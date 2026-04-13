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Los bancos luchan por nuevos clientes y ahora regalan hasta 1.200 euros o una PlayStation 5 a los que domicilien su nómina

La banca se declara una nueva guerra para atraer ahorradores y 15 entidades ofrecen incentivos, como dinero en efectivo o regalos, a cambio de unas condiciones más exigentes, cuya letra pequeña los expertos aconsejan leer antes de aceptar

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Una mujer saca billetes de su bolsillo. (Shutterstock España)
Los regalos van desde una suscripción anual gratuita a Movistar+ o una entrada a un festival de música hasta una PlayStation 5 o, lo más habitual, un ingreso en la cuenta. (Shutterstock España)

Los bancos vuelven a las andadas y han desatado otra guerra para captar a nuevos clientes en España, y lo están haciendo a golpe de incentivos cada vez más llamativos. Actualmente, al menos 15 entidades ofrecen algún tipo de regalo —principalmente dinero en efectivo— a quienes abran una cuenta o domicilien su nómina por primera vez. La cuantía puede alcanzar los 1.200 euros, una cifra sin precedentes en este tipo de promociones.

La estrategia, que tradicionalmente se limitaba a campañas puntuales, se ha convertido en una práctica generalizada en el sector. Según el comparador HelpMyCash, en los últimos meses los bancos han elevado notablemente sus ofertas, hasta el punto de que al menos ocho entidades ya superan los 500 euros en incentivos, mientras que una ha roto la barrera de los 1.000 euros. Los regalos van desde una suscripción anual gratuita a Movistar+ o una entrada a un festival de música hasta una PlayStation 5 o, lo más habitual, un ingreso en la cuenta.

Este auge responde a un objetivo claro: atraer nuevos clientes y fidelizarlos a largo plazo, especialmente mediante la domiciliación de nóminas o ingresos recurrentes. En un entorno de alta competencia, los regalos se han consolidado como el principal reclamo comercial del sector bancario.

La ofensiva de los grandes bancos

Entre las ofertas más destacadas se encuentra la de BBVA, que ha elevado recientemente su incentivo hasta los 1.200 euros para nuevos clientes que contraten una cuenta online sin comisiones.

La promoción se estructura en varios tramos: recompensas por uso de tarjeta, domiciliación de recibos y por ingresar una nómina o pensión. Además, quienes mantengan un saldo elevado pueden duplicar la cantidad obtenida, lo que convierte esta oferta en la más generosa del mercado.

Por su parte, ING también se ha sumado a esta tendencia con una promoción de 400 euros para nuevos clientes que cumplan ciertos requisitos, como domiciliar ingresos mensuales y activar servicios como Bizum. Con estos movimientos, ambas entidades refuerzan la competencia en un mercado cada vez más agresivo.

En total, ya son 15 los bancos que ofrecen incentivos, lo que refleja hasta qué punto esta estrategia se ha extendido en el sector. Desde HelpMyCash destacan que los regalos se han convertido en una “carta de presentación” clave para las entidades, aunque en la mayoría de los casos están vinculados a condiciones específicas.

Declaraciones del responsable de BBVA España, Peio Belausteguigoitia, que ha dicho que Europa necesita una banca "fuerte, sólida y financieramente rentable". En este sentido ha recordado que "entre los 20 bancos más grandes del mundo por capitalización no hay ninguno de la Unión Europea".

Atraer perfiles solventes y ahorradores

Otras entidades también han elevado sus apuestas. Banco Sabadell, Cajamar o Kutxabank ofrecen incentivos que van desde los 600 hasta los 780 euros, mientras que Deutsche Bank, Abanca y Globalcaja alcanzan los 500 euros.

Una de las promociones más destacadas es la de Unicaja, que permite obtener hasta 900 euros combinando distintos requisitos, como domiciliar la nómina, mantener un saldo determinado o activar recibos. Este tipo de ofertas escalonadas buscan incentivar una mayor vinculación del cliente con la entidad.

La variedad de condiciones y recompensas refleja cómo los bancos están afinando sus estrategias para atraer perfiles solventes y con capacidad de ahorro, en un contexto en el que la rentabilidad del cliente a largo plazo es clave.

Más allá del dinero

No todas las promociones se limitan al efectivo. Algunas entidades han optado por diferenciarse con incentivos más originales. Es el caso de Kutxabank, que además del dinero incluye entradas para el festival Bilbao BBK Live como parte de su oferta para nuevos clientes.

Por su parte, CaixaBank destaca por la diversidad de sus regalos. Ofrece desde una suscripción anual a Movistar+ hasta cupones canjeables por productos tecnológicos como la PlayStation 5, además de incentivos económicos para quienes cumplan determinados requisitos de vinculación. Estas propuestas buscan captar la atención de un público más amplio, especialmente entre los clientes más jóvenes, que valoran tanto el ahorro como el acceso a experiencias o tecnología.

Leer la letra pequeña

A pesar del atractivo de estas promociones, los expertos advierten de la importancia de analizar bien sus condiciones. En muchos casos, los incentivos están sujetos a compromisos de permanencia que pueden extenderse hasta cuatro años, así como a requisitos como domiciliar ingresos mínimos o mantener determinados saldos.

Además, incumplir estas condiciones puede implicar la devolución del regalo recibido, lo que convierte estas ofertas en decisiones que deben evaluarse con detenimiento. Desde HelpMyCash insisten en que es fundamental leer la letra pequeña antes de contratar cualquier producto.

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