella ya ha logrado superar ese límite. Ese diagnóstico fue a finales de 2023 y ahora en 2026 todo el mundo conoce su historia a través de su propia voz. “Pensé que sería endometriosis y resultó ser cáncer terminal”, explicó para PA Real Life.

El cáncer que sufre afecta a unas 3.100 personas al año en el Reino Unido. Suele detectarse en etapas avanzadas porque los síntomas, como fatiga, pérdida de peso o dolor abdominal, son poco específicos. A menudo, el diagnóstico llega tarde y las opciones de tratamiento son limitadas. Tamara, que solo presentaba fatiga y pérdida de peso, representa uno de los muchos casos en los que el cáncer se confunde inicialmente con otros problemas de salud comunes, como en su caso, la endometriosis.

Cómo es vivir con este diagnóstico

El cáncer de Tamara se llama colangiocarcinoma, se origina en los conductos biliares, encargados de transportar la bilis desde el hígado hasta el intestino. Según los datos citados por Daily Mail, solo entre el 2% y el 9% de los pacientes viven más de cinco años tras el diagnóstico. La supervivencia al colangiocarcinoma (cáncer de vías biliares) en España es baja, situándose la tasa de supervivencia a los cinco años alrededor del 20%, según el informe “Las cifras del cáncer en España 2025” de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

Además, más de la mitad de los afectados no recibe ningún tratamiento específico, ya sea por el avance de la enfermedad o por la falta de conocimiento sobre las opciones disponibles.

Tamara Mulley solo sentía fatiga y pérdida de peso, el retraso de su cita provocó que el inicio de estudios oncológicos y permitió que el cáncer se extendiera antes de ser descubierto. La demora en el diagnóstico también se debe a la falta de pruebas específicas en las primeras etapas y a la similitud con otras patologías ginecológicas o digestivas. En el caso de Tamara, la sospecha inicial de endometriosis retrasó la investigación oncológica. Por eso, los especialistas insisten en la importancia de consultar ante síntomas persistentes y en la necesidad de mejorar la investigación sobre este tipo de cánceres poco frecuentes.

Opciones de tratamiento y esperanza de vida

Cuando el colangiocarcinoma se detecta en etapas avanzadas, como ocurrió con Tamara Mulley, las alternativas de tratamiento suelen ser limitadas. La quimioterapia estándar y los nuevos ensayos clínicos con terapias dirigidas son las principales opciones disponibles. En el caso de Tamara, los médicos iniciaron primero medicamentos de inmunoterapia y luego varias rondas de quimioterapia, que ayudaron a frenar la progresión durante algunos meses.

Llega a España el tratamiento de inmunoterapia contra el cáncer que se administra con una inyección en solo 7 minutos.

Después de que la quimioterapia dejó de funcionar, Tamara accedió a un ensayo clínico llamado First-308, basado en una terapia dirigida que logró reducir algunos de sus tumores. A pesar de todo, pudo seguir trabajando y manteniendo una vida social activa, lo que considera fundamental para su bienestar emocional.

El apoyo de organizaciones como La Organización Benéfica contra el Colangiocarcinoma (AMMF), la única entidad benéfica en el Reino Unido dedicada al colangiocarcinoma, ha sido clave en su proceso. Tamara asegura que superar los dos años de vida que le pronosticaron fue un momento de orgullo y esperanza. “Solo necesito que los médicos me mantengan viva el tiempo suficiente para que salga el próximo medicamento”, afirma. Su objetivo ahora es seguir adelante, ayudar a visibilizar la enfermedad y contribuir a que algún día se encuentre una cura.